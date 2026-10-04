Alergias: la inflamación invisible detrás del mal humor de primavera

Los cazadores ingleses repiten desde el siglo XVI una expresión que nunca perdió vigencia: mad as a March hare, loco como una liebre de marzo. Nació de una observación de campo bastante literal. Entre febrero y abril, las liebres europeas atraviesan su temporada de celo y protagonizan escenas que cualquier granjero describiría, sin exagerar demasiado, como un brote colectivo de locura: se paran sobre las patas traseras en pleno campo, boxean entre ellas sin motivo territorial claro, corren en círculos frenéticos aunque ningún depredador ronde cerca. Detrás de esa coreografía errática existe una explicación hormonal certera: el aumento estacional de estrógeno y testosterona reconfigura, durante semanas, el sistema nervioso entero del animal.

La primavera trae una versión menos poética del mismo fenómeno. Millones de personas amanecen con los ojos irritados, la nariz taponada y algo más difícil de nombrar: una irritabilidad ajena a su temperamento habitual, una concentración esquiva que dos cafés apenas sostienen, un agotamiento que aparece sin causa evidente. La explicación reflexiva y casi automática suele apuntar hacia el terreno psicológico, el estrés laboral, la ansiedad de fin de año que empieza temprano, alguna cuenta pendiente con el ánimo. Buena parte de la evidencia científica reciente sugiere, sin embargo, algo distinto: gran porción de ese malestar lleva firma inmunológica antes que anímica.

“La inflamación nasal libera mediadores que jamás se quedan en la mucosa, viajan por la sangre y generan un ruido de fondo que recorre el organismo entero”, resume la médica Mercedes Marín. Ese ruido de fondo tiene protagonista conocido: la histamina, la misma sustancia responsable del estornudo y el picor, funciona también como neurotransmisor cerebral. Kazuhiko Yanai, farmacólogo de la Universidad de Tohoku que lleva dos décadas tomografiando cómo esa molécula ocupa los receptores del cerebro humano, resume: “La histamina no solo despierta al cuerpo, sino que también lo hace con el cerebro”. Sus estudios describen cómo los receptores H1 regulan simultáneamente el estado de alerta, la memoria y el ciclo de sueño y vigilia.

La temporada de polen convierte esa regulación fina en un desajuste sostenido. Cuando la histamina se eleva de manera crónica, arrastra consigo citocinas proinflamatorias, entre ellas la interleuquina seis y el factor de necrosis tumoral alfa, que circulan por la sangre y terminan interactuando con el sistema nervioso central. El resultado dista de ser exclusivamente nasal: afecta la manera en que una persona piensa, recuerda y regula su humor durante semanas enteras, aunque la etiqueta que reciba ese malestar sea, casi siempre, psicológica.

Conviene despejar una confusión frecuente: hablar de inflamación de baja intensidad jamás equivale a describir un cuadro grave ni una emergencia médica. Se trata, apenas, de un estado sostenido de activación inmunológica, muy por debajo del umbral de una infección, pero suficiente para alterar circuitos cerebrales sensibles al equilibrio químico. Los propios especialistas en psiconeuroinmunología llevan tres décadas documentando cómo cifras discretas de citocinas circulantes bastan para modificar el comportamiento, mucho antes de que aparezca cualquier síntoma físico evidente. La temporada alérgica funciona, en ese sentido, como un laboratorio natural: miles de personas atraviesan, cada año y sin saberlo, un experimento involuntario sobre los límites entre biología y emoción.

La histamina, la misma sustancia responsable del estornudo y el picor, funciona también como neurotransmisor cerebral Anna Cinaroglu - Moment RF

La niebla que nadie pidió

Quien atraviesa una temporada alérgica intensa suele describir una sensación parecida a pensar entre algodones. Palabras que tardan en aparecer, tareas simples que exigen doble esfuerzo, paciencia que se agota antes de tiempo. Lejos de tratarse de una percepción exagerada, la ciencia empezó a medirla con instrumentos objetivos.

Katharina Trikojat, psicóloga de la Technische Universität Dresden, sometió a decenas de pacientes con rinitis alérgica estacional a pruebas de memoria verbal y de multitarea, dentro y fuera de la temporada de polen. Los participantes con síntomas activos mostraron un rendimiento significativamente menor en ambas pruebas frente a los controles sanos, con dificultades particulares para sostener dos tareas cognitivas al mismo tiempo. “El malestar cognitivo durante la primavera se puede medir objetivamente”, informa Trikojat. El hallazgo resulta relevante porque buena parte de esos pacientes atribuía su torpeza mental al cansancio o al exceso de trabajo, jamás a la inflamación que atravesaban.

Esa dificultad para sostener dos tareas simultáneas tiene, además, un correlato concreto en la vida laboral y escolar. Estudios previos del mismo grupo alemán habían detectado que los alumnos con rinitis alérgica rinden objetivamente peor en exámenes durante la temporada de polen, con caídas de calificación que desaparecen apenas termina la floración. El dato resulta incómodo porque suele leerse al revés: se asume que el estudiante distraído, o el empleado que llega tarde y encadena errores durante semanas, atraviesa simplemente una mala racha personal.

El componente anímico agrega otra faceta. Un análisis de la Cleveland Clinic encontró que las personas con rinitis presentan probabilidades sensiblemente mayores de reportar síntomas depresivos frente a quienes carecen de la condición, con un incremento cercano al 40% cuando se ajusta por otros factores de salud. “Existe una asociación cada vez más clara entre la rinitis y la depresión –plantea Raj Sindwani, autor principal de la investigación–. La inflamación actúa de manera directa sobre circuitos cerebrales vinculados al ánimo, mientras el desgaste acumulado de vivir meses con síntomas físicos erosiona el bienestar emocional.

“La somnolencia diurna y el mal descanso nocturno conviven en la misma paradoja inflamatoria –agrega Marín–. Esos mismos mensajeros químicos son responsables de una contradicción cotidiana: cuerpos exhaustos durante el día que, paradójicamente, descansan mal cuando llega la noche. Comprender ese mecanismo cambia, de raíz, la pregunta que suele hacerse frente al mal humor de temporada. Antes de interrogar el ánimo, conviene revisar, primero, qué está pasando puertas adentro del sistema inmunológico”.

Vale también una aclaración sobre los propios tratamientos. Los antihistamínicos de primera generación, esos que producen somnolencia marcada, atraviesan con facilidad la barrera hematoencefálica y bloquean receptores cerebrales de histamina, con lo cual agregan torpeza cognitiva propia a la que ya provoca la enfermedad. Las moléculas de segunda generación, en cambio, penetran mucho menos ese tejido protector y explican buena parte de la diferencia que notan quienes cambian de fórmula por recomendación médica. Elegir bien el fármaco, entonces, forma parte del mismo problema que intenta resolver: cuidar, al mismo tiempo, la nariz y la cabeza.

La temporada alérgica funciona como un laboratorio natural

Toda esa cadena inflamatoria converge, tarde o temprano, en el descanso nocturno, y ahí es donde el círculo se cierra sobre sí mismo. “La histamina elevada durante la noche activa receptores cerebrales que generan microdespertares constantes, invisibles para quien los sufre pero devastadores para la arquitectura del sueño –detalla Marín–. Esa fragmentación reduce especialmente la fase profunda y REM, la etapa vinculada de manera más directa con la memoria y la regulación emocional”.

La congestión nasal suma su propia cuota de daño. Obliga a respirar por la boca, reduce la humidificación del aire y favorece episodios de obstrucción parcial de la vía aérea superior, con caídas breves de la saturación de oxígeno que el cerebro registra como una alarma silenciosa, aunque la persona jamás recuerde haberse despertado.

Un estudio conducido por Damien Léger, especialista en medicina del sueño de la Assistance Publique, Hôpitaux de Paris, relevó los hábitos de descanso de casi 600 pacientes con rinitis alérgica. “Nuestra conclusión demostró que la severidad de los síntomas alérgicos se correlacionaba de manera directa con la magnitud del deterioro del sueño –expresa Léger–, independientemente de que la rinitis fuera estacional o persistente a lo largo del año”. Eli Meltzer, alergista de la Universidad de California en San Diego, coincide: “La carga de los síntomas alérgicos sobre la calidad de vida resulta considerable. Las personas con rinitis reportan alteraciones del sueño con una frecuencia varias veces mayor que la población general”.

Las consecuencias diurnas de esas noches fragmentadas resultan, entonces, doblemente injustas: aparecen presentadas como fallas de carácter (poca fuerza de voluntad, mal manejo del estrés, escasa organización) cuando en realidad constituyen la factura biológica directa de dormir mal durante semanas. Descifrar ese origen supone, para quien lo atraviesa, un alivio considerable.

Existe, además, un componente circadiano. La producción de histamina sigue un ritmo propio a lo largo del día, con picos hacia la madrugada, justo el horario en que buena parte de los pacientes alérgicos reporta los despertares más molestos y la congestión más intensa. Ese detalle explica por qué tantas personas describen sentirse bien al mediodía y peor entre las cinco y las siete de la mañana.

Distinguir la señal del ruido

Janice Kiecolt-Glaser, psicóloga de la Universidad Estatal de Ohio, dedicó buena parte de su carrera a demostrar que la relación entre estrés e inflamación alérgica corre en ambas direcciones: expuso a voluntarios con antecedentes de fiebre del heno a situaciones de presión moderada, como hablar en público o resolver ejercicios matemáticos contrarreloj, y comprobó que sus reacciones cutáneas a los alérgenos se duplicaban al día siguiente. “La ansiedad e inflamación alérgica se retroalimentan sin que una anule a la otra”, confirma Kiecolt-Glaser.

Ciertas pistas ayudan a diferenciar el terreno inmunológico del emocional. Los síntomas de origen alérgico suelen presentar correlato físico: enrojecimiento, picor intenso, estornudos en salvas, silbidos al respirar, mejoría clara tras tomar un antihistamínico o aplicar un corticoide nasal. Los de origen emocional, en cambio, fluctúan según el nivel de estrés del día, carecen de lesiones visibles o alteraciones detectables en estudios clínicos, aparecen con frecuencia durante el reposo nocturno y responden mejor a la distracción o a técnicas de relajación que a cualquier fármaco antialérgico.

Ninguna categoría excluye a la otra, y esa es, quizás, la clave más importante del asunto. Aprender a leer las señales propias, entonces, funciona como una forma concreta de autocuidado. Preguntarse si el malestar mejora con antihistamínicos, si sigue un patrón estacional reconocible, si aparece acompañado de síntomas físicos objetivables, ofrece pistas mucho más confiables que cualquier diagnóstico improvisado a partir del calendario emocional.

En estudios académicos comprobaron que la severidad de los síntomas alérgicos se correlacionaba de manera directa con la magnitud del deterioro del sueño Getty Images - Moment RF

Fuera de casos extremos que requieren atención médica, la tarea cotidiana resulta más modesta y también más alcanzable: prestar atención al propio patrón, sostener el tratamiento indicado durante toda la temporada y jamás resignarse a vivir dos o tres meses al año con la cabeza puesta en otro lugar. El cuerpo suele avisar con bastante precisión cuándo el problema empieza en el sistema inmunológico y termina, apenas después, ocupando la cabeza entera.

Diez buenas ideas para cuidar la cabeza cuando la nariz está en guerra

1. Controlar el ambiente antes que los síntomas. Fundas antiácaros, ropa de cama lavada a más de sesenta grados y menos humedad en el dormitorio reducen la carga alergénica desde la raíz. “Evitar el alérgeno sigue siendo la medida más eficaz, aunque la más subestimada”, señala Marín.

2. Elegir antihistamínicos de segunda generación. Producen mucha menos sedación que los clásicos y protegen mejor el rendimiento cognitivo durante el día. “Menos sedantes que los antiguos, ayudan a reducir la congestión y el picor nocturno”, explica Kiecolt-Glaser.

3. Sumar corticoides nasales sin miedo. Actúan de manera local, tardan algunos días en mostrar su efecto completo y mejoran, de paso, la calidad del sueño. “Disminuyen la inflamación local y sistémica, con efecto positivo sobre la fragmentación del sueño”, detalla Meltzer.

4. Practicar lavados nasales todos los días. “Mejoran la permeabilidad de la vía aérea sin efectos secundarios sistémicos y funcionan como primera línea de defensa diaria”, recuerda Marín.

5. Cuidar el sueño como si fuera tratamiento médico, porque lo es. Dormir siete u ocho horas sostenidas reduce la inflamación circulante y mejora, al día siguiente, la tolerancia a los propios síntomas. “Dormir mal retroalimenta la alergia, y la alergia retroalimenta el mal dormir”, sintetiza Trikojat.

6. Anotar el patrón antes de sacar conclusiones. “Registrar cuándo aparece el malestar, si coincide con exposición a polen o con picos de estrés, ayuda a distinguir el origen real del síntoma”, plantea Marín.

7. Consultar a un especialista si la sospecha persiste. “La inmunoterapia es la única intervención que modifica realmente la enfermedad”, subraya Trikojat.

8. Sostener hábitos antiinflamatorios generales. Dieta mediterránea, actividad física regular y niveles adecuados de vitamina D bajan el umbral inflamatorio de base durante toda la temporada. “El estilo de vida antiinflamatorio potencia cualquier tratamiento farmacológico”, indica Kiecolt-Glaser.

9. Revisar reflujo, apnea y otros factores ocultos. “Suelen agravar tanto el descanso como la propia inflamación alérgica sin que nadie los relacione entre sí”, recomienda Léger.