Para mayores de 60: cómo aprendí a amar levantar pesas

Esta mañana fui en bici al gimnasio antes del amanecer, cargué una barra y realicé tres series de cinco sentadillas con el peso de un pequeño lavarropas sobre la espalda. Luego, sin demasiadas complicaciones, levanté más de 45 kilos de metal del suelo. Tengo 62 años y me siento bastante orgullosa de mí misma.

Cuando me diagnosticaron osteoporosis por primera vez, a los 58 años, discutí con el endocrinólogo. Estoy sana, le dije. Estoy en forma. He sido corredora, nadadora, practicante de yoga toda mi vida. El médico, una persona fría, no se conmovió. “Tuviste cáncer y una embolia pulmonar en los últimos cinco años”, me dijo. “No estás tan sana como creés.” Me puse de mal humor. A los 60, empecé a tomar estatinas.

Luego, el verano pasado, aumenté más de cuatro kilos. El aumento de peso tenía una explicación lógica: tenía un nuevo trabajo, volvía a casa todas las noches con hambre y agotada, y necesitaba regularmente una tabla de quesos y una bebida con tequila para recuperarme antes de la cena.

Esta vez, mi querida ginecóloga me hizo una advertencia más amable. El entrenamiento con pesas, me recordó, es una de las mejores maneras de combatir el aumento de peso que a menudo acompaña el envejecimiento. Además de desarrollar fuerza muscular y densidad ósea, también puede acelerar el metabolismo.

Esto, por supuesto, ya lo sabía. “Levantá pesado” se ha convertido en un mantra en las redes sociales, prescrito no solo como cura para los males relacionados con la edad, sino también para mejorar la postura, la autoestima y la depresión.

Pero desconfío de los remedios de moda y, francamente, me consideraba indomable, así que había relegado el entrenamiento con pesas —al igual que el envejecimiento mismo— a la categoría de cosas que hacen otras personas.

Si soy honesta, fue la vanidad y no la búsqueda de salud lo que me llevó a inscribirme en Starting Strength, una clase de entrenamiento con pesas tres veces por semana en el gimnasio CrossFit cerca de mi casa en Nueva York. Quería que mis pantalones me quedaran de forma más favorecedora. Desarrollado por un entrenador de powerlifting de Texas llamado Mark Rippetoe, “Starting Strength” es tanto el título del libro de Rippetoe de 2005 como un curso que instruye a levantadores de todos los niveles en cinco levantamientos principales: sentadilla, press de banco, press de hombros, peso muerto y cargada de potencia.

Los seguidores de Rippetoe tienden a despreciar los boot camps, las máquinas de pesas y otras modas de ejercicio moderno, creyendo que la fuerza física se construye aprendiendo la técnica adecuada para levantar barras con peso cada vez mayor a lo largo del tiempo. Mi esposo, siempre adepto al gimnasio, había hecho el curso y enfatizó la importancia de aprender a levantar peso bajo supervisión para minimizar el riesgo de lesiones.

El arte de levantar pesas es aprender a operar en el margen entre el éxito y el fracaso. Le pedís a tu cuerpo que mueva tanto peso que se produce una discusión en tu mente. ¿Puedo o no puedo? ¿Lo haré o no lo haré? Uno de mis compañeros de clase llama a cada levantamiento “un acto de valentía”. Nuestro entrenador, un hombre tranquilo e irónico llamado Jeremy Fisher (quien, a los 48 años, puede hacer press de hombros con 118 kilos), evalúa rápidamente a un nuevo alumno y determina sus límites.

“Empezás donde estás”, dicen los levantadores, y en mi clase hay personas —hombres y mujeres, jóvenes y mayores— que hacen sentadillas con dos kilos y otras que lo hacen con más de 90. En julio, cuando comencé, nunca había usado una barra antes. Apoyé mis hombros en una barra de 10 kilos, bajé los glúteos por debajo de mis rodillas artríticas y luego me impulsé de nuevo hasta quedar de pie. Después de tres series de cinco, vi estrellitas.

Siempre fui lo que mi esposo llama deportista, pero en verdad no soy atlética por naturaleza. De chica, usaba un parche en un ojo, lo que me hacía pésima en los juegos de pelota del recreo y temerosa de las pelotas en general. En la primaria, ni era rápida ni fuerte, y me eliminaban rápido en la rayuela.

En mi escuela secundaria de élite, se requerían tres temporadas de deportes. Jugué hockey sobre césped y lacrosse, nunca llegué al equipo junior varsity y una vez saqué una “C” en coordinación.

Así que no fue la habilidad lo que me impulsó a una vida de ejercicio. Para mí, el desafío físico es un ansiolítico. Soy, por temperamento, tenaz y competitiva, ansiosa y algo solitaria. Las vacaciones familiares de senderismo y las tardes interminables de sprints cuesta arriba durante la temporada de atletismo me enseñaron a apreciar el desapego meditativo del esfuerzo físico intenso y la sensación posterior de estar completamente agotada. Nada más silenciaba mi mente acelerada de la misma manera.

En mis veintes y treintas, me impulsaba un ímpetu arrollador, lanzándome a aventuras románticas y oportunidades profesionales con semitemeridad. Entrenamientos para maratones, nados en océanos helados, yoga caliente, clases de tenis a medianoche: estos fueron mis intentos de encontrar equilibrio, como si pudiera drenar mi adrenalina tóxica elevando mi nivel de estrés físico. Para mi cumpleaños número 38, fui a una aventura de esquí en la montaña que incluyó construir un iglú y dormir sobre hielo. Pero evitaba la zona de pesas libres del gimnasio. No me gustaba la música metal, ni el estruendo ni los gruñidos, y no quería ser una mujer entre todos esos hombres.

En aquellos días, creía que mi capacidad para soportar el desamor, la decepción, las temperaturas extremas y las noches en vela significaba que era fuerte. En realidad, simplemente era joven.

A medida que envejecés, suceden cosas que ninguna fortaleza mental puede evitar. La embolia pulmonar, provocada por un vuelo largo a los 56 años, me asustó muchísimo. Durante meses después, estuve sacudida. Podría haber muerto. El cáncer de mama, al año siguiente, fue menos aterrador en términos existenciales, pero mucho más doloroso. Mis huesos comenzaron a debilitarse por entonces, debido a la medicación que tomaba para prevenir una recurrencia del cáncer. Para cuando me uní a Starting Strength, la artrosis en mis rodillas me estaba causando problemas.

Cuando levantás peso de forma continua, construís reservas de fuerza. Acumulás poder para el presente, y también para el futuro. Requiere enfrentarte a tus propias limitaciones físicas (y quizás a tu propia mortalidad). Este autoconocimiento puede llegar a cualquier edad, pero en mi caso llegó tarde y solo cuando la evidencia fue innegable.

En clase, avanzamos lenta y cuidadosamente. Con cada levantamiento, Jeremy observa la alineación de nuestras articulaciones y los ángulos de nuestras espaldas, corrigiendo ocasionalmente: “pecho arriba”, “empujá con las caderas”. En la sentadilla, después de cargar el peso, me alejo del soporte y considero mis pies, cómo se sienten sobre el suelo. Inhalo profundo, echo los hombros hacia atrás y comprimo con fuerza cada músculo de mi núcleo. Estoy convirtiendo mi cuerpo en algo firme y duro: una palanca, una bisagra. Me hundo, luego empujo con los isquiotibiales, glúteos y cuádriceps hasta volver a estar de pie. Luego exhalo.

El pánico y la duda aparecen después de tres repeticiones. “Estás colocándote en una peor posición a medida que bajás”, explicó Jeremy. Comienzo a imaginar mis rodillas colapsando, hundiéndose, quedándose atascadas cerca del suelo. Entonces se trata simplemente de no rendirse. Contengo la respiración. Me concentro en un pedazo de cinta azul en la pared. Vuelvo a pensar en mis pies. Presiono mis hombros contra la barra, y la barra contra mis hombros. Al final de tres series, mi cuerpo vibra.

Llevo un registro de mi progreso en el celular. Es dos pasos adelante y uno atrás. Actualmente, hago sentadillas con 30 kilos, lo cual es más de lo que hacía en Navidad y menos que en Halloween. En la cultura de mi gimnasio, eso es peso de bebé.

Soy una novata acá, una principiante; a veces, con mi pelo canoso y los brazos flojos, me preocupa parecer ridícula. Pero el gimnasio es genial. Suena Nirvana y nos animamos mutuamente con lo que sea que cada quien esté enfrentando. Cualquiera que sea el número en los discos de hierro, esto es difícil. Tengo un objetivo para mi sentadilla, pero no lo diré en voz alta. Sería adelantarme demasiado.

Esto es lo que he notado: mis pantalones me quedan bien. Puedo subir el paquete de arena para gatos cuatro pisos sin dificultad. Puedo mover la sartén de hierro más grande del horno y levantar sin problema mi valija hasta cuando viajo en tren. Volví a disfrutar mi caminata hasta el subte y mi último escaneo óseo mostró mejoría.