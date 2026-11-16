Luciano Aguilera, entrenador físico, sobre los abdominales: “Cuando trabajamos los músculos oblicuos hay que evitar que las rotaciones partan del tronco”

Aunque suelen asociarse con cuestiones estéticas, los abdominales cumplen funciones que van mucho más allá de la apariencia física. Se trata de un grupo muscular fundamental para la estabilidad y la postura corporal que, cuando presenta debilidad o un funcionamiento inadecuado, puede favorecer alteraciones como el aumento de la curvatura lumbar.

“Son músculos que se activan en muchos de los gestos y movimientos que hacemos en el día a día como estornudar, toser, levantar objetos, orinar, sentarse y levantarse”, ejemplifica el preparador físico, Luciano Aguilera. Por eso, continúa, no solo se debe motivar su entrenamiento por motivos estéticos sino también porque su fortalecimiento resulta beneficiosos para la movilidad diaria y la salud general.

Santiago Kweitel, médico deportólogo y vicepresidente de la Asociación de Medicina del Deporte de Buenos Aires (ACMDBA) y la Federación Argentina de Medicina del Deporte (FARMEDEP), considera fundamental recalcar que los abdominales no son músculos que pueden ser pensados y entrenados aisladamente.

“Forman parte del core que es el responsable de la estabilidad del tronco, de la pelvis, de la columna, la correcta respiración, la protección de las vísceras, el retorno venoso y el control de la presión”, desarrolla.

Cuando este grupo muscular presenta debilidad o un funcionamiento inadecuado, puede favorecer alteraciones como el aumento de la curvatura lumbar

Tanto él como Aguilera coinciden en la existencia de mitos sobre las formas de fortalecer este grupo muscular y pasan, a continuación, a derribarlos.

1- Excederse con los movimientos de cadera al hacer una plancha

Aguilera explica que al hacer un plank/plancha se tienen que evitar dos cosas: 1) que la cadera caiga hacia el piso y 2) no levantarla por demás. “La cadera tiene que estar en la misma línea que el resto del cuerpo”, asegura.

Además advierte que, al hacerlo incorrectamente, se puede producir una curvatura lumbar excesiva o una mala retroversión de la cadera que puede derivar en lesión.

2- Sobreexigirse con ejercicios que involucren el psoas ilíaco

Ejercicios que impliquen la exigencia de esta parte del cuerpo son los abdominales bisagra o “en V” y los que involucran el movimiento de piernas y la elevación de las mismas.

“Hipertrofiar este músculo puede traer cambios posturales porque es el encargado de motivar movimientos como caminar/correr y flexionar la cadera”, desarrolla Aguilera.

Una alternativa que propone es variar los movimientos y poner las rodillas a 90° en distintos ejercicios abdominales para bloquear el psoas y trabajar el resto de músculos que componen el abdomen.

3- Pensar que cuantos más abdominales se hacen, más se fortalece la zona

“Para tener resultados contundentes hay que sumar otros elementos como el cardio, el entrenamiento de fuerza y contar con una alimentación saludable”, sostiene Kweitel respecto de uno de los mitos más difundidos sobre la temática.

Hacer esas actividades en conjunto permite que trabajar integralmente la zona del abdomen, pero el experto advierte sobre los objetivos inalcanzables: “No se puede esperar tener el mismo físico que un deportista de elite o atleta que dedica su vida a eso porque después, al no obtener los mismos resultados, aparece una gran frustración”.

Las abdominales ayudan a tonificar los músculos abdominales, mejorar la postura y prevenir lesiones, pero no tienen un impacto significativo en la reducción de grasa FOTOGRAFÍA ILUSTRATIVA; FREEPIK

4- Rotar con el tronco en los ejercicios de oblicuos

“Cuando trabajamos los músculos oblicuos hay que evitar a toda costa que las rotaciones partan del tronco”, dice Aguilera. Esto lo enfatiza porque la columna no está preparada para hacer giros y se puede dañar con un mal movimiento.

Para prevenirlo, recomienda hacer ejercicios de tipo mountain climbers que se hacen en posición de plancha y cruzando levemente las piernas, procurando que el tronco se mantenga lo más derecho posible o que su movimiento sea mínimo.

5- El factor mente y nutrición

Aguilera resalta que, en ocasiones, no se notan los efectos de los ejercicios en el abdomen por los altos niveles de cortisol −denominada hormona del estrés−. Cuanto más altos son sus niveles, explica, más aumenta el almacenamiento de grasa en el organismo.

A su vez, Kweitel recomienda controlar que la ingesta de carbohidratos y azúcares sea baja y fomenta la adopción de un plan de alimentación saludable para obtener resultados más efectivos.