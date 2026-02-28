Horóscopo: cómo será tu semana del 1° al 7 de marzo de 2026

- 4 minutos de lectura'
Aries
21/3 al 20/4
AMOR: Semana rara, de alta emotividad. Escenas de celos familiares o de pareja que no entiende. Su temperamento choca con el entorno.
DINERO: Los objetivos son volátiles. Le cuesta concretar proyectos en un ambiente tan fluido. Evite decisiones impulsivas.
CLAVE DE LA SEMANA: Mantenga la calma ante lo que no puede controlar.
Tauro
21/4 al 21/5
AMOR: Etapa marcadamente social. Estará seductor. Dispuesto a las actividades grupales. Con la pareja, mucha simpatía, pero poca piel.
DINERO: Excelente en tareas de equipo. Maneja con solvencia los números y las relaciones con grandes entidades o empresas.
CLAVE DE LA SEMANA: Aproveche su convocatoria para liderar grupos.
Géminis
22/5 al 21/6
AMOR: Demandas externas lo alejan de la intimidad. Si su pareja lo apoya, la relación crece; si pide tiempo extra, habrá conflictos.
DINERO: Gran crecimiento y reconocimiento social. Obtendrá algo que persigue hace tiempo. Semana de éxito asegurado.
CLAVE DE LA SEMANA: No descuide a quien lo acompañó en su ascenso.
Cáncer
22/6 al 22/7
AMOR: Deslumbramiento. Posibilidad de conocer personas que aporten nuevas enseñanzas, aunque el riesgo de desengaño esté siempre latente.
DINERO: Ideal para encontrar una nueva vocación o dirección profesional. No defina caminos, enfóquese en un nuevo rumbo.
CLAVE DE LA SEMANA: Siga su intuición para cambiar el curso de los negocios.
Leo
23/7 al 23/8
AMOR: Crisis emocionales. Las discusiones y reclamos serán constantes, aunque las reconciliaciones serán después lo mejor.
DINERO: Bueno para inversiones y movimiento de divisas. No apueste al esfuerzo productivo, sino a la inteligencia financiera.
CLAVE DE LA SEMANA: Utilice su pasión en los negocios, no en discutir.
Virgo
24/8 al 23/9
AMOR: En plena armonía. Encontrará en el otro un complemento perfecto. Las relaciones con amigos y familiares fluyen sin ningún roce.
DINERO: Buen momento para planificar, distribuir tareas y firmar acuerdos. Privilegie la estrategia al trabajo duro.
CLAVE DE LA SEMANA: El entendimiento con los demás es su mayor activo.
Libra
24/9 al 23/10
AMOR: Exigido por demandas domésticas. Con la pareja la clave será el trabajo a la par; evite cargar usted con todas las responsabilidades.
DINERO: El rendimiento es bueno y el trabajo no falta. Aproveche para organizarse… las ganancias tardan en llegar.
CLAVE DE LA SEMANA: Aprenda a delegar para no agotarse antes de tiempo.
Escorpio
24/10 al 23/11
AMOR: Entusiasmo y conexión en el juego romántico. Sintonía con los niños. Semana ideal para el coqueteo y la diversión compartida.
DINERO: La suerte está de su lado, incluso en juegos de azar. Altamente creativo y también reacio a los grandes esfuerzos.
CLAVE DE LA SEMANA: Con su encanto personal destrabe conflictos laborales.
Sagitario
24/11 al 22/12
AMOR: Buscará refugio en su clan, en lo seguro y conocido. Semana para cuidar a alguien de su círculo familiar. No es momento de cambios.
DINERO: Siga los pasos de sus mayores y avance con cautela. La experiencia de gente experimentada será su mejor guía.
CLAVE DE LA SEMANA: La estabilidad será más importante que la inmediatez.
Capricornio
23/12 al 20/01
AMOR: Preferirá rodearse de gente, incluso desconocida, antes que el encierro doméstico. Apueste más a la amistad que a la pasión.
DINERO: Se destaca en la comunicación y las relaciones públicas. Excelente etapa para armar redes de contactos.
CLAVE DE LA SEMANA: Ponga su energía en generar vínculos saludables.
Acuario
21/1 al 19/2
AMOR: Le reclaman compromisos concretos. Deberá poner el cuerpo y estar presente para amigos o familiares que necesiten atención especial.
DINERO: Perspectivas económicas excelentes. Sus esfuerzos rendirán frutos tangibles y el dinero le dará tranquilidad.
CLAVE DE LA SEMANA: Atienda su salud; el cuerpo necesita estar en equilibrio.
Piscis
20/2 al 20/3
AMOR: Romanticismo a flor de piel. Recibirá mucho afecto del entorno y eso genera ilusión. Cuidado con idealizar a quien no lo merece.
DINERO: Su encanto le abre puertas. Es una semana espectacular para destacar, siempre que tenga claro cuál es su lugar.
CLAVE DE LA SEMANA: Disfrute los juegos de la seducción, pero evite los espejismos.
- 1
La fórmula infalible de Mirtha Legrand para estar espléndida a los 99 años
- 2
Estos son los 6 peores alimentos para la salud intestinal, según especialistas
- 3
Bandas elásticas: el accesorio de fitness clave para fortalecer la masa muscular
- 4
Hábitos alimenticios que dañan el cerebro, expertos revelan cómo mejorar la concentración