Horóscopo: cómo será tu semana del 14 al 20 de septiembre de 2025

21/3 al 20/4

AMOR: Nuevas ilusiones compartidas. Tiempo de recuperar espacios para la pareja. Nada de insistir con quien no atiende mensajes.

DINERO: La desorganización de otros suele ser contagiosa. No acumule gastos y cuídese de gente irresponsable.

CLAVE DE LA SEMANA: A dar la cara y defender lo que le pertenece.

21/4 al 21/5

AMOR: Se avecinan tiempos mejores. Atrás han quedado los celos y las reconciliaciones. Será un momento de espera.

DINERO: Habilidad para negociar. Protegido en temas legales. Ante situaciones complejas más vale maña que fuerza.

CLAVE DE LA SEMANA: Resuelva conflictos antes de que se le vayan de las manos.

Géminis

22/5 al 21/6

AMOR: La suerte lo favorece. Momento de apostar a la vida. Tendrá la alegría de encontrar en alguien su complemento perfecto. Serenidad.

DINERO: Momento de oro para viajar, conectarse comercialmente con el exterior o extender sus influencias más allá de lo habitual.

CLAVE DE LA SEMANA: La imagen es crucial. Intente lucir lo mejor posible.

Cáncer

22/6 al 22/7

AMOR: A veces la vida da sorpresas. Aunque nada salga tal como esperaba, hará realidad un dulce deseo. Evite a familiares controladores.

DINERO: Si se incorpora a un ambiente nuevo, ocúpese de observar a los demás hasta sintonizar en la misma frecuencia.

CLAVE DE LA SEMANA: La violencia engendra violencia. Elija conciliación.

Leo

23/7 al 23/8

AMOR: Pone a su favor las circunstancias menos favorables. Libre de penas y listo para amar de nuevo. Comparta sus temores con los demás.

DINERO: Ganancia segura. Gracias a sus rápidos reflejos, capitalizará oportunidades únicas. Hará sombra a un competidor.

CLAVE DE LA SEMANA: Sea generoso con su gente, son su apoyo y bastión.

Virgo

24/8 al 23/9

AMOR: A pleno y colmado de expectativas. Gracias a su pareja y su familia empezará a valorar de otro modo las pequeñas satisfacciones diarias.

DINERO: Sabrá adaptarse a cualquier cambio. Reuniones que –aunque lo fastidien- terminarán siendo fructíferas.

CLAVE DE LA SEMANA: Se le unirán personas generosas. Sepa retribuir.

Libra

24/9 al 23/10

AMOR: Una vuelta de página que traerá nuevos amores. Olvide el sereno compañerismo porque es tiempo de emociones desbordadas y gran pasión.

DINERO: No tema perder lo que tiene. Hará una jugada fuerte con éxito total. Se fortalecen vínculos laborales.

CLAVE DE LA SEMANA: No juzgue y tampoco será juzgado. Aceptación.

Escorpio

24/10 al 23/11

AMOR: Su apasionada actitud causa desconcierto en quien lo creía muy cerebral. Momento excepcional para dejar atrás los desencuentros.

DINERO: Desaciertos que irá superando a fuerza de inteligencia. Tendrá ya su revancha. Intuición y determinación.

CLAVE DE LA SEMANA: Sea objetivo si debe mediar entre dos partes en pugna.

Sagitario

24/11 al 22/12

AMOR: Excepcional entrega, aunque por momentos pierda el control, ya que las emociones amenazan desbordarlo. No pierda la opción de ser feliz.

DINERO: Tiene por delante un desafío inmediato, mucho aprendizaje y –como epílogo- su copiosa recompensa.

CLAVE DE LA SEMANA: Si es sincero, todo equívoco desaparecerá entre usted y su pareja.

Capricornio

23/12 al 20/01

AMOR: Descubrimientos, algunos más felices que otros. Captará todo lo que le suceda a la gente de su entorno y eso lo abrumará. No se descuide.

DINERO: Confrontará con gente demasiado ambiciosa. Privilegie el compañerismo a los intereses individuales.

CLAVE DE LA SEMANA: En lo material, póngale un límite a su generosidad.

Acuario

21/1 al 19/2

AMOR: Exceso de ansiedad. Cuesta conectarse en materia de afectos. Recurra a su sentido del humor si el otro se niega a escuchar.

DINERO: Exitoso, pero muy apurado. Esta semana será una especie de maratón contra reloj. Resista porque todo se resolverá.

CLAVE DE LA SEMANA: No falte a su palabra o lo lamentará.

Piscis

20/2 al 20/3

AMOR: El futuro promete, pero le costará esperar. Si está peleado con alguien que quiere mucho, anímese a dar el primer paso.

DINERO: Decisiones impostergables. Tendrá un empuje poco usual, por eso nadie se animará a enfrentarlo en los negocios.

CLAVE DE LA SEMANA: La familia lo protege en un momento crucial. Unidad.