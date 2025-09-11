Los Oscar del vino. Tres bodegas y un enólogo mendocinos en las ternas de los Wine Star Awards

Al igual que los premios Oscar, los Wine Star Awards que otorga todos los años la prestigiosa revista Wine Enthusiast dan a conocer sus ternas unos meses antes para generar expectativa y suspenso. Para la Argentina, la cuenta regresiva que culminará en enero de 2026 en una cena de gala ya ha comenzado: son tres las bodegas y un enólogo mendocino los que aparecen ternados.

En una de las ternas más relevantes, la de Enólogo del Año (Winemaker of the Year), aparece nominado Alejandro Vigil -apodado el “Messi” del vino-, enólogo de la bodega Catena Zapata y de su propia bodega Enemigo Wines. Comparte terna con sus colegas Ed Carr, de la bodega australiana House of Arras, Andrea Daldin, de la italiana Lamole di Lamole, Jesse Katz, de la norteamericana Aperture Cellars, y Samra Morris, de la también norteamericana Alma Rosa Winery.

Alejandro Vigil, durante una ponencia

Wine Enthusiast justifica de esta forma la nominación de Vigil: “Los primeros años de Alejandro Vigil están llenos de recuerdos de su abuelo, quien le enseñó cómo cuidar la tierra y las vides. A lo largo de su carrera, ha estado decidido a devolver ese conocimiento. Cuando Vigil se unió a Catena Zapata, él y la propietaria de la bodega, la Dra. Laura Catena, comenzaron a desarrollar el Instituto Catena del Vino para fortalecer el conocimiento enológico y la innovación en la región. Hoy en día, sigue siendo el director de enología de Catena, pero también está enfocado en impulsar la industria del vino del país como presidente de Wines of Argentina”

Las bodegas nominadas

Finca El Paraíso, donde se encuentra la casa familiar de la familia Arizu, creadores de Luigi Bosca RAMIROPLA.COM

En la categoría Bodega del Nuevo Mundo del Año (New World Winery of the Year), dedicada a los establecimientos que no se encuentran ni en Europa ni en los Estados Unidos, tres de las cinco nominadas son argentinas, todas establecidas en la provincia de Mendoza.

Por el Wine Star Award que otorga Wine Enthusiast compiten este año las mendocinas Luigi Bosca, Santa Julia y Tapiz, que comparten terna con House of Arras, de Pipers River (Australia), y Pyramid Valley Vineyards de North Canterbury (Nueva Zelanda).

Bodega Tapiz, en Mendoza

“Estamos muy orgullosos. Tal como resalta la nominación, es un reconocimiento a nuestra trayectoria de más de 120 años y al trabajo de análisis de terroirs, selección de material genético y descubrimiento de nuevos terruños en la cordillera. Esto se refleja en el coraje con que hemos encarado este próximo siglo, buscando re-masterizar nuestro Malbec, mostrando su máximo potencial, refinando su perfil y, por otro lado, mostrar nuestra fortaleza para producir las dos variedades más importantes a nivel global, como el Cabernet Sauvignon y el Chardonnay, que nos permiten competir con los mejores vinos del mundo”, comentó Alberto Arizu (h), presidente ejecutivo y cuarta generación de bodega Luigi Bosca.

Bodega Santa Julia

Julia Zuccardi, tercera generación a cargo de la Bodega Santa Julia, afirmó: “El solo hecho de estar nominados a este premio posiciona a Santa Julia como una referencia del vino argentino en Estados Unidos y se proyecta también a los más de 70 países a los que exportamos. Competir en premios tan importantes demuestra la creciente valoración que se le da, no solamente a la calidad enológica, sino también a la sustentabilidad productiva y social de los vinos que elaboramos”.

“Estamos honrados con la nominación, un logro del equipo de Tapiz que hace años busca la excelencia”, comentó por su parte Patricia Ortiz, propietaria de Bodega Tapiz.