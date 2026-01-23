Horóscopo: cómo será tu semana del 25 al 31 de enero 2026

21/3 al 20/4

AMOR: Un amor le hace perder la cabeza. Atrévase. Mayor entendimiento en la pareja. Los romances van a consolidarse con el tiempo.

DINERO: Minimice los riesgos si invierte, pero no deje de apostar al futuro. Enfrenta un conflicto con final feliz.

CLAVE DE LA SEMANA: Déjese querer y será posible un pequeño milagro.

Tauro

21/4 al 21/5

AMOR: Con renovado empuje haga propuestas pero sin avasallar a su pareja. Dígale cuánto la necesita y muchos conflictos serán superados.

DINERO: No siempre podrá hacer las cosas a su manera. Aunque deteste aquello que lo limita, deberá ajustarse a las normas.

CLAVE DE LA SEMANA Evite competir con quien debe convivir.

Géminis

22/5 al 21/6

AMOR: Semana pródiga. Bien con su pareja, a gusto con los amigos y a sus anchas en el hogar.

Vuelven a la magia de los primeros tiempos. DINERO: A punto de dar un salto financiero. Forme sociedad con gente que comparta sus altos ideales.

CLAVE DE LA SEMANA: Las pasiones lo renuevan, entréguese a la emoción.

Cáncer

22/6 al 22/7

AMOR: Si le exigen demasiado y no le dan lo suficiente, rebélese en vez de ceder. El amor es sinónimo de bienestar, no de sacrificio.

DINERO: Las responsabilidades abundan pero no agobian. Siga sus ganas de superarse, nada ni nadie frenará en su ascenso.

CLAVE DE LA SEMANA: Maneje con máxima equidad situaciones conflictivas.

Leo

23/7 al 23/8

AMOR: Obsesionado con asuntos sentimentales se olvidará de esos amigos que eternamente lo acompañan. Apueste fuerte a la vida social.

DINERO: Demasiado pendiente de la opinión ajena. Pruebe arriesgar y aceptar el efecto de sus propias decisiones.

CLAVE DE LA SEMANA: Tienda puentes en vez de alejar buenas compañías.

Virgo

24/8 al 23/9

AMOR: Ganas de explorar emociones nuevas y menos posesivo. Halla una persona afín que valora su sensibilidad más que su apariencia.

DINERO: El papel de subordinado no fue creado para usted. Defienda su su autonomía y se ganará el respeto ajeno.

CLAVE DE LA SEMANA: La intuición a veces engaña, no se apresure al juzgar.

Libra

24/9 al 23/10

AMOR: Arremetedor y valiente. Bien pero puede haber discusiones. Hágase cargo del malestar que siente y sepa poner un límite a tiempo.

DINERO: Una semana alentadora en lo profesional. Las relaciones con socios o allegados evolucionan favorablemente.

CLAVE DE LA SEMANA: Unos pocos amigos leales valen más que una vana popularidad.

Escorpio

24/10 al 23/11

AMOR: La intuición gana terreno, sabrá cuando confiar en alguien. Muy unido a los suyos. Sin nada ni nadie que interfiera en la intimidad.

DINERO: No emprenda nada de alto riesgo. Sea prudente con el dinero y se asegura un excelente resultado final.

CLAVE DE LA SEMANA: Evite tomar decisiones de peso en los afectos. Prudencia.

Sagitario

24/11 al 22/12

AMOR: Pasión sin trabas y una lucidez increíble para resolver cualquier crisis. Se luce en eventos sociales. Los solitarios buscan amor.

DINERO: Las entrevistas laborales serán un éxito. Renueva sus vínculos comerciales con antiguos clientes o socios.

CLAVE DE LA SEMANA: Confiar en quien no lo merece es un error. Cuídese.

Capricornio

23/12 al 20/01

AMOR: Dirá en voz alta lo que siente y será bien recibido por quienes lo quieren bien. Se estabilizan los vínculos familiares y sociales.

DINERO: Garantía de progreso. Actúe con equidad en su equipo de trabajo, sin complicarse con inseguridades o culpas.

CLAVE DE LA SEMANA: Sea buen compañero pero no sostén de los demás.

Acuario

21/1 al 19/2

AMOR: Habrá conflictos afectivos por resolver. Tal vez los encuentros no comiencen bien pero se irán acomodando. Una apasionada camaradería.

DINERO: No deje pasar un negocio razonable por pretender supuestos tesoros. Lo que tiene a mano es lo mejor.

CLAVE DE LA SEMANA: Si tira la primera piedra lo harán cargo de lo que sucederá.

Piscis

20/2 al 20/3

AMOR: Con más ganas de pasarla bien que de asumir compromisos serios. Con los amigos más íntimos estará a gusto. Evite las multitudes.

DINERO: Tiempo de abundancia. Estudie las propuestas que se presenten y deje para después los cambios complicados.

CLAVE DE LA SEMANA: Desafíos y sobresaltos que lo harán crecer. Arriesgue.