Horóscopo: cómo será tu semana del 21 al 27 de septiembre de 2025

Kirón
Cómo será tu semana del 21 al 27 de septiembre de 2025
Cómo será tu semana del 21 al 27 de septiembre de 2025Pixabay

Aries

21/3 al 20/4

AMOR: Movimiento y creciente inestabilidad. Recurra a su dulzura cuando deba decir algo que su pareja se niega a escuchar. Acuerdo.

DINERO: Si apuesta fuerte al desarrollo del conjunto, todos saldrán ganando. Viajes y negocios redituables.

CLAVE DE LA SEMANA: El compañerismo será lo más importante de este ciclo.

Tauro

21/4 al 21/5

AMOR: Busque, porque entre el gentío o en su núcleo cercano puede estar la persona de sus sueños. Tiernas perspectivas románticas.

DINERO: Si trata de conciliar con todos, gastará inútilmente sus palabras. Tendrá que tomar duras decisiones.

CLAVE DE LA SEMANA: Necesita como nunca la confianza ciega de su pareja.

Géminis

22/5 al 21/6

AMOR: Todo se da poco a poco. Le sucederá lo que jamás hasta hoy le ha sucedido: deseará más compromiso. Deje que la relación madure.

DINERO: Arrasará. Sin embargo, un poco de prudencia sería recomendable, en especial al resolver temas legales.

CLAVE DE LA SEMANA: Concéntrese. No luche en más de un frente por vez.

Cáncer

22/6 al 22/7

AMOR: No resolverá sus problemas de pareja conversando sino actuando. Interferencias en la comunicación que superan. Mejor unidos.

DINERO: La economía deja mucho que desear, pero usted encontrará la fuerza que necesita para salir adelante.

CLAVE DE LA SEMANA: Por conciliador que sea, debe defender lo que le pertenece.

Leo

23/7 al 23/8

AMOR: No espere un milagro en materia de amores, pero sepa que va por buen camino. Solo debe desentenderse de la aprobación ajena.

DINERO: Favorecido en el comercio y los viajes. Reconocerán que en los negocios usted no tiene igual.

CLAVE DE LA SEMANA: Lo bueno es que nadie le dará órdenes. Independencia.

Virgo

24/8 al 23/9

AMOR: Amor y más amor. Tal vez exista un conflicto de intereses en su entorno, pero manténgase al margen. Contará con su pareja.

DINERO: Ganas y posibilidades de expandirse. Algunas operaciones comerciales no rendirán lo esperado. Resista.

CLAVE DE LA SEMANA: No idealice, mejor concentrarse en el presente.

Libra

24/9 al 23/10

AMOR: Le conviene afianzar lo que tiene. Mayor intimidad con la pareja y una serena conexión emocional con familiares y amigos.

DINERO: Nada le faltará y capitalizará todo cambio a su alrededor. Reciba los imprevistos de brazos abiertos.

CLAVE DE LA SEMANA: Si ve la oportunidad no pierda tiempo y tome decisiones.

Escorpio

24/10 al 23/11

AMOR: Valora de otro modo, más maduro, la serena convivencia. Estará muy bien porque se le unirán personas sensibles y generosas.

DINERO: Desbordante de energía, conquistará el mundo sin prisa ni pausa. Incorpore de buena gana cualquier cambio.

CLAVE DE LA SEMANA: Una dosis de sano egoísmo ayuda. Nada de dar lo que no tiene.

Sagitario

24/11 al 22/12

AMOR: Hará realidad su ideal de pareja que incluye compañerismo y proyectos creativos en común. Llegará a un buen acuerdo familiar.

DINERO: Acepta y con buena estrella un negocio interesante que en principio no lo seduce. Jugada fuerte.

CLAVE DE LA SEMANA: Ponga un rotundo punto final a todo lo que le hace daño.

Capricornio

23/12 al 20/01

AMOR: No se aísle. Tiene que salir al mundo y atreverse a mucho más. Mientras tanto, distiéndase y disfrute mucho de la amistad.

DINERO: Hágales caso a sus pálpitos. Intuición y determinación serán los pilares de su éxito financiero.

CLAVE DE LA SEMANA: Haga una pausa para descansar más y no pensar.

Acuario

21/1 al 19/2

AMOR: Es un momento bastante delicado para las parejas. Los celos no tienen fundamento, pero intenten verse más para así evitarlos.

DINERO: Ocasión de oro para una renovación total. Debe perfeccionar su rutina. No deje asuntos legales pendientes.

CLAVE DE LA SEMANA: Sea agradecido y aproveche lo que tiene.

Piscis

20/2 al 20/3

AMOR: Su semana parecerá una maratón. Actividad plena y una creciente euforia primaveral. Dulce encuentro en cuerpo y alma.

DINERO: Dispuesto a alcanzar posiciones de avanzada. Los negocios prosperan, aunque tendrán algunas complicaciones.

CLAVE DE LA SEMANA: Los tratos de palabra pueden fallar. Por escrito.

Por Kirón
