Jennifer Aniston, 57 años: “Mi método 15-15-15 combina cinta, elíptica y spinning”

Jennifer Aniston es una de las estrellas más destacadas de Hollywood y también una gran referente del bienestar debido al estilo de vida saludable que lleva.

En varias ocasiones, la estrella de Friends ha confesado lo importante que es en su rutina diaria contar con entrenamientos variados que desafíen su cuerpo.

Asimismo, entre sus hábitos saludables, se encuentran: meditación, hidratación constante, movimiento del cuerpo y, sobre todo, un buen descanso.

¿Cuál es la rutina de entrenamiento de Jennifer Aniston? 🏃‍♀️

Respecto de la ejercitación, en diálogo con InStyle, la actriz reveló: “Tuve una lesión y solo pude hacer Pilates, que me encanta, pero me faltaba ese tipo de transpiración de cuando uno entrena mucho. Por eso, volví a mi método 15-15-15, que combina cinta, elíptica y spinning por 15 minutos cada uno”. Y agregó: “Necesito algún tipo de movimiento, aunque sean solo 10 minutos al día en un trampolín”.

Beneficios del 15-15-15

Se trata en verdad de un tipo de entrenamiento de intervalos. No es exclusivo ni creado por Aniston sino que existe desde hace años e incluso se popularizó en el último tiempo.

“Se lo puede abordar de diferentes maneras, puede ser un entrenamiento intercalado de corta, larga o mediana duración y también es posible ir modificando la intensidad”, señala Santiago Kweitel, médico pediatra, deportólogo y director de la Diplomatura en Medicina Deportiva Pediátrica de la Universidad Favaloro.

Jennifer Aniston Instagram @pvolve

El profesional destaca que dicha fórmula de 45 minutos de duración lo que hace es “romper con la monotonía del entrenamiento continuo” y aparte, cuenta con el beneficio de que se pueden ir organizando las tandas de actividad física en diferentes momentos del día. “Si no podés hacer los 45 minutos de corrido podés probar arrancando con 15 minutos de máxima intensidad y los 30 restantes en otro momento del día y de manera más leve”, aconseja.

Para aquellos que tengan favoritismo por otros movimientos, se pueden modificar los ejercicios que hace Aniston —elíptica, cinta y bicicleta— ya que la ventaja del método es que la misma filosofía de entrenamiento se puede aplicar a otras opciones aeróbicas como, por ejemplo, saltar la soga, hacer power walk, correr al aire libre, hacer sentadillas o el tipo de ejercicio de cardio que se prefiera.

“Otro beneficio es que no requiere de mucho conocimiento técnico porque generalmente las tres opciones de aeróbico que se hacen permiten que tanto alguien que recién empieza como también un amateur realicen el método fácilmente”, destaca Kweitel. El profesional agrega que el 15-15-15 es un entrenamiento ideal para personas sedentarias que desean incorporarse al mundo del fitness.

Lucy Gornall, entrenadora física y periodista, escribió una columna de opinión en Hello Magazine en la que detalló cómo fue para ella probar el método durante una semana. “Una de las mejores cosas de hacer solo 15 minutos de tres entrenamientos diferentes es que ayuda a evitar las lesiones de traumatismo constante, algo que puede convertirse en un problema si se practica el mismo entrenamiento una y otra vez, como le ocurre a los runners”.

Otra que se animó a probar el entrenamiento fue una periodista de la revista Women’s Health, Bridie Wilkins, que escribió que, tras probar el 15-15-15, se dio cuenta de que estaba tan acostumbrada a hacer rutinas de repeticiones y series en su entrenamiento diario de fuerza, que al probar la ejercitación de Aniston sintió que “el tiempo pasó volando”.

“Diría incluso que se volvió casi meditativo ya que no tenía en qué pensar más que en pedalear o en poner un pie delante del otro”, reconoció.

Kweitel destaca además que al tratarse fundamentalmente de ejercicios de cardio, es beneficiosa para personas que buscan controlar el peso y disminuir el tejido adiposo. Aunque advierte: “Si uno quiere estar saludable y tonificar más los músculos lo que necesita es combinarlo con entrenamiento de fuerza”.

En relación con si hay restricciones, el profesional explica que, siempre y cuando se esté sano y no se tenga ningún tipo de lesión, no hay grandes contraindicaciones para practicar el 15-15-15.