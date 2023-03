Dry scooping. La peligrosa moda de los jóvenes para ganar músculo que preocupa a los especialistas

escuchar

En el último tiempo resurgió una “tendencia fit” entre los jóvenes que preocupa cada vez más a los profesionales y a los padres por los riesgos que conlleva esta práctica para la salud. El dry scooping consiste en consumir suplementos deportivos en polvo antes del entrenamiento sin diluirlos en agua como se recomienda su consumo sino que simplemente se ingiere una cucharada del polvo seco.

En palabras de quienes lo implementan, el dry scooping ayuda a que el cuerpo absorba los compuestos proteicos más rápido, mejorando el rendimiento y logrando alcanzar los objetivos fit velozmente. No obstante, desde que los videos con aficionados implementando dicha práctica empezaron a circular por TikTok, hubo casos de jóvenes que sufrieron graves problemas de salud como neumonías y ataques al corazón como consecuencia del consumo del polvo en seco. Además, ninguna de las afirmaciones que hacen en los videos cuentan con sustento médico ni científico.

Con respecto a la manera correcta de ingerirlo, la mayoría de las marcas que producen estos productos deportivos sugieren mezclar el polvo pre-entrenamiento con agua o en batidos y consumirlo alrededor de 30 minutos antes de hacer ejercicio. De esa manera, el deportista ingiere el polvo de la manera recomendada por los profesionales que además cuenta con sustento y evidencia científica ya que, previamente a su circulación comercial, se realizan pruebas para dictaminar el mejor método de consumo.

En relación con el tema Santiago Kweitel (M.N. 93789), médico pediatra, deportólogo y director de la Diplomatura en Medicina Deportiva Pediátrica de la Universidad Favaloro destaca que es esencial diferenciar los suplementos con proteínas de los que se consideran “pre-workout” o pre-entrenamiento, que es lo que se consume en el dry scooping. “Son totalmente distintos, el suplemento proteico se caracteriza por aportar proteína -puede ser de origen animal o vegetal- mientras que los pre-work son suplementos que contienen varios componentes, entre ellos: hidratos de carbono, proteína y aminoácidos específicos, vitaminas, taurina y cafeína”, explica el Dr. Kweitel.

Los pre-work son suplementos que contienen varios componentes, entre ellos: hidratos de carbono, proteína y aminoácidos específicos, vitaminas, taurina y cafeína Shutterstock

Dry scooping: los riesgos para la salud de una práctica que se puso de moda en TikTok

“Algunos de los riesgos que aparecen con esta nueva moda es que en vez de pasar por boca, el polvo se puede aspirar por la nariz y tener consecuencias cardiológicas o de mayor impacto tras la inhalación”, advierte el médico deportólogo. Incluso, el profesional hace énfasis en que todavía no se conocen todas las secuelas que puede dejar el dry scooping porque se usan de una forma que no está indicada por el fabricante, por ende, no hay manera de prever la reacción del cuerpo al polvo seco.

Un nuevo estudio, publicado en la revista Eating Behaviors, descubrió que 1 de cada 5 adolescentes varones y adultos jóvenes se han involucrado en la práctica del dry scooping.

“El consumo del polvo en seco puede tener efectos graves en la salud, incluidos problemas de inhalación, anomalías cardíacas y problemas digestivos”, dice el autor principal Kyle T. Ganson, profesor asistente en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Toronto.

Los estudiosos también encontraron que los jóvenes que participaban en el entrenamiento con pesas y pasaban más tiempo en las redes sociales eran más propensos a llevar a cabo este procedimiento. Asimismo, en la investigación se encontró una relación causal entre los participantes que mostraban síntomas clínicamente significativos de dismorfia muscular -afección de salud mental caracterizada como la búsqueda patológica de la musculatura- con una mayor probabilidad de hacer dry scooping. Este hallazgo subraya los comportamientos dañinos en los que algunos llegan a participar para lograr el cuerpo ideal.

“Una cucharada del pre-workout en polvo podría contener tanta cafeína como cinco tazas de café”, sostienen los investigadores a la vez que advierten que tanta cafeína puede causar un aumento en la presión arterial y en la frecuencia cardíaca, “lo que podría provocar alteraciones en el ritmo cardíaco”, escribieron.

Prueba de esto último es el caso de una joven de 20 años que reveló en su perfil de TikTok que tuvo un ataque al corazón después de consumir una cucharada de polvo en seco.

“Lamentablemente hay veces que para este tipo de cuestiones, los influencers tienen más impacto en la gente (especialmente en jóvenes y adolescentes) que lo que puede decir una sociedad científica”, añade el Dr. Kweitel. Asimismo explica que quienes trabajan con deportistas que utilizan suplementos recomiendan la vía convencional que es básicamente todo aquello que está comprobado y es seguro.

Finalmente, señala que toda persona que quiera entrenar y mejorar su masa muscular tiene que tener en cuenta que el suplemento no es la salvación porque un “scoop” -cucharada en español- del mismo puede tener la misma cantidad de proteína que una lata de atún. Y que la fórmula del éxito es la combinación de: entrenamiento, alimentación adecuada y descanso necesario.

Según los estudiosos, los jóvenes que participaban en el entrenamiento con pesas y pasaban más tiempo en las redes sociales eran más propensos a llevar a cabo este procedimiento Shutterstock

Temas EntrenamientoDeporteSalud