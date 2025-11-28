Avances en salud: la intendencia de Malvinas Argentinas anunció la incorporación de la Telemedicina al sistema

Los recursos que ofrece la tecnología aplicada a la salud crecen, se instalan, y permiten mejorar el servicio. En continuidad con el plan de digitalización del distrito, el intendente Leo Nardini, del Municipio de Malvinas Argentinas, anunció la incorporación de la Telemedicina como una nueva herramienta que complementa la atención tradicional para acercar la salud a cada vecino.

“En Malvinas Argentinas seguimos invirtiendo para ampliar el sistema sanitario. Por eso incorporamos el nuevo servicio de Telemedicina. Pueden acceder a dos especialidades, que son las más demandadas en el municipio: Pediatría o Medicina Clínica. Es muy sencillo y lo podés hacer desde cualquier lugar.Queremos que cada vecino tenga la tranquilidad de contar con atención médica inmediata y segura, sin importar dónde esté”, destacó Nardini.

El servicio tiene como objetivo disminuir la demanda presencial en los centros de salud, ofreciendo respuestas inmediatas y diagnósticos certeros en consultas de baja complejidad.

Además, la iniciativa busca evitar traslados innecesarios y acercar la atención a cada hogar, permitiendo el acceso al vecino que lo necesite. Además es una alternativa para descomprimir la atención presencial del sistema de salud municipal y agilizar la atención evitando demoras.

El consultorio virtual funciona todos los días, las 24 horas a través de tótems pero también desde la aplicación “Malvinas + Digital”.

Cómo acceder al servicio de Telemedicina

El consultorio virtual funciona todos los días, las 24 horas, y puede utilizarse tanto a través de tótems instalados en puntos estratégicos como desde la aplicación “Malvinas + Digital”, lanzada a principios de este año y disponible para descargar en cualquier sistema operativo.El servicio es de fácil acceso: desde la app, y con tan solo iniciar sesión con los datos personales, los vecinos pueden comunicarse con un profesional en línea, realizar consultas y descargar recetas e informes médicos de manera ágil, sencilla y segura, en especialidades de alta demanda como Pediatría y Medicina Clínica.

El sistema de Telemedicina se focaliza en dos ejes de alta demanda: Pediatría y Medicina Clínica.

Los tótems, por su parte, estarán ubicados en la Unidad Primaria de Atención de Villa de Mayo, el Polideportivo de Grand Bourg, el Centro de Salud de Tierras Altas, el Centro de Salud La Loma en Villa de Mayo y el Hospital de Trauma y Emergencias “Dr. Federico Abete”, garantizando una amplia cobertura territorial y accesibilidad.Durante el último año, el Municipio de Malvinas Argentinas profundizó un camino de incorporación tecnológica en cada área del distrito, adaptándose a los nuevos desafíos y necesidades de la comunidad. “La salud también se transforma con la tecnología. Con la Telemedicina damos un paso más en la digitalización del municipio, ofreciendo consultas en línea que simplifican la vida de las familias y fortalecen nuestro sistema sanitario”, destacó el intendente Nardini. Esta estrategia da un paso adelante en la inversión en innovación a través de la tecnología como herramienta para garantizar mayor y mejor acceso a los servicios, consolidando un modelo de gestión moderno, inclusivo y cercano a la comunidad.

________________________________________________________

