La historia de Antonella Semaán, que pinta, cocina y baña a su hija con los pies

Antonella Semaán nació con amelia bilateral, una condición congénita que implica la ausencia total de ambos brazos. Desde los seis meses, atravesó intensas terapias de estimulación temprana con un objetivo claro: que su cerebro incorporara a los pies como el reemplazo funcional de sus manos.

Hasta los tres años, la terapia se centró en desarrollar una motricidad fina, y a los siete años, esa adaptación ya era parte de su esencia. Lo que para cualquier niño es un juego, para ella fue un entrenamiento de supervivencia y, eventualmente, de libertad. En ese contexto de descubrimiento, la pintura apareció primero como un hobby escolar, pero rápidamente se reveló como un lenguaje. La Asociación de Pintores con la Boca y con el Pie (APBP) detectó ese talento incipiente y le otorgó una beca que profesionalizó su pasión.

Hoy, a los 35 años, Antonella es una artista plástica consagrada. “La pintura es una forma hermosa de expresarme y de conectar con los demás”, reflexiona. Su técnica es el resultado de décadas de disciplina consciente frente al bastidor.

La naturalidad con la que Antonella se desenvuelve en el mundo cotidiano suele generar asombro. Los utiliza de manera cotidiana para todo: comer, escribir, dibujar. Por eso, aprender a pintar con los pies fue una consecuencia natural de ese proceso. “Realizo con los pies alrededor del 90% de las acciones que comúnmente se hacen con las manos. Cocino, lavo, me maquillo, me peino, me baño, baño a mi hija y hasta me coloco los lentes de contacto”, cuenta Antonella.

En 2006 pintó un retrato de Carlos Tévez para una campaña de Nike. La pieza fue galardonada con un León de Oro en el Festival de Cannes, el premio más prestigioso de la publicidad mundial. Este hito demostró que su arte podía competir en los más altos estándares de calidad técnica, independientemente de cómo se sostuviera el pincel.

Al año siguiente, su historia cobró una dimensión cinematográfica al formar parte del documental Mundo Alas, dirigido por León Gieco. La película registró una gira nacional de artistas con discapacidad, donde Antonella pudo mostrar su proceso creativo. Su presencia en la cultura pop continuó con colaboraciones para Cartoon Network y participaciones en videoclips musicales, siempre con el objetivo de normalizar la diversidad funcional. En los años posteriores, su compromiso social fue reconocido por instituciones como CILSA y ALPI.

Un taller de empatía

Para Antonella, el arte pierde sentido si no se comparte como una herramienta de transformación social. Como madre, su preocupación por los entornos escolares la llevó a crear el Taller de Empatía, una propuesta vivencial diseñada para romper prejuicios en jardines de infantes y escuelas. La dinámica es directa: ella cuenta su historia y luego invita a los alumnos a pintar con la boca o con los pies.

“En cada encuentro comparto mi historia, hablo con los chicos sobre los desafíos y las emociones, y luego… ¡Nos animamos todos a pintar! Es un momento lleno de sorpresa y conexión. No importa si el trazo es perfecto; lo importante es ponerse en el lugar del otro y mirar la vida con nuevos ojos”, afirma.

A pesar de haber crecido en un entorno mayormente protector, Antonella recuerda un episodio de acoso escolar que la marcó en la secundaria: alguien escribió en su silla la frase “¿Te doy una mano?”. “Lo viví como un acto de cobardía, pero también como una experiencia que me fortaleció, porque la reacción de mis compañeros fue de rechazo total hacia ese mensaje”. A partir de esa vivencia, hoy aconseja a los jóvenes que atraviesan situaciones similares contárselo a un adulto: “El silencio suele ser lo que más agranda el sufrimiento; hablar es el primer paso para poder actuar”.

Hoy, la artista se encuentra explorando la acuarela, un medio que requiere una gestión del agua y el pigmento mucho más delicada que el óleo o el acrílico. Esta búsqueda de sutileza en el papel refleja también un proceso interno de madurez. Antonella ha entendido que la fortaleza no consiste en ser invulnerable, sino en reconocer las necesidades emocionales.

“Me gustaría recalcar la importancia de la salud mental. Durante mucho tiempo creí que no necesitaba ningún tipo de acompañamiento terapéutico y lo dejé de lado. Sin embargo, hace algunos años sentí que lo necesitaba y fue fundamental para volver a sentirme bien conmigo misma”, confiesa con una honestidad que rompe el mito de la “superheroína” de la discapacidad.

A través de sus redes sociales (@pintoraconelpie), Antonella abre las puertas de su taller diariamente. Allí, muestra el goce de la creación. Para ella, el arte es la prueba de que el amor propio es la única base sólida sobre la cual construir una vida con sentido.

Para finalizar, Antonella se enfoca en la construcción de la autoestima desde la diferencia: “La autoaceptación y el amor propio son fundamentales. Cuando uno se siente diferente desde el primer día, aprender a valorarse y entender que, aun con una discapacidad, puede valerse por sí mismo, fortalece muchísimo”.

Sus pies no solo sostienen su cuerpo. Sostienen sus sueños y sus pinceles.