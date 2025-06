El yoga que activa la columna vertebral y despierta la energía “dormida”

La primera vez que escuché hablar del yoga kundalini no entendí mucho de qué se trataba. Se hablaba de una serpiente enroscada y de despertar una energía dormida, lo cual sonaba un poco esotérico. Pero, con el pasar de los años, me fui cruzando con personas de muy distintos perfiles y en muy distintos momentos de la vida, enamorados de la práctica con el mismo nivel de intensidad. Entonces me propuse investigar.

Aunque el concepto de la “energía kundalini” aparece en textos védicos que datan del año 1000 a.C., el origen exacto de la disciplina es desconocido y hoy se practica en todo el mundo.

La introducción de la práctica en occidente se le atribuye a Yogi Bhajan, un practicante de kundalini oriundo de Pakistán que en 1968 se instaló en Estados Unidos y empezó a dar clases siguiendo este estilo. Su versión, que es la más popular, combina posturas (asanas), técnicas de respiración (pranayama), meditación y mantras.

“Lo que me atrapó fue la resistencia brutal que sentí la primera vez”, confiesa Rodrigo Varela, profesor de yoga kundalini, formado en la disciplina hace ocho años. Con el fin de entender de dónde venía dicho rechazo, Varela cuenta que se volvió una y otra vez y, con el tiempo, empezó a experimentar una liberación emocional enorme, que luego se transformó en una liberación física y espiritual. “A diferencia de otros estilos de yoga, cuyo enfoque es más gradual y centrada en los problemas físicos, esta técnica está diseñada para que tengas una experiencia trascendental lo antes posible”.

Es accesible para todos: se puede practicar en silla, con movimientos suaves o incluso solo con visualizaciones Shutterstock

El rol de la columna vertebral y la energía “dormida”

El término “kundalini” proviene de la palabra sánscrita kundal, que significa “circular”. También hace referencia a una serpiente enroscada, que es la llamada “energía kundalini”, se encuentra en la base de la columna vertebral y está dormida. El objetivo de la práctica es despertarla, permitiendo que ascienda a lo largo de la columna a través de los distintos chakras del cuerpo, logrando una transformación interna.

“La columna vertebral es el eje central del kundalini. No solo porque se trabaja físicamente mediante flexiones y movimientos espinales para mantenerla flexible y sana, sino porque simbólicamente representa el canal por el cual asciende la energía vital”, señala Sol Candotti, preparadora física y health coach.

“El objetivo del kundalini es limpiar o corregir los bloqueos dentro de nosotros que puedan estar interfiriendo con el flujo adecuado de la energía”, resume Varela.

Una clase

En una clase típica de yoga kundalini -a diferencia de estilos como Vinyasa o Hatha, en donde se priorizan las posturas o la alineación corporal-, el foco está en la experiencia energética y emocional. El esquema, que suele llevar entre 60 y 90 minutos, es el siguiente:

Mantra de apertura : La clase comienza con el canto del mantra “Ong Namo Guru Dev Namo”, que se repite tres veces y es una invocación para conectar con la sabiduría interna y la cadena de maestros del yoga.

: La clase comienza con el canto del mantra “Ong Namo Guru Dev Namo”, que se repite tres veces y es una invocación para conectar con la sabiduría interna y la cadena de maestros del yoga. Calentamiento físico : Una serie de movimientos suaves (como rotaciones espinales, flexiones hacia adelante, estiramientos de piernas) para preparar el cuerpo y movilizar la columna vertebral.

: Una serie de movimientos suaves (como rotaciones espinales, flexiones hacia adelante, estiramientos de piernas) para preparar el cuerpo y movilizar la columna vertebral. Kriya: Es la parte central de la clase y consiste en una serie específica de posturas, respiraciones, mudras (gestos de manos), mantras y a veces visualizaciones, con un propósito puntual (por ejemplo: equilibrar el sistema nervioso, activar el chakra del corazón o liberar ira).

Es la parte central de la clase y consiste en una serie específica de posturas, respiraciones, mudras (gestos de manos), mantras y a veces visualizaciones, con un propósito puntual (por ejemplo: equilibrar el sistema nervioso, activar el chakra del corazón o liberar ira). Meditación: Se hace al final del kriya o como práctica complementaria. Puede incluir pranayamas (respiraciones específicas), cantos de mantras, concentración visual o repetición de sonidos sagrados.

Se hace al final del kriya o como práctica complementaria. Puede incluir (respiraciones específicas), cantos de mantras, concentración visual o repetición de sonidos sagrados. Relajación : Después del kriya y la meditación, se dedica un tiempo a Shavasana (relajación profunda), en silencio o con música suave. Esta etapa es vital para integrar lo trabajado , permitir que el cuerpo procese y estabilice la energía movilizada.

: Después del kriya y la meditación, se dedica un tiempo a (relajación profunda), en silencio o con música suave. Esta etapa es vital para , permitir que el cuerpo procese y estabilice la energía movilizada. Mantra de cierre “Sat Nam” (que significa “mi verdadera identidad”).

A diferencia de otros estilos, en kundalini el foco no está en la perfección de la postura, sino en el efecto energético y emocional Shutterstock

Beneficios del yoga kundalini

A nivel físico y emocional, los impactos positivos de la práctica están cada vez más documentados.

“Físicamente, mejora la circulación, reduce la presión arterial, fortalece el sistema inmune y ayuda a regular el sistema endócrino" , sostiene Candotti.

Desde el punto de vista cognitivo, la preparadora física hace referencia a una revisión sistemática: mejora significativamente la atención, la memoria verbal y el funcionamiento ejecutivo en adultos .

Además, en adultos mayores, un estudio publicado por UCLA observó beneficios neuroprotectores , argumentando que la combinación de activación física y foco mental genera una sensación general de vitalidad y resiliencia.

“Estimular esta zona activa el sistema nervioso autónomo, promoviendo una mejor autorregulación, claridad mental y equilibrio emocional ” , indica Candotti, que hace énfasis en que la relajación no es un complemento, sino una parte esencial de la disciplina.“Cada kriya o serie cierra con una fase de integración en la que el cuerpo y la mente procesan lo trabajado. Esa pausa activa el sistema parasimpático, reduce el cortisol (hormona del estrés) y estabiliza el sistema emocional".

La ciencia lo respalda. Estudios publicados en los National Institutes of Health (NIH) mostraron reducciones significativas en la percepción del estrés y mejoras en la regulación emocional tras solo unas semanas de práctica.

“Los cambios suelen notarse rápido”, asegura Varela. “Los más comunes son bajas en los niveles de ansiedad, un mayor equilibrio en los vaivenes emocionales y una mayor fortaleza física. En definitiva: una mayor conexión con nuestro mundo interior”.

Accesible para todos

Contrario al mito de que es una técnica para expertos, el kundalini puede adaptarse a cualquier persona, de cualquier edad y cualquier condición.

“Se puede practicar en una silla, con variantes suaves o incluso solo con respiración y visualización. Lo importante no es la postura perfecta, sino la conexión interna”, aclara Candotti, que hace referencia a estudios que demostraron beneficios en la calidad de vida y reducción de fatiga en personas con movilidad limitada.

Varela coincide con ella, aunque destaca que quienes probablemente se beneficien más con la práctica sean aquellos en busca de un trabajo interior y no tanto cambios físicos, aunque en la práctica constante se trabajen las dos.

“Es una práctica que te prepara para la vida”, concluye Varela. “Cuando vienen los problemas, estás firme. El vínculo con uno mismo y con el entorno se limpia, se hace claro. De ahí la verdadera fortaleza”.