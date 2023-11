escuchar

Realizar actividad física para mantener una buena salud nunca ha sido una necesidad tan imperante entre ciudadanos como lo es en la actualidad. El ejercicio no solo ayuda a mantener un peso saludable, sino que también fortalece los músculos y los huesos, mejora el estado de ánimo y reduce el riesgo de diversas enfermedades. Es precisamente en medio de esta fuerte tendencia saludable que la práctica de pickleball –deporte de paletas que combina elementos del tenis, pádel, bádminton y tenis de mesa– aumentó exponencialmente.

Estados Unidos se ha convertido en el país líder donde esta tendencia ha alcanzado su máxima expresión: cuenta con aproximadamente 4,8 millones de jugadores de pickleball o “picklers”, según expone un informe de 2022 de la Sports & Fitness Industry Association. El mismo informe destaca un crecimiento de casi un 40 por ciento en la popularidad de este deporte entre 2019 y 2021, posicionándolo como la disciplina de más rápido crecimiento en los Estados Unidos. Las proyecciones sugieren que para 2023 el número de practicantes alcance los 22 millones.

No obstante, su práctica no fue siempre exitosa: la mitad de todos los jugadores serios/profesionales de pickleball (aquellos que juegan ocho o más veces al año) en 2021 tenían 55 años o más, según la Asociación de Pickleball de EE.UU. Pero, la misma institución destaca que la gran mayoría de los jugadores no profesionales tienen menos de 55 años y que, además, el segmento de más rápido crecimiento de todos los jugadores de pickleball tiene menos de 24 años.

Este deporte que mezcla tres disciplinas se juega en una pequeña cancha con una paleta y una pelota de plástico con agujeros, respecto del cómo es un partido: se permite a dos o cuatro jugadores golpear la pelota por encima de una red, buscando anotar puntos y ganar sets.

Las celebridades que lo practican

Dada su familiaridad con el tenis, son muchos los extenistas que lo practican e, incluso, deportistas famosos como los basquetbolistas de la NBA LeBron James y Kevin Durant, Michael Phelps y Tom Brady, exjugador profesional de fútbol americano, que incluso, han llegado a invertir miles de dólares en equipos profesionales de pickleball.

La lista de famosos y celebridades de Hollywood que lo practican continúa y no se centra únicamente en deportistas: desde Selena Gómez y las hermanas Kardashian (video kardashians jugando al pickleball) hasta Robbie Williams, Bill Gates, Leonardo DiCaprio, Will Smith y George Clooney, quien ha confesado en entrevistas haberse andado a construir una cancha de pickleball en el jardín de su casa.

La locura por este deporte es tal que en sitios exclusivos que son frecuentados por las celebridades como lo es Nobu Hotel Los Cabos, también se ha sumado a la ola del pickleball instalando canchas allí. Es uno de los destinos más exclusivos de la costa pacífico de México y el lugar de vacaciones elegido por personajes de renombre como Clooney, Jennifer Aniston, Paris Hilton y Brad Pitt.

Pickleball: ¿cómo se juega?

La disciplina nació en la década del 60 en los Estados Unidos, pero recién en los últimos años ha experimentado un “boom”. Sus reglas son similares a los otros deportes con raqueta que lo inspiran, aunque a este se lo considera más fácil de aprender y jugar.

Combina golpes y características del tenis, el bádminton, el paddle y el ping-pong y para ser más específico, se juega en una cancha de 6,10 por 13,41 metros, dividida al medio por una red. Los partidos pueden jugarse tanto en singles como en dobles y gana el mejor de 3 o 5 sets a 11 puntos (y a diferencia de dos, en caso de llegar a empate).

La paleta que utilizan sus jugadores es de madera y se caracteriza por ser liviana; la pelota con que tiene agujeros, lo que hace que el juego sea mucho más lento que el pádel.

Sus aficionados alegan que el pickleball es fácil de aprender y jugar; muchos de ellos defienden estos dichos diciendo que el deporte tiene un ritmo más lento y cuenta con menos terreno que cubrir que otras canchas. Una investigación titulada “Lesiones no mortales relacionadas con el pickleball y el tenis en personas mayores tratadas en los departamentos de urgencias de Estados Unidos, 2010-2019″ sugiere que esta práctica puede ser más segura que el tenis para las personas con problemas cardíacos.

En otro escrito publicado en Sports Medicine Reports se pone de manifiesto que las lesiones o daños más frecuentes entre los “picklers” son: esguinces y dolor en el manguito rotador, entre otras lesiones comunes. Para evitarlas, los profesionales a cargo del estudio sugieren a los jugadores:

Hacer un calentamiento previo al juego

Mantener una postura de posición abierta durante el juego

Evitar retroceder para devolver un tiro que pase por encima de la cabeza

Usar zapatos diseñados para movimientos laterales

Por otro lado en un estudio que se realizó sobre la disciplina, los investigadores encontraron que, en comparación con caminar a un ritmo seleccionado por ellos mismos durante media hora, las personas que jugaron dobles pickleball durante media hora tenían un 14% más de frecuencia cardíaca y quemaron un 36% más de calorías.

Otra investigación llevada a cabo por la Universidad de Western Colorado evidencia que los picklers promediaron una frecuencia cardíaca de 109 latidos por minuto y quemaron 354 calorías por hora, Estos hallazgos colocan al pickleball en la categoría de ejercicios de intensidad moderada, equiparándolo con el senderismo, el yoga y los deportes acuáticos.

Sumado a ello, quienes participaron de la muestra dijeron notar mejoras significativas en sus niveles de colesterol, presión arterial y consumo máximo de oxígeno después de jugar durante una hora cada dos días durante seis semanas.

La evidencia recopilada en la investigación “Pickleball para adultos mayores y de mediana edad inactivos en las zonas rurales de Utah: un estudio de viabilidad” hace énfasis en que, a diferencia de lo que ocurre con otros deportes, los picklers siguen volviendo a la cancha una y otra vez, principalmente porque el juego es muy social. Pickleball también puede mejorar el bienestar personal de uno: según otro estudio de picklers de 50 años o más, aquellos que se tomaban más en serio el deporte tendían a estar más satisfechos con sus vidas.

En la Argentina el pickleball está ganando terreno gradualmente, un ejemplo de ello es la zona Norte de la Provincia de Buenos Aires donde se pueden ver canchas y nuevos emprendimientos dedicados a la promoción de la disciplina. Este fenómeno no se limita solo a la capital del país, ya que en el interior también se empiezan a erigir varias canchas para satisfacer la creciente demanda de los picklers.

