Ni escocés, ni irlandés. El mejor whisky del mundo viene de un país mucho más lejano

Escocia e Irlanda se disputan haber sido los primeros productores de whisky del mundo: en ambos casos, los registros más antiguos provienen del siglo XV. Sin embargo, hay un país que se inició recién a comienzos del siglo XX en la elaboración de este destilado de cereales que se cuenta dentro de las bebidas alcohólicas más reputadas y que sin embargo hoy lidera el ranking The World´s Most Admired Whiskies 2021 de la prestigiosa revista inglesa Drinks International.

Yamazaki, el whisky N°1 del ranking que resulta de la votación de un panel independiente de expertos, no remite en su nombre a una región de Escocia, sino que se trata del producto ícono de la destilería Suntory: la primera casa productora de whisky de Japón, nacida en 1923 cuando su fundador Shinjiro Torii se propuso elaborar un whisky de la calidad de los single malt escoceses, pero partiendo del clima y el suelo japonés.

Suntory cobraría notoriedad a partir de la película ganadora del Oscar Lost in Traslation (2003), de Sofía Coppola, en la que Bill Murray interpreta a un actor en baja que viaja a Tokio para filmar una publicidad de Hibiki, una de sus marcas de whisky.

Bill Murray, en una escena de Lost in Traslation junto a un whisky de Suntory

Ya a comienzos de año, Suntory fue noticia al lanzar una edición especial de solo 100 botellas de Yamazaki 55 Years, su whisky con más años de añejamiento a la fecha, que salió a la venta con un valor de 60.000 dólares la botella.

Pero volviendo al ranking en el que destacadas marcas escocesas como Johnnie Walker o The Macallan aparecen en los puestos N°13 y N°15, respectivamente, no solo Suntory -con sus whiskies Yamazaki, Hibiki y Hakushu- tiene allí una fuerte presencia. Son 6 los whiskies japoneses más uno de Tokio los que compiten contra los 23 escoceses, los 10 estadounidenses y los 4 irlandeses, en una lista donde incluso aparecen países que no se destacan por la producción de esta bebida, como India, Finlandia o Australia.

“El whisky japonés es un poco más ligero, más liviano, que el escocés. Incluso algunos tienen cierta nota medio dulzona, la que los hace un gran producto para iniciar a personas que no están en el mundo del whisky”, comenta Sebastián García, jefe de barra del bar Presidente, que cuenta que no son pocos los que hoy, a la hora de beber un cocktail con base de whisky, piden que sea elaborado con whisky japonés.

“Además de ser productos de muy buena calidad, tienen una estética muy cuidada, y el consumidor promedio muchas veces elige el whisky por la botella”, agrega.

Yamazaki, el whisky más "admirado" del mundo

Y ahora van por el Bourbon

Pero otra noticia que debería alarmar a las naciones que más tradición tienen en la elaboración de whisky es que son varias las destilerías japonesas que se encuentran trabajando ya no solo en producir whisky al estilo escocés (tanto blends como single malts): el próximo desafío es producir Bourbon, y ya hay fecha de lanzamiento.

El Bourbon es un estilo de whiskey (así se lo escribe: con “ey” final) originario de los Estados Unidos, y cuyo principal productor es el estado de Kentucky, con marcas globalmente conocidas como Jim Beam, Wild Turkey o Maker´s Mark. A diferencia de un single malt de Escocia, elaborado a partir de la destilación de cebada malteada, el Bourbon parte de una mezcla de granos de cereales -que debe contener como mínimo 51% de maíz-, lo que lugar a un spirit más dulce que su hermano escocés. Y para poder llamarse Bourbon solo puede ser producido dentro de Estados Unidos,

Sin embargo, el periódico South China Morning Post publicó esta semana la noticia de que la destilería japonesa Hokkaido Liberty Whisky planea lanzar en 2026 su primer partida de whiskey elaborado al estilo del Bourbon. Se trataría así del primer whiskey de Japón, lo que lo pondría como un firme competidor de los más reputados whiskies norteamericanos. Y sin bien Hokkaido Liberty Whisky es la que tiene fecha de lanzamiento, detrás vienen otras destilerías japonesas que ya están trabajando en sus Bourbon made in Japan.

Destilería de Suntory, en Japón, donde se produce el whisky Yamakazi

El ranking completo

Para los fans del whisky y del whiskey, aquí va el video y el listado completo del ranking The World´s Most Admired Whiskies 2021, elaborado por la prestigiosa revista Drinks International.