La mejor hora del día para salir a caminar: baja el azúcar y combate el sedentarismo

Muchas personas piensan que para llevar una vida saludable se requiere ir a un gimnasio o tener un entrenador personal, sin embargo para ejercitarse no es necesario hacer grandes esfuerzos para lograrlo.

El caminar todos los días, puede ser una alternativa para quienes no desean tener un gran esfuerzo físico, simplemente hay que ponerse el calzado adecuado y salir a dar unos pasos.

La pandemia trajo muchas situaciones que cambiaron la vida de cada quien, entre esos el teletrabajo, el cual ha hecho que muchas personas se vuelvan sedentarios por pasar mucho tiempo sentados en frente de un escritorio.

Sin embargo, se puede atacar esta condición con caminatas de intensidad leve, que pueden favorecer la salud cardiaca, proteger la presión arterial y tener unos niveles adecuados de glucosa.

Un estudio realizado por la Universidad de Limerick de Irlanda, evalúo a personas que tienen sedentarismo por estar sentadas largos periodos de tiempo, y lo que ocasionaría en su salud tener algunos periodos de actividad, como por ejemplo el caminar.

De acuerdo con la investigación, los participantes fueron adultos mayores de 18 años a quienes se midió su salud cardiometabólica.

Se analizó la diferencia sobre la salud de personas que habían permanecido sentadas de forma continua en el día y quienes habían interrumpido este sedentarismo con algún tipo de actividad física que no implica un gran esfuerzo.

Los resultados fueron que quienes hacen interrupciones cortas en este tipo de sedentarismo, observaron una reducción en la glucosa postprandial en comparación con aquellos que permanecen sentados de manera prolongada.

A pesar de que el estudio no concreta cuánto tiempo hay que caminar diariamente, sí menciona que lo adecuado es caminar después de cada comida, puesto que se analizó que existe un beneficio acumulativo a largo plazo.

De esta manera los investigadores buscaban que quienes participaron en el análisis realizaran cortos paseos de manera intermitente y que durante el día pudieran acumular al menos media hora caminando.

El estudio señaló que luego de qué estas personas realizarán estas caminatas continuas, observaron un 17% de reducción en la glucosa, a diferencia de quienes permanecieron en el sedentarismo.

Es por ello, que si uno está buscando una alternativa a la rutina diaria, puede optar por realizar pequeñas caminatas durante el día, para así dejar de lado el estar en una sola posición durante el día.

Por Ángela Luz Domínguez Coral.