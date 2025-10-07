Úrsula Corberó lució su embarazo en la Semana de la Moda de París

Además de ser una de las actrices españolas más famosas a nivel internacional, Úrsula Corberó es una gran referente en el mundo de la moda. Por eso Chanel la eligió como una de sus estrellas invitadas para su presentación en la Semana de la Moda de París. Ayer, apenas apareció en escena, la catalana se robó todas las miradas: a su ya probado glamour le sumó su incipiente pancita de embarazada.

Ursula Corbero deslumbró en el desfile de Chanel el lunes en la última jornada de la Semana de la Moda de París Christophe Ena - AP

Corberó fue parte de la presentación de Matthieu Blazy como director creativo de la reconocida maison en la última jornada del evento. Con una gran cantidad de estrellas invitadas en la front row -Carlota Casiraghi y Penélope Cruz, entre otras figuras- la artista apareció en escena y no se privó de presumir su embarazo, fruto de su amor con el también actor Chino Darín.

La española lució un top de gasa que combinó con un pantalón negro Christophe Ena - AP

De su look, lo que más llamó la atención fue su incipiente pancita de embarazada Christophe Ena - AP

En esta oportunidad, Corberó optó por un top ligero en blanco de gasa que dejó al descubierto su pancita y que combinó con un pantalón de pinzas negro ancho. Completó el look con joyas minimalistas, el pelo suelto y un make up muy natural. Con una enorme sonrisa, la célebre Tokio de La casa de papel saludó desde la pasarela y posó para las cámaras.

Un amor que se triplica

El comentario de Florencia Bas sobre el posteo de Úrsula Corberó (Fuente: Instagram/@ursololita)

Hace casi un mes, el 9 de septiembre, Corberó le contó al mundo una de las noticias más felices: a través de un posteo en sus redes sociales confirmó que espera su primer hijo junto al Chino Darín. La actriz española, de 36 años, compartió una foto con su panza, etiquetó al actor argentino y le puso una divertida descripción: “Esto no es IA”. Rápidamente, el posteo se llenó de comentarios de felicitaciones.

Por su parte, el hijo de Ricardo Darín replicó el anuncio en una historia de Instagram, mostrando su emoción a través de numerosos emojis que reflejan la felicidad y la intensidad del momento que está viviendo junto a Úrsula Corberó.

Las reacciones en redes al emotivo anuncio

Corberó con la familia Darín. Florencia Bas, la futura abuela, compartió su emoción en las redes

Como era de esperarse, la feliz noticia del embarazo de Úrsula Corberó y el Chino Darín se convirtió rápidamente en tendencia en redes sociales, por lo que la publicación se llenó de mensajes de amor y felicitaciones de figuras del espectáculo argentino y español. Entre los comentarios se destacaron los de Emilia Mernes, Cale Ruggeri, Vera Spinetta, Matías Martín, Belén Negro y Leticia Siciliani, quienes expresaron su alegría y buenos deseos para la pareja.

También se sumaron saludos de compañeros de trabajo y artistas internacionales. Los actores de la serie Élite, Arón Piper y Manu Ríos, y su compañero de La Casa de Papel, Pedro Alonso, quien expresó: “Todo el amorcito del mundo para vosotros”. Incluso la cantante Camila Cabello se sumó con buenos deseos.

Por su parte, los familiares no tardaron en expresar su emoción; Florencia Bas, madre del Chino Darín, escribió: “¡Me explota el corazón de alegría y amor! ¡Los amo con mi vida a los tres!! Qué locura hermosa, qué lindos, qué ansiedad! ¡Felicidades para ustedes y para mí jajajaa!! Lo bella que estás”.

La historia de amor del Chino Darín y Úrsula Corberó

El Chino Darín y Úrsula Corberó van a ser papás

Darín y Corberó comenzaron su historia de amor a finales de 2015, durante el rodaje de la serie española La Embajada. En la ficción eran pareja, y finalmente, su vínculo traspasó la pantalla. Aunque suelen mantener su relación lejos del foco mediático, el actor contó en una ocasión que fue un flechazo y que lo que primero lo conquistó de ella fue su risa. “Nos conocimos en 2015, en el rodaje de La embajada. Llegué a España pensando ‘son solo seis meses, dos proyectos y me las pico’. Pero conocí a Úrsula y todo cambió”, reveló a LA NACION.

Desde entonces, la pareja superó distancias, desafíos laborales e incluso una pandemia. Ella, por su parte, recordando los comienzos de su relación, comentó: “Él es divino, estar trabajando y que surja así el amor... Hay cosas que son inevitables. Suceden, pasan y hay que tratarlas con la mayor naturalidad posible. Además de ser bello y luminoso, tiene un talentazo”.