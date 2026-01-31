Horóscopo: cómo será tu semana del 1° al 7 de febrero de 2026

21/3 al 20/4

AMOR: Tendrá en sus manos lo que anhele. Para los solos y solas será un tiempo de citas y romances. Abra su corazón a la pareja para que se exprese.

DINERO: Suma su veta ejecutiva a una auténtica vocación de servicio. No trabaje doble turno si puede evitarlo.

CLAVE DE LA SEMANA: Su mejor capital es la experiencia, invierta bien.

Tauro

21/4 al 21/5

AMOR: Diga no a la dependencia, a que otros decidan por usted, a dejarse llevar. Límites claros. Una excelente relación con un ex que busca amistad.

DINERO: Tiempo de resolver crisis de trabajo o de dinero. El resultado será casi inmediato pero actívese. Nuevos inversores.

CLAVE DE LA SEMANA: Los problemas no se resuelven dándoles la espalda. ¡A luchar!

Géminis

22/5 al 21/6

AMOR: Se dificulta la convivencia. Usted está disperso, con preocupaciones que lo absorben. Hable con su gente o creerán que perdió interés.

DINERO: Es importante escuchar lo que el otro tiene para decir. Una información de importancia podría valer una fortuna.

CLAVE DE LA SEMANA: No se deje confundir por consejos de principiantes.

Cáncer

22/6 al 22/7

AMOR: Intentará comunicarse con su pareja sin tensiones, pero la fricción continúa. Solo habrá encuentro si dejan de ponerse a la defensiva.

DINERO: En desacuerdo con asociados, subordinados o colaboradores. El secreto reside en ser amable y negociar sin alterarse.

CLAVE DE LA SEMANA: Deporte, naturaleza y tiempo libre que equilibren su estado emocional.

Leo

23/7 al 23/8

AMOR: Todo proyecto que haga de a dos tendrá final feliz. Apostará por una relación estable. Los amigos, tanto o más presentes que la familia.

DINERO: Reconocimiento social, sobre todo de colegas y asociados. Época de remontar vuelo, cada vez un poco más alto.

CLAVE DE LA SEMANA: No caiga en la total rutina, pruebe cosas nuevas.

Virgo

24/8 al 23/9

AMOR: La pareja será el tema por excelencia. Por momentos un abismo se abrirá entre los dos, pero la fórmula será sobreponerse al miedo y dialogar francamente sobre todo lo que le está pasando.

DINERO: Riesgo de desacuerdos con clientes, colegas, jefes y subordinados. Mejor confíe, conserve el buen humor y concéntrese en tomar las decisiones que considere correctas.

CLAVE DE LA SEMANA: Escuchar es su fuerte pero, ¡no se transforme en paño de lágrimas de todos!

Libra

24/9 al 23/10

AMOR: Renovadas emociones en la pareja, todas intensas. Siga el consejo desinteresado de la familia. Cada uno en lo suyo pero muy unidos.

DINERO: Fortalezca sus bases antes de emprender plan alguno. Saldrá adelante si atiende las señales que le da gente experta.

CLAVE DE LA SEMANA: No desdeñe esas precisas intuiciones que lo ponen a salvo.

Escorpio

24/10 al 23/11

AMOR: Muy desafiante, se plantará ante el mundo con su verdad. Afírmese, pero vaya con cuidado. Presente de a ratos, con poco resto para su gente

DINERO: Ignore a quienes lo apuran y trate de hacer sus tareas con la mayor prolijidad posible. Mejor ser obsesivo que descuidado.

CLAVE DE LA SEMANA: Mantenga vivo el deseo ¡Nada de abandonarse físicamente!

Sagitario

24/11 al 22/12

AMOR: Irá de frente con sus emociones, con ayuda de tránsitos benéficos. Es tiempo de entregarse sin rechazo al compromiso. Cómodo con su familia.

DINERO: Camaradería. Disminuye la tensión entre usted y sus compañeros. Tiempo de actualizarse en tecnología y técnicas de negocios.

CLAVE DE LA SEMANA: Si tiene compromisos, alargue plazos. Prevenga imprevistos.

Capricornio

23/12 al 20/01

AMOR: No lo entenderán ni se entenderá a sí mismo. Peligra una relación que lo hace feliz. Pierde el control. No poder con sus emociones lo afectará.

DINERO: Demostrará tener mano de oro con inversiones y compras. Abundancia asegurada, aunque no a corto plazo.

CLAVE DE LA SEMANA: No se deje llevar por intrigas. Conserve su eje.

Acuario

21/1 al 19/2

AMOR: Momentos de dulce arrebato amoroso. Con ganas de darlo todo. Estará infinitamente generoso, pero por fortuna será un ida y vuelta especial.

DINERO: Conviene cortar con la rutina. A la hora de definir situaciones laborales encontrará todo el apoyo que precise.

CLAVE DE LA SEMANA: No hay dos sin tres. Aléjese de quien mintió en el pasado.

Piscis

20/2 al 20/3

AMOR: Deseos irrefrenables hacen temblar su estructura. Alguien fascinante se cruza en su camino y, ni lerdo ni perezoso, acusa recibo.

DINERO: Abunda el trabajo y las ganancias, tanto que se podrá dar algunos lujos hasta ayer prohibitivos. Disfrute.

CLAVE DE LA SEMANA: Juntar para los malos tiempos es bueno, pero déjelo para más adelante.