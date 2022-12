Cinco actividades impensadas que ayudan a perder las mismas calorías que en el cardio

escuchar

Hábitos diarios o “ejercicios” ideales para aquellos que no son amantes del cardio, no les gustar correr ni tampoco hacer entrenamientos intensivos que según público conocimiento son aquellos que más calorías queman.

Si el objetivo es perder grasa y lograr resultados más allá de llevar un plan de alimentación de déficit calórico existen ciertas acciones que se pueden realizar para lograr efectividad similar a la del cardio.

“Cuando uno quiere bajar de peso tiene que pensar en descenso del tejido adiposo sin pérdida de músculo porque éste último es bueno para hacer actividad física y es considerado como un órgano endócrino que contribuye a la salud”, explica el médico pediatra, deportólogo y director de la Diplomatura en Medicina Deportiva Pediátrica de la Universidad Favaloro, Santiago Kweitel (M.N. 93789), respecto a la importancia de seguir activando los músculos cuando se tiene como fin la pérdida de peso.

Asimismo, añade el Dr. Kweitel que históricamente siempre se decía que para bajar grasa había que hacer entrenamiento aeróbico, pero con el tiempo se confirmó que la pérdida de grasas no ocurre solo con ejercicio aeróbico sino que también sucede con otras actividades. “No es que la única forma de perder peso es salir a correr”, afirma.

Qué actividades hacer

A la hora de decidir qué hacer para perder calorías y llegar a un peso deseado y saludable para el cuerpo, las opciones pueden ser muy variadas: se puede emprender un plan de alimentación saludable que se base en el déficit calórico, empezar a hacer actividad física exigida para que el cuerpo pierda grasa y modifique lentamente su forma u optar por alternativas igual de eficientes pero con menor exigencia. Esa mentalidad que hacía creer que para lograr resultados había que pasar largas horas haciendo cardio ha quedado en el pasado.

A continuación, desde actividades físicas que se pueden realizar desde la comodidad del hogar hasta opciones de relajación que ayudarán a acelerar el metabolismo y al cuerpo a entrar en calor.

Sauna

De acuerdo con la Escuela de Medicina de Harvard, la persona promedio pierde alrededor de 1 litro de líquido mediante la transpiración tras someterse a un período de 15-20 minutos en el sauna.

Por otro lado, un estudio publicado en el International Journal of Sports Medicine investigó cómo los atletas respondían a tres sesiones de sauna de 20 minutos en las que se utilizaba una temperatura interior de 70 grados centígrados y los participantes tenían un intervalo de descanso de 5 minutos entre las tres sesiones. Como resultado, las mujeres perdieron 0,39 kg de peso corporal y los hombres hasta 0,89 kg de peso.

“Con el sauna lo que ocurre es que se da una deshidratación máxima y a la vez aumenta la transpiración, pero no diría que es tan indicado para perder grasa a largo plazo porque después de salir de la sesión algunas personas -no todas porque depende de cómo funciona su metabolismo- vuelven a incorporar agua y pueden añadir nuevamente parte del líquido que perdieron”, justifica Luciano Aguilera, personal trainer y profesor de Educación Física.

La persona promedio pierde alrededor de 1 litro de líquido mediante la transpiración tras someterse un período de tiempo en el sauna shutterstock - Shutterstock

Stand Up Paddle

También conocido como SUP, a diferencia del sauna, esta actividad no es pasiva. Cualquier deporte o actividad que incite a que el cuerpo se mantenga en una misma posición estática durante largos períodos de tiempo puede quemar importantes cantidades de calorías.

Se usa una tabla de paddle board o bien, una de surf ya que lo único que se requiere es de un remo para impulsarse con los brazos para flotar o desplazarse por el agua. Puede ser practicado en un lago o río ya que no se necesitan olas.

“El SUP es una actividad ideal para el buen desarrollo del equilibrio y de la fuerza. Se trabajan las contracciones isométricas que son aquellas en las que no se da alargamiento y acortamiento muscular”, explica el Dr. Kweitel. Coincide con el doctor, el profesor Aguilera quien aclara que esta actividad ayuda a mejorar la resistencia y tiene efecto localizado ya que lo único que se mueve es el tren superior del cuerpo.

Según un estudio hecho por el American Council on Exercise, los “remadores” novatos pueden quemar alrededor de 60 a 125 calorías durante una sesión de SUP de 30 minutos; mientras que los más experimentados queman entre 150 y 199 calorías en el mismo escenario.

El SUP es una actividad ideal para el buen desarrollo del equilibrio y de la fuerza idreamphoto - Shutterstock

Limpiar la casa

“Cuando hablamos de actividad física estamos englobando a cualquier acción que realiza el ser humano como pueden ser hacer jardinería o limpiar la casa. Son actividades que van a aumentar el gasto energético de uno”, destaca Kweitel.

En la misma línea, Aguilera explica que de hecho, muchos de los ejercicios que hoy se hacen en los gimnasios están tomados de la cotidianeidad de la casa, por eso son tan efectivos, porque las actividades de intensidad -en su mayoría- se han inspirado en tareas básicas como cargar las bolsas del supermercado, subir las escaleras, barrer el piso y similares.

Según un estudio llevado a cabo en el Reino Unido por el Good Housekeeping Institute (GHI) hacer tareas del hogar como quitar el polvo de los muebles, trapear y limpiar el baño son formas efectivas de quemar calorías. Los participantes observados llevaban puestos dispositivos de rastreo de su actividad para ver cuál era la tarea doméstica que actuaba como el mejor ejercicio en el hogar.

En promedio, las personas quemaron 602 calorías en dos horas quitando el polvo, trapeando, limpiando el baño, aspirando y limpiando ventanas, en comparación con un aproximado de 374 calorías que se suelen perder durante una carrera de 5 km.

Muchos de los ejercicios que hoy se hacen en los gimnasios están tomados de la cotidianeidad de la casa shuttestock - Shutterstock

Tener sexo

Según un artículo científico publicado en la Public Library of Science, el gasto de energía durante la actividad sexual es de 101 calorías (4,2 calorías por minuto) en hombres, en promedio durante una sesión de 24 minutos. Mientras que las mujeres quemaron 69 calorías (3,1 calorías por minuto) durante el intervalo de actividad observado. Según los investigadores, el nivel de intensidad de esta actividad física es moderada y se la podría comparar con una sesión de cardio de intensidad moderado de 30 minutos, en el que se llegan a quemar 276 calorías.

No obstante, según Lucia Báez Romano, psicóloga y sexóloga del Hospital de Clínicas Jose de San Martin e integrante del Centro Argentino de Urología, en la sexología clínica no se suele hablar de mediciones ya que las mismas suelen obstaculizar el devenir de un momento íntimo de disfrute. Aunque reconoce que en el sexo no coital o coital existe un gasto energético libidinal que retroalimenta a la persona y a la pareja y que además, está comprobado por estudios importantes que el sexo da posibilidades de bajar el estrés, dormir mejor, levantarse con más ímpetu y ayuda a las personas con situaciones depresivas, oncológicas y cardiológicas.

El nivel de intensidad de la actividad sexual es moderada y se la podría comparar con una sesión de cardio de intensidad moderado de 30 minutos

Hiking

Una caminata en la montaña puede ser igual de efectivo que todas las actividades mencionadas anteriormente. “El senderismo tiene un alto componente aeróbico porque te hace caminar por varias horas y se combina con fuerza cuando se suben pendientes; también ayuda con la resistencia”, añade el Dr. Kweitel.

Asimismo, explica el profesor Luciano Aguilera que el hiking es” una gran alternativa” porque es un tipo de actividad que exige al cuerpo de tal manera que se asimila a lo que es el cardio porque aumenta el ritmo cardíaco y el pulso.

El senderismo tiene un alto componente aeróbico porque te hace caminar por varias horas y se combina con fuerza cuando se suben pendientes Maridav - Shutterstock

Temas FitnessEntrenamiento