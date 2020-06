Según Dotto, la genética va a derrotar al coronavirus

Jorge Dotto es médico genetista , egresado de la Universidad de Buenos Aires. Además, fue jefe de residentes en la Yale University School of Medicine y se especializó en patología molecular y genética en la Harvard Medical School. También fue director del Registro Nacional de Datos Genéticos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Poco antes de que se desatara la pandemia de coronavirus , Dotto publicó su tercer libro, Nutrición y genética, alimentos para potenciar tu ADN y vivir mejor (Paidós), en el que explica qué son la medicina y la nutrición de precisión y señala que debemos atender a nuestros genes a la hora de decidir qué comer.

-¿Por qué decidiste escribir el libro?

-Este es mi tercer libro. El primero es Genética , que sería una introducción al tema escrito para divulgación científica. Después vino El ADN del placer , que es otra forma de conectarse con la genética. Y hace un año decidimos hacer el de alimentación, un tema que hay que analizar mucho. A mí me sirvió para conocerme profundamente y alimentarme mejor. Cada vez podemos buscar más datos, a medida que avanza la ciencia. Es un ida y vuelta. La ciencia es dura y quiero hacerla entendible para toda la gente. Entender qué alimentos tienen sustancias químicas para ayudar a nuestros organismos. Los alimentos se convierten en remedios naturales y los médicos empezamos a prescribir alimentos.

Jorge Dotto, médico especialista en génetica Crédito: Marité de Jesús

-¿Qué alimentos conviene comer para fortalecer el sistema inmune en medio de la pandemia del coronavirus?

-En este tema hay que ser muy serios. Hay alimentos que conviene consumir para fortalecer el sistema inmunológico, pero no podemos afirmar que puedan evitar la infección. La vitamina C tiene un gran poder antioxidante; está en la naranja, el pomelo, el limón, los arándanos, el kiwi y la frambuesa. También son buenos alimentos como la batata, el brócoli, el coliflor, la espinaca y el tomate. Además, existen suplementos probióticos que tienen un efecto positivo sobre el sistema inmunológico. Tener una salud intestinal buena repercute sobre toda la salud.

-¿Hay gente más predispuesta genéticamente a tener coronavirus?

-Sí. Hoy está demostrado que hay personas que tienen una variante en el gen ACE2, que es la puerta de entrada al organismo del virus. La casa es la célula; la puerta, el gen. Hay personas que tienen una variante genética que hace que ese gen sea más receptivo. Al comienzo veíamos que el coronavirus afectaba a la zona respiratoria, es su presentación más frecuente, pero también afecta al intestino. Personas que presentan esta variante genética tienen una mayor predisposición al virus. Y eso hace que se recomiende que se haga este estudio genético para que sean los primeros en ser vacunados.

-¿Qué consecuencias observás de la cuarentena en la salud?

-Las personas que tienen un problema de salud deben ir al médico, más allá del temor al Covid. A nivel de salud hay factores que van a influir en la tristeza, la ansiedad, que impactan en nuestra salud. Hoy la salud no es solamente orgánica ni psicológica, es un todo. Hay personas que naturalmente tienen menor nivel de ansiedad o angustia y tienen la posibilidad de procesar mejor sus sentimientos. Tienen un gen que los ayuda y su prevalencia depende de los grupos étnicos.

-¿Hacia dónde va la medicina?

-Hacia la medicina de precisión. Ya se habla de la salud pública de precisión. Cuando a una persona vos le tomás el ADN, con una muestra de saliva, podemos saber si tiene mayor riesgo de tener una enfermedad, o qué tiene que comer para tener un mejor rendimiento deportivo. El día de mañana, cuando esto sea de rutina, vamos a prescribir qué deben comer las personas y qué vitaminas y probióticos deben tomar. Las personas toman medicamentos, pero no en todos tienen el mismo efecto. No todos somos iguales ni reaccionamos de la misma manera. Los costos de la medicina genética irán bajando. Vamos a poder hacer un mayor foco en la prevención. La genética va a vencer al coronavirus. Estoy convencido de esto. Se estudió el genoma del coronavirus y se pudo hacer el hisopado; a partir de ahí se están desarrollando vacunas. El año que viene puede haber una vacuna genética contra el coronavirus.

- ¿En qué etapa estamos de la medicina genética?

-Tenemos un avance impresionante. Hoy puedo saber si una persona es rápida o no, sin conocerla. O si tiene mayor tendencia a tener colesterol alto. Y va a seguir avanzando muchísimo más. Si vos bloqueás el ACE2, podrías bloquear el coronavirus. No estamos lejos. Hoy hay fármacos que bloquean receptores. Hay laboratorios que lo están intentando. Tenemos 22.000 genes en nuestro organismo. Y hoy podés sacar esa información con un simple hisopado. La edición genética va a permitir resolver la sordera o la ceguera. Se está experimentando hoy con ratones.

Alimentación, descanso y alergias

-¿Qué significa que "somos lo que comemos" desde una perspectiva científica?

-Yo fui a la UBA y cuando hice Nutrición no le poníamos mucho interés. Pero después me di cuenta de que a mejor combustible, mejor funcionamiento. Pero nuestro ADN también define lo que comemos, tenemos predilecciones por ciertos alimentos. Hay personas que tienen mayor sensibilidad para detectar el sabor amargo, por lo que comen menos vegetales. Entonces no es que tu hijo no aprendió a comer, sino que tiene una sensibilidad, que no lo puede tolerar. Pero también tienen menos riesgo de fumar. Antes tomaba café con leche. Pero me sentía cansado, hinchado, y eso hizo que cortara la leche y efectivamente soy intolerante a la lactosa a nivel genético. Si vos cortás la leche, se puede reemplazar por otro lado. En Europa hay mayor aceptación de la lactosa que en Asia, porque allí se desarrolló la lechería.

Brócoli, un alimento recomendado por sus antioxidantes

-¿Las dietas genéricas no van más?

-Se pone de moda la paleo, el ayuno intermitente, comer sin gluten, pero las recomendaciones universales no funcionan. La mínima diferencia en el ADN nos hace muy distintos. Los europeos mediterráneos tienen una alimentación que los hace líderes en expectativa de vida. La alimentación impacta en eso, pero después tenés grupos étnicos con anemia. La información más importante para tu salud la obtenés de tu familia. Si observás una enfermedad muy prevalente tenés que consultar con tu médico.

"El kiwi es un clonazepam natural"

- ¿Qué alimentos recomendás para combatir el envejecimiento?

-Tiene que ver con los antioxidantes. Brócoli, repollo, coliflor, cítricos, legumbres (lentejas, garbanzos, porotos), nueces. La idea es que el envejecimiento tiene que ver con la inflamación crónica persistente. Eso hace que se dañen las células y el ADN. Activás enfermedades crónicas.

La naranja, clave por la vitamina C

-¿Y qué alimentos para dormir mejor?

-El kiwi es un clonazepam natural. Mejora el sueño en calidad y cantidad. La banana también. Pero esto no quiere decir que comiendo un kiwi se resuelvan los problemas de sueño. Hay personas que son madrugadoras y otras, noctámbulas, y también viene determinado por los genes. Hay personas que metabolizan más lento el café, por lo que no deberían tomarlo por la tarde.

-¿Se pueden curar las alergias?

- El diagnóstico y el tratamiento son complejos. Hay una alteración del sistema inmunológico y eso hace que sea difícil de identificar. Hay alergias cruzadas, gente que come un alimento y sufre lo mismo que si se expone al polen. A nivel genético se han descripto algunos genes que tienen que ver con el tema, pero está en nivel primario. Hoy está estudiado que las personas que tienen alergias muy probablemente tengan enfermedades del sistema inmune, como hipotiroidismo.