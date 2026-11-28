Cuando llega el verano, mucha gente se pregunta si conviene seguir entrenando con calor. Mi respuesta es sí, pero con inteligencia. Y antes de pensar en horarios o en cuánta agua tomar, hay que saber si estamos en condiciones de hacerlo.

Por eso, antes de arrancar o retomar, es fundamental un chequeo médico: control cardiológico, presión y análisis de rutina. Con calor, el corazón y el organismo trabajan más, y lo que pasa desapercibido en invierno puede aparecer en verano. El chequeo no es un trámite, es la base para entrenar seguro y sacarle el mayor provecho al ejercicio. Si hace tiempo que no te controlás, este es el momento: consultá con tu médico y pedile que te indique qué tipo de actividad y qué intensidad te convienen.

La hora indicada

Con el visto bueno, lo primero es elegir el horario. Lo ideal es temprano en la mañana o al caer la tarde. Entre las 11 y las 17 conviene evitar el ejercicio intenso al aire libre, sobre todo con humedad, porque al cuerpo le cuesta más enfriarse.

Un chequeo previo y estar siempre hidratado son la clave para no sufrir problemas

La hidratación no empieza cuando uno entrena: hay que tomar agua todo el día, antes, durante y después. No esperemos a tener sed, es una señal tardía. En sesiones largas o muy exigentes se pueden sumar bebidas con electrolitos, que ayudan a reponer lo que perdemos con el sudor.

También hay que ajustar la intensidad. Con calor, el corazón trabaja más para el mismo esfuerzo, así que está bien bajar el ritmo y hacer más pausas. No se trata de rendir menos, sino de entrenar mejor. Sumá ropa liviana y clara, gorra y protector solar si entrenás afuera.

Prestá atención a las señales: mareos, dolor de cabeza, náuseas, calambres o confusión son motivo para parar, buscar sombra, hidratarse y consultar al médico si no mejora. Ojo con los adultos mayores, que sienten menos la sed y toleran peor el calor.

Hay muchas opciones para variar: natación, caminatas a primera hora, bicicleta temprano o entrenamiento funcional en lugares ventilados. El agua es una gran aliada porque refresca y cuida las articulaciones. Lo importante es elegir algo que disfrutes, porque lo que se disfruta se sostiene en el tiempo.

El verano no es una excusa para frenar. Es una oportunidad para sostener el hábito y disfrutar del aire libre. Chequearse, escuchar al cuerpo y no abandonar: la constancia, con calor o sin él, marca la diferencia.