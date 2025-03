El lugar cercano a Barcelona con una abadía de mil años al que se llega en funicular

La Montaña de Montserrat es uno de los atractivos más populares cercanos a la capital catalana donde se puede visitar la basílica con la virgen La Moreneta

Por su insólita y majestuosa silueta. Por sus picos de roca redondeada. Por la escalada, con agujas míticas como el Cavall Bernat, y el senderismo. Por lo que significa para los creyentes la basílica; porque La Moreneta, la virgen negra, es la patrona de Cataluña. Por el atractivo y la mística de los monasterios. Pero también porque es un lugar de peregrinación y celebración, sean o no creyentes quienes suben hasta Montserrat para festejar algo. El parque natural de la Montaña de Montserrat, en la provincia de Barcelona, es uno de los símbolos físicos y del imaginario de Cataluña. Y también un referente turístico para visitantes de todo el mundo.

El macizo es visible desde muchos puntos de la geografía catalana. Y hay tanto y tan distinto que hacer en relativamente poco espacio, que una familia de tres generaciones podría visitar el parque y que abuelos, hijos y nietos eligieran una actividad distinta sin verse en todo el día: aire libre y deporte, cultura y religión.

En Cataluña quien más quien menos lo ha visitado alguna vez, pero probablemente la mayoría desconozca la oferta y posibilidades de una montaña que en 2023 pisaron casi 2,2 millones de personas.

Hay senderos para todas las condiciones físicas, dependiendo de las ganas que se tengan de caminar. El paisaje es único, porque está formado por rocas que eran los sedimentos de la cuenca del Ebro. Su silueta se debe a la erosión del agua sobre materiales de distinta resistencia, que creó grietas y dio lugar a un peculiar relieve con agujas, valles y cuevas. Un paseo sencillísimo por un camino ancho y de piedra y que tiene como premio unas vistas increíbles de la basílica es caminar hasta la Creu de Sant Miquel. Para salvar los desniveles de otros recorridos hay también funiculares.

El camino de Sant Joan sube hasta 1000 metros y en la misma estación superior de llegada hay un mirador espectacular y un centro de interpretación del Geoparque de la Cataluña Central y el parque natural. El de la Santa Cova acerca a la cueva, la capilla adosada a la roca donde, según la leyenda, unos pastores encontraron la imagen de la Mare de Déu de Montserrat en el año 880.

En el camino, excavado en la montaña y que se puede hacer entero andando, está el Rosario monumental, un conjunto de esculturas que representan los 15 misterios de la Virgen, el mayor exponente de modernismo catalán al aire libre. Sufragado con donaciones de particulares y entidades religiosas, en su construcción participó Antoni Gaudí, autor de uno de los misterios.

Pero, para sorpresas culturales, el Caravaggio del Museo de Montserrat, que se encuentra junto a la basílica, es uno de los tres únicos que hay en España, una maravilla del tenebrismo del barroco de la que cuesta quitar la vista. En el museo, que se nutrió de las compras del abad Antoni M. Marcet en Roma y Nápoles a comienzos del siglo pasado, y también de donaciones de particulares, hay desde piezas de arqueología hasta arte contemporáneo.

También vale la pena dedicar un buen rato a la visita de la basílica. No solo por escuchar a la escolanía, que también: piel de gallina garantizada ante este coro litúrgico, uno de los más antiguos de Europa (lo mejor es comprobar antes su web para asegurarse). La cripta es impresionante: construida para dar sepultura al abad Marcet y a los monjes que murieron durante la Guerra Civil, el sarcófago del abad es obra del reconocido maestro Joan Rebull. Y no se vayan sin visitar una de las capillas laterales. La del Santísimo, para empezar, donde el escultor Josep Maria Subirachs (autor de parte de las imágenes de la Sagrada Familia) realizó una sobria pero imponente obra, con un bloque de cemento como protagonista que sirve de altar, y donde esculpió, en negativo, el rostro, manos y pies de Jesús.

No nos olvidamos de la virgen La Moreneta. La visita requiere pagar entrada y los mosaicos que decoran la escalera de acceso son impresionantes. Y curiosa es la sala de los exvotos u ofrendas, tanto en la basílica como en la Santa Cova, donde fieles y visitantes depositan objetos: rosarios, libros, fotos, cascos, pelotas o trofeos.

Para quienes con un día no tengan suficiente, Montserrat ofrece varias posibilidades de alojamiento. Dormir en la montaña permite vivir el mágico momento cuando el entorno de la basílica y la abadía se vacían de visitantes. Del barullo a un silencio que puede masticarse. Es casi obligatorio levantarse para ver salir el sol, a menudo entre las nubes que cubren el valle. Hay un solo hotel, que incluye el restaurante Abat Cisneros, con una cocina que sorprende por rica; los apartamentos del edificio Cel·les Abat Marcet, totalmente equipados y evolución de las antiguas celdas en las que durante siglos se alojaron los peregrinos cuando la hospedería del monasterio quedaba chica; y el albergue Abat Oliva, con habitaciones de entre 4 y 10 personas y familiares. El monasterio ofrece también una hospedería para quienes “quieran realizar un trabajo espiritual y de interiorización”. Los horarios y normativas se adaptan a la vida monacal, la estancia depende de la disponibilidad y es necesario escribir a la abadía.

El monje Ignasi Fossas, recientemente ascendido a abad presidente de la Congregación Sublacence Casinense, que agrupa a 70 monasterios de 24 países, destacaba la antigüedad del santuario y el monasterio –la abadía cumple 1000 años en 2025– y cómo se retroalimentan. “Es un lugar de acogida, encuentro, plegaria y celebración”, decía y subrayaba su “arraigo local y dimensión internacional”.

Del total de turistas que recibe este enclave, la mitad son españoles (el 45% de Cataluña), y la otra mitad, extranjeros. Aparte de Barcelona ciudad, es el segundo lugar que visitan los viajeros después del legado de Dalí en Figueres y el Empordà.

Entre los picos rocosos, el imponente monasterio benedictino construido en 1025 Shutterstock - Shutterstock

Celebración del milenio

En septiembre de 2024 se inauguraron oficialmente las celebraciones del milenio de la abadía de Montserrat, que se cumple en 2025. Mil años desde que el abad Oliva de Ripoll y obispo de Vic fundó el monasterio en 1025. Las celebraciones se prolongarán 15 meses y buscan abrirse a toda la sociedad bajo el lema: Ora, Lege, Labora, Rege te ipsum, In Comunitate (Ora, lee, trabaja, gobiérnate, en comunidad, en español). Parte de la regla benedictina, ora et labora (plegaria y trabajo) e incorpora otras claves de la vida monástica: la lectura, el autoconocimiento y la vida en comunidad. Habrá unos 1000 actos de carácter religioso, cultural, participativo y social. Actividades que tienen por objetivo “dar a conocer la vida monástica en el siglo XXI, dar testimonio de fe y vida cristiana, promover el diálogo interreligioso, postular Montserrat como espacio de diálogo entre creyentes y no creyentes, poner en valor la cultura o promover el respeto al ambiente”.

El museo ya inauguró la exposición Montserrat, mil años de arte y de historia (abierta hasta el 8 de diciembre); y el Parlament de Cataluña entregó al monasterio la Medalla de Honor de la institución.

Datos útiles

Cómo llegar

Montserrat está a 60 kilómetros del centro de Barcelona. Se puede llegar en transporte público, encadenando trayectos en ferrocarriles y trenes turísticos.

Desde la céntrica estación de ferrocarril España hay que tomar la linea R5.

Visita al monasterio

Desde la base de la montaña hasta el monasterio se llega en el teleférico (el llamado Aeri, en Monistrol) o en el tren de cremallera. También hay funiculares para recorrer diferentes zonas de la montaña.

El Tot Montserrat es un ticket combinado que da acceso a estos diferentes medios de transporte. Cuesta 76 euros por persona de ida y vuelta e incluye un almuerzo y entradas a los museos.

