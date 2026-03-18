Calvicie: la molécula que “despierta” folículos dormidos y podría regenerar el crecimiento del pelo

La caída del pelo es un problema generalizado que afecta tanto a hombres como a mujeres en todo el mundo. De acuerdo con cifras proporcionadas por la plataforma Medihair, la genética es la causa más importante de la pérdida del cabello y, la calvicie de patrón masculino, llega a afectar a cerca del 95 % de los hombres que presentan caída del cabello. Otras causas que inciden en este fenómeno pueden ser la dieta, el estrés, el estilo de vida y diversas enfermedades.

Países con las tasas más altas de pérdida de cabello en hombres se encuentran en Occidente: España (44,50%), Italia (44,37%) y Francia (44,25%), según un ranking hecho por la misma plataforma. La Argentina se sitúa en el puesto 47, que se traduce en un porcentaje de 29,35% de población masculina calva.

Se trata de cifras que ponen de manifiesto cuán abarcativo es el diagnóstico, ya que además de afectar estéticamente a quienes lo tienen, puede generar una disminución en la autoestima. Para los pacientes esto resulta en una carrera contrarreloj para detener el avance de la afección; y, por ende, en tratamientos ‘mágicos’ que prometen la cura −aún no encontrada− o el salvataje del pelo.

Históricamente, hubo tantas “curas” fraudulentas para la caída del pelo que a mediados de los 80, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) tuvo que prohibir todos los productos que aseguraban curar esta condición.

Con el tiempo, los trasplantes capilares, shampoos que fortalecen el cabello y ciertas pastillas fueron satisfaciendo el tan anhelado deseo de frenar la caída del pelo. Y aunque aún no existe una cura definitiva, el campo investigativo está constantemente buscando soluciones.

Los trasplantes capilares, shampoos que fortalecen el cabello y ciertas medicaciones fueron satisfaciendo el tan anhelado deseo de frenar la caída del pelo mdbildes - Shutterstock

PP405, la molécula que reactiva la esperanza

En 2025 científicos de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) identificaron una pequeña molécula (PP405) que, al ser estimulada, demostró capacidad para reactivar folículos pilosos que han permanecido inactivos.

Los participantes de la muestra recibieron gel tópico de PP405 al 0,05 % o un placebo. Aplicaron la terapia o el placebo una vez al día durante 4 semanas y se les realizó un seguimiento de hasta 12 semanas. Como resultado, el 31 % de los hombres con mayor grado de pérdida de cabello que recibieron PP405 experimentaron un aumento de más del 20 % en la densidad capilar a las 8 semanas, en comparación con el 0 % en el grupo placebo.

El estudio también demostró que PP405 indujo el crecimiento de cabello nuevo en zonas previamente despobladas, lo que sugiere que la terapia podría tener un potencial regenerativo. También se observó que fue bien tolerado, sin detectarse absorción sistémica en el plasma sanguíneo.

William Lowry, profesor de biología molecular; Heather Christofk, profesora de química biológica; y Michael Jung, profesor distinguido de química, los tres responsables del estudio se mostraron optimistas sobre los hallazgos en una conversación con la oficina de prensa de la UCLA.

“Ningún producto de este tipo funcionará para todos, pero nuestros primeros ensayos en humanos han sido muy alentadores, y hay ensayos más amplios con más participantes que están por venir”, dijo uno de ellos.

La molécula PP405 demostró capacidad para reactivar folículos pilosos que han permanecido inactivos

El doctor Pedro Barbosa, dermatólogo especialista en tricología e integrante de la Unidad de Pelo del Hospital Universitario Austral, destaca que esta molécula tiene un mecanismo de acción totalmente distinto al que se venía estudiando en la alopecia androgenética. Aunque advierte: “demostraron resultados prometedores, pero hay que tener en cuenta que son ensayos clínicos a los que todavía les falta eficacia comprobada".

En esta fase de investigación los resultados de la PP405 se registraron a las 8 semanas de tratamiento, lo que para Barbosa es un periodo de tiempo corto para evidenciar efectos contundentes. “Cualquier cambio que se vaya a ver en el pelo se manifiesta recién a los 3-6 meses; por eso a los pacientes les decimos que lo primordial en los tratamientos es la paciencia", afirma.

Barbosa resalta que, si los buenos resultados persisten, hay una ventaja adicional: que sea un tratamiento tópico lo volvería más beneficioso frente a las contraindicaciones o efectos secundarios de los tratamientos de medicación oral.

Casos irreversibles

El profesional también advierte que, en los casos en los que la calvicie está muy avanzada, no hay molécula que pueda “despertar” los folículos. “Hay un punto en el que el folículo se miniaturiza tanto que se genera una cicatriz y, por ende, se vuelve imposible recuperar el pelo”, explica.

Contrariamente, menciona que los tipos de caída que son reversibles son las alopecias “no cicatriciales”, es decir, aquellas que no generan cicatriz en el cuero cabelludo.

No obstante, hace hincapié en la importancia de un buen diagnóstico, en la toma de fotos periódicas y, sobre todo, en la paciencia con los resultados. “Siempre hay que ir a un buen dermatólogo y si es posible, a un especialista en tricología”, declara.