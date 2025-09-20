Horóscopo: cómo será tu semana del 21 al 27 de septiembre de 2025

21/3 al 20/4

AMOR: Movimiento y creciente inestabilidad. Recurra a su dulzura cuando deba decir algo que su pareja se niega a escuchar. Acuerdo.

DINERO: Si apuesta fuerte al desarrollo del conjunto, todos saldrán ganando. Viajes y negocios redituables.

CLAVE DE LA SEMANA: El compañerismo será lo más importante de este ciclo.

Tauro

21/4 al 21/5

AMOR: Busque, porque entre el gentío o en su núcleo cercano puede estar la persona de sus sueños. Tiernas perspectivas románticas.

DINERO: Si trata de conciliar con todos, gastará inútilmente sus palabras. Tendrá que tomar duras decisiones.

CLAVE DE LA SEMANA: Necesita como nunca la confianza ciega de su pareja.

22/5 al 21/6

AMOR: Todo se da poco a poco. Le sucederá lo que jamás hasta hoy le ha sucedido: deseará más compromiso. Deje que la relación madure.

DINERO: Arrasará. Sin embargo, un poco de prudencia sería recomendable, en especial al resolver temas legales.

CLAVE DE LA SEMANA: Concéntrese. No luche en más de un frente por vez.

Cáncer

22/6 al 22/7

AMOR: No resolverá sus problemas de pareja conversando sino actuando. Interferencias en la comunicación que superan. Mejor unidos.

DINERO: La economía deja mucho que desear, pero usted encontrará la fuerza que necesita para salir adelante.

CLAVE DE LA SEMANA: Por conciliador que sea, debe defender lo que le pertenece.

Leo

23/7 al 23/8

AMOR: No espere un milagro en materia de amores, pero sepa que va por buen camino. Solo debe desentenderse de la aprobación ajena.

DINERO: Favorecido en el comercio y los viajes. Reconocerán que en los negocios usted no tiene igual.

CLAVE DE LA SEMANA: Lo bueno es que nadie le dará órdenes. Independencia.

Virgo

24/8 al 23/9

AMOR: Amor y más amor. Tal vez exista un conflicto de intereses en su entorno, pero manténgase al margen. Contará con su pareja.

DINERO: Ganas y posibilidades de expandirse. Algunas operaciones comerciales no rendirán lo esperado. Resista.

CLAVE DE LA SEMANA: No idealice, mejor concentrarse en el presente.

Libra

24/9 al 23/10

AMOR: Le conviene afianzar lo que tiene. Mayor intimidad con la pareja y una serena conexión emocional con familiares y amigos.

DINERO: Nada le faltará y capitalizará todo cambio a su alrededor. Reciba los imprevistos de brazos abiertos.

CLAVE DE LA SEMANA: Si ve la oportunidad no pierda tiempo y tome decisiones.

Escorpio

24/10 al 23/11

AMOR: Valora de otro modo, más maduro, la serena convivencia. Estará muy bien porque se le unirán personas sensibles y generosas.

DINERO: Desbordante de energía, conquistará el mundo sin prisa ni pausa. Incorpore de buena gana cualquier cambio.

CLAVE DE LA SEMANA: Una dosis de sano egoísmo ayuda. Nada de dar lo que no tiene.

Sagitario

24/11 al 22/12

AMOR: Hará realidad su ideal de pareja que incluye compañerismo y proyectos creativos en común. Llegará a un buen acuerdo familiar.

DINERO: Acepta y con buena estrella un negocio interesante que en principio no lo seduce. Jugada fuerte.

CLAVE DE LA SEMANA: Ponga un rotundo punto final a todo lo que le hace daño.

Capricornio

23/12 al 20/01

AMOR: No se aísle. Tiene que salir al mundo y atreverse a mucho más. Mientras tanto, distiéndase y disfrute mucho de la amistad.

DINERO: Hágales caso a sus pálpitos. Intuición y determinación serán los pilares de su éxito financiero.

CLAVE DE LA SEMANA: Haga una pausa para descansar más y no pensar.

Acuario

21/1 al 19/2

AMOR: Es un momento bastante delicado para las parejas. Los celos no tienen fundamento, pero intenten verse más para así evitarlos.

DINERO: Ocasión de oro para una renovación total. Debe perfeccionar su rutina. No deje asuntos legales pendientes.

CLAVE DE LA SEMANA: Sea agradecido y aproveche lo que tiene.

Piscis

20/2 al 20/3

AMOR: Su semana parecerá una maratón. Actividad plena y una creciente euforia primaveral. Dulce encuentro en cuerpo y alma.

DINERO: Dispuesto a alcanzar posiciones de avanzada. Los negocios prosperan, aunque tendrán algunas complicaciones.

CLAVE DE LA SEMANA: Los tratos de palabra pueden fallar. Por escrito.