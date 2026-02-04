El polémico uso de meteoritos argentinos en el desfile de Christian Dior: ¿es legal?

La cita fue el pasado 26 de enero. Para ese entonces Jonathan Anderson debutaría en el Musée Rodin de París su primera colección de alta costura para la histórica casa de moda, Christian Dior. El evento, tan ansiado por los aficionados de la industria, marcaría un momento crucial para la maison francesa: el diseñador debía probar ante un público exigente que se encuentra a la altura del legado de antecesores como John Galliano, Gianfranco Ferré y Raf Simons.

En un entorno cubierto de musgo, hierbas y flores de ciclamen Anderson procuró generar un diálogo en el que fósiles, meteoritos, textiles del siglo XVIII y miniaturas pintadas pasaran a ser materiales activos en las prendas.

“Cuando copias la naturaleza, siempre aprendes algo”, fue el mensaje del desfile. “La naturaleza no ofrece conclusiones fijas, solo sistemas en movimiento: evolucionando, adaptándose, perdurando”.

El desfile generó opiniones diversas: por un lado, quienes encontraron en la propuesta del diseñador la sutileza de la “vuelta a los orígenes”; y por otro, aquellos que sostuvieron que los diseños no eran propios de la alta costura −prendas exclusivas, hechas a medida y de forma artesanal, que representan la cima del lujo, la innovación y el arte en la moda−. Sin embargo, la polémica se desató días después cuando el medio Business of Fashion publicó una entrevista con Anderson.

“¿Cómo trabajamos la joyería y la alta costura? Por ejemplo, en joyería, quería explorar la idea de usar la tecnología y aplicar pintura en polvo sobre esmalte, sobre aluminio, y luego usar objetos o cosas preciosas, como meteoritos encontrados en Argentina" , reveló Anderson a su interlocutor. “Luego los montamos sobre plata carbonizada y vimos cómo la tecnología se fusionó con algo del mundo exterior”.

Esa mención no fue menor. Según informa la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) −uno de los entes a cargo de la exploración y protección de meteoritos− “todos aquellos meteoritos ingresados al territorio argentino (incluyendo su espacio aéreo y aguas jurisdiccionales) son considerados Patrimonio Cultural” .

Bianca Balsari, licenciada en Geología por la UBA, e Iván Alejandro Petrinovic, geólogo investigador del CONICET, reconocen que dado su valor científico, cultural e histórico, estos objetos son amparados por la Ley Nacional 26.306 y leyes provinciales (como las de Chaco y Santiago del Estero) que exigen un régimen de protección especial.

A pesar de la legislación y el trabajo activo para su protección, Petrinovic asegura que su contrabando es casi “inmanejable”. Argentina, explica, por sus grandes extensiones y zonas de bosque tiene muchos cazadores de meteoritos. “Ellos alegan que hacen exploración minera, pero en verdad están en búsqueda de meteoritos por lo alto que cotiza su venta”, informa.

Para ilustrar la gravedad de su extracción, Petrinovic enfatiza: “Desde el punto de vista penal, sacar un meteorito del país es lo mismo que llevarse el sable corvo de San Martín”.

Contactados por LA NACION, representantes de Christian Dior, sostienen que los dichos de Jonathan Anderson “solo se refieren a muy pocas piezas y que fueron expuestas en el desfile sin intención de ser vendidas”. Respecto del cómo obtuvieron los restos de meteoritos, no brindaron aún una respuesta.

De valor incalculable

De acuerdo con Balsari, la ubicación, composición, geometría y las condiciones en las que fue encontrado un meteorito son fundamentales para poder reconstruir el fenómeno de caída, estimar su edad terrestre y comprender su posible origen en el cosmos.

Por otro lado, añade que la conservación del meteorito en su estado original y en un marco institucional adecuado permite generar espacios de aprendizaje, divulgación y construcción de conocimiento colectivo.

Que se los haya empleado y modificado para que formen parte de un desfile de alta costura internacional pone en evidencia, según ella, el enorme poder simbólico y estético que tienen. “Son fragmentos del cosmos, cargados de una historia que fascina al espectador, y por lo tanto resultan tan potentes al ser incorporados en una obra artística”, afirma.

Un meteorito del tamaño de un puño de mano debe costar unos 10 mil dólares, estima Petrinovic. Y añade que su codicia es tal que llegan a venderse online por plataformas como Ebay y Mercado Libre.