Dormir siete horas y 18 minutos se vincula con un mejor metabolismo, según un estudio: el exceso de sueño también podría tener efectos

Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Nantong, en China, analizó la relación entre la duración del sueño y la resistencia a la insulina en adultos de entre 20 y 80 años.

El análisis, basado en datos de 23.475 participantes recopilados entre 2009 y 2023, encontró que dormir 7 horas y 18 minutos por noche se asocia con mejores indicadores metabólicos, mientras que recuperar demasiado sueño durante el fin de semana podría relacionarse con un mayor deterioro del metabolismo de la glucosa.

Dormir las horas adecuadas puede influir en el funcionamiento del metabolismo. Un estudio observacional de la Universidad de Nantong (China), publicado en la revista ‘BMJ Open Diabetes Research & Care’, examinó cómo la duración del sueño durante la semana y el llamado sueño de recuperación del fin de semana se relacionan con la resistencia a la insulina, considerada un precursor de la diabetes tipo 2.

La investigación incluyó a 23.475 adultos de entre 20 y 80 años provenientes de distintas oleadas de la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición (NHANES) realizadas entre 2009 y 2023. De ese total, 10.817 participantes contaban con información específica sobre su duración del sueño durante los fines de semana.

Cómo se midió la relación entre sueño y metabolismo

Para evaluar el riesgo de resistencia a la insulina, los investigadores utilizaron la tasa estimada de eliminación de glucosa (eGDR), considerada un indicador fiable de este trastorno metabólico. Los especialistas señalan que valores más bajos de eGDR —por ejemplo, menos de 6 a 7 mg/kg/min— se asocian con mayor riesgo, mientras que valores superiores a 10 mg/kg/min indican menor probabilidad de resistencia a la insulina.

El análisis se basó en registros de salud recopilados entre los años 2009 y 2023 Realstock - Shutterstock

El cálculo de la eGDR se realizó mediante una fórmula que incluye tres variables clínicas: circunferencia de la cintura, niveles de glucosa en ayunas y presión arterial.

Entre los participantes analizados, el promedio de eGDR fue de 8,23. Durante los días laborales, el tiempo medio de sueño fue de 7 horas y 30 minutos. Además, algo más del 48% reportó dormir más horas durante el fin de semana para compensar el descanso perdido.

Duración del sueño y patrón en forma de U invertida

El análisis de los datos identificó una relación en forma de U invertida entre la duración del sueño y la eGDR. El punto considerado óptimo se ubicó en 7 horas y 18 minutos por noche.

Los resultados indicaron que cuando el tiempo de descanso nocturno era inferior a ese umbral, dormir más se asociaba con un aumento de la eGDR. En cambio, cuando el tiempo de sueño superaba las 7 horas y 18 minutos, el incremento de horas de descanso se vinculó con una reducción de la eGDR. Esta asociación se observó con mayor frecuencia entre mujeres y personas de entre 40 y 59 años.

Efectos del sueño de recuperación durante el fin de semana

El estudio también examinó el impacto de dormir más durante el fin de semana. El sueño de recuperación se clasificó en cuatro categorías:

1. Ninguno.

2. Hasta 1 hora.

3. Entre 1 y 2 horas.

4. Más de 2 horas.

Los análisis estadísticos indicaron que, entre las personas que dormían menos del umbral óptimo durante la semana, recuperar entre 1 y 2 horas de sueño durante el fin de semana se relacionó con valores de eGDR más altos en comparación con quienes no recuperaban sueño.

En contraste, entre quienes dormían más de 7 horas y 18 minutos entre semana, dormir más de 2 horas adicionales el fin de semana se asoció con una eGDR más baja, incluso después de considerar factores potencialmente influyentes como estilo de vida, etnia, estado civil y nivel educativo.

Relación bidireccional entre sueño y metabolismo

Los investigadores también plantean que el vínculo entre sueño y metabolismo podría funcionar en ambas direcciones. Por ejemplo, niveles bajos de glucosa se han asociado tanto con dormir menos como con dormir más tiempo, además de una mayor probabilidad de trastornos del sueño.

Según los autores del estudio: “Esto crea un posible círculo vicioso en el que la desregulación metabólica altera los patrones normales de sueño y el sueño anormal resultante (incluida una duración prolongada) agrava aún más la salud metabólica”.

Los investigadores subrayan que se trata de un estudio observacional, por lo que no permite establecer una relación directa de causa y efecto. Además, los datos sobre duración del sueño fueron autodeclarados por los participantes, lo que puede introducir limitaciones en la interpretación de los resultados.

Aun así, concluyen: “Estos hallazgos correlacionales sugieren que los patrones de sueño, en particular el sueño de recuperación del fin de semana, pueden ser relevantes para la regulación metabólica en la diabetes y podrían informar las consideraciones de los profesionales de la salud en el manejo de la atención al paciente”.