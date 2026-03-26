Herpes genital: 1 de cada 5 personas tiene esta infección, según datos publicados por la OMS

El herpes genital afecta actualmente a unos 846 millones de personas de entre 15 y 49 años en todo el mundo, según nuevas estimaciones publicadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esto significa que más de una de cada cinco personas dentro de este rango etario, tiene esta infección de transmisión sexual (ITS).

“Aunque la mayoría de las personas con herpes genital experimenta pocos síntomas, el herpes genital le causa dolor y sufrimiento a millones de personas en todo el mundo y supone una carga para los sistemas de salud ya sobrecargados”, dijo Meg Doherty, directora de Programas Globales de VIH, Hepatitis e Infecciones de Transmisión Sexual de la OMS, en un comunicado.

Datos publicados en la revista científica Sexually Transmitted Infections muestran que al menos una persona por segundo -y 42 millones de personas al año-, contrae una nueva infección de este tipo.

“El estigma que rodea al herpes genital hace que se haya debatido muy poco, a pesar de afectar a millones de personas en todo el mundo”, sostuvo Sami Gottlieb, autor del informe y funcionario médico del Departamento de Investigación y Salud Sexual y Reproductiva de la OMS, y agregó: “No se ha hecho lo suficiente para hacer frente a esta infección”.

El impacto también es económico. Anualmente, la enfermedad causa costos estimados en 35 mil millones de dólares por año en todo el mundo, teniendo en cuenta los costos de atención médica y la pérdida de productividad.

¿Qué es el herpes genital?

El herpes genital es una infección de transmisión sexual que puede ser causada por dos tipos de virus del herpes simple (VHS), conocidos como VHS-1 y VHS-2. La afección provoca ampollas en la piel y las membranas mucosas del pene, la vulva, el ano y las nalgas. Según estimaciones, en el 2020 por lo menos 520 millones de personas en todo el mundo padecían VHS-2 genital, que se transmite durante la actividad sexual.

Hasta la fecha, no existe cura para la enfermedad y el virus permanece dentro del cuerpo después de la primera infección. Por tanto, los síntomas pueden aparecer en diferentes momentos de la vida, pero también pueden reducirse con el tratamiento adecuado.

La mejor manera de protegerse del HSV-2 es el uso correcto y constante de preservativos que, aunque no son completamente efectivos para prevenir su propagación, reducen el riesgo de transmisión.

Con el virus latente, el riesgo de transmisión es considerablemente menor, pero aún existe New Africa - Shutterstock

¿Las personas con herpes genital lo transmiten siempre?

Con el virus latente, el riesgo de transmisión es considerablemente menor, pero aún existe. Algunas personas, incluso en contacto con el VHS, nunca desarrollan la enfermedad, ya que su inmunidad no les permite desarrollarse. Una caída de la inmunidad, por el contrario, puede provocar un resurgimiento de los síntomas, un nuevo brote de herpes genital.

También es importante resaltar que la enfermedad se asocia con un riesgo dos o tres veces mayor de contraer el VIH y puede ser responsable del 40 al 60% de las nuevas infecciones por el VIH en una población con una alta prevalencia de HSV-2.

¿Cuáles son los síntomas del herpes genital?

El virus del herpes, una vez presente en el cuerpo humano, puede permanecer en su forma latente, que es cuando no provoca ningún síntoma. Pero, cuando aparecen, los síntomas suelen aparecer entre seis y 15 días después de la relación sexual con el portador del virus.

Ardor en la región genital y, posiblemente, al defecar

Dolor en la región genital y anal

Hormigueo local

Mucha picazón

Pequeñas ampollas muy dolorosas en la región genital o anal, con apariencia de ramo

Enrojecimiento

Bultos en la ingle

Fiebre

Malestar