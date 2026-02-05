Sueño militar: cómo es el método que permite dormirse en 2 minutos y el impacto en personas con insomnio

El llamado “método del sueño militar” se volvió viral en plataformas como TikTok al prometer que es posible conciliar el sueño en dos minutos. Sin embargo, expertos en sueño consultados por el Servicio Mundial de la ‘BBC’ señalan que la técnica no garantiza resultados inmediatos y que puede generar frustración en personas con dificultades para dormir.

Dormirse rápidamente es una aspiración común, especialmente entre quienes padecen insomnio o problemas recurrentes para conciliar el sueño. Las estimaciones científicas indican que entre el 5% y el 50% de la población experimenta algún grado de insomnio, lo que ha impulsado la búsqueda de soluciones rápidas difundidas en internet.

En ese contexto surgió la popularidad del denominado método del sueño militar. Videos con millones de visualizaciones aseguran que una serie de pasos sencillos permite quedarse dormido casi de inmediato. No obstante, especialistas advierten que este tipo de afirmaciones puede afectar negativamente el descanso al crear metas difíciles de cumplir.

La técnica fue desarrollada para pilotos militares expuestos a estrés extremo durante la guerra Shutterstock

Origen y fundamentos del método militar

La técnica fue presentada por el entrenador de atletismo estadounidense Lloyd “Bud” Winter (1909-1985) en su libro Relax and Win, publicado en 1981. Durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), Winter desarrolló el método con el objetivo de ayudar a pilotos de la escuela de vuelo de la Marina de Estados Unidos a descansar adecuadamente en situaciones de alto estrés.

Según el libro, los estudiantes debían seguir una secuencia de relajación progresiva que incluía respiración profunda, relajación muscular y control de los pensamientos. Las pautas indicadas eran las siguientes:

Relaje la frente, el cuero cabelludo, la mandíbula y la cara, uno a la vez, entre respiraciones lentas y profundas.

Baje los hombros, inhale profundamente y exhale. Contraiga el pecho.

Baje un brazo sobre la silla o cama hasta que llegue al bíceps y al antebrazo, y luego hasta la mano. Repita con el otro lado.

Relaje las piernas, empezando por un muslo, luego la pantorrilla, el tobillo y el pie. Repita con la otra pierna.

Ahora, despeje su mente y piense en una imagen relajante.

Si es necesario, repita la frase “no pienses” y elimine otros pensamientos durante al menos 10 segundos.

Winter sostenía que, tras seis semanas de práctica, los aviadores podían aprender a quedarse dormidos en dos minutos, “en cualquier momento del día o de la noche, bajo cualquier condición”.

Advertencias de especialistas sobre el sueño rápido

Expertos en neurociencia y medicina del sueño advierten que esperar resultados inmediatos puede ser contraproducente. La neurocientífica militar Allison Brager señaló que “afirmar que uno puede conciliar el sueño con este método y que debería hacerlo en dos minutos es una idea peligrosa”.

De acuerdo con Brager, la mayoría de las personas tarda entre cinco y veinte minutos en dormirse. Intentar reducir ese tiempo de forma forzada puede generar irritación y aumentar la dificultad para descansar. “Te frustrarás si intentas conseguir algo que, sinceramente hablando, es imposible”, afirmó.

La especialista también indicó que quedarse dormido en apenas dos minutos podría estar relacionado con problemas como privación crónica del sueño o trastornos no diagnosticados. Aunque reconoce que algunos soldados utilizan esta técnica, explicó que las exigencias físicas del entorno militar facilitan que ciertas personas se duerman en pocos segundos.

Qué recomiendan los expertos a personas con insomnio

El psiquiatra Hugh Selsick, consultor en medicina del sueño, sostuvo que las personas civiles con insomnio suelen tener menos probabilidades de éxito con el método militar. “En general, entre los pacientes que me consultaron y me hablaron del método, no funcionó; de lo contrario, no se habrían sentado frente a mí”, declaró al Servicio Mundial de la BBC.

Selsick explicó que el deseo de dormirse rápido no siempre refleja un descanso de calidad. “Si llevas mucho tiempo con problemas para dormir, es muy fácil idealizar un buen descanso e imaginarlo como algo absolutamente perfecto”, señaló.

Según el especialista, un indicador más relevante es el funcionamiento durante el día. “Si te sientes alerta y descansado durante la mayor parte del día, la mayoría de los días, entonces el sueño está cumpliendo su función”.