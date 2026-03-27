La superbebida que le ayudaría a vivir más y también a bajar de peso

La kombucha controla los niveles de glucosa en la sangre

EL TIEMPO (GDA) Escuchar Nota

Si recurre a los remedios caseros, seguramente encontrará muchos alimentos y bebidas que prometen darle beneficios a su salud. La recomendación es siempre acudir con un especialista que le indique lo mejor de acuerdo a sus características personales. Pero no está de más conocer las propiedades de soluciones milenarias y en esta ocasión vamos a hablarle de una súperbebida que aumentará sus años de vida e incluso le permitirá perder peso.

La kombucha, de acuerdo con el sitio Munkombucha, es simplemente un té fermentado, es decir, no se trata de una hierba extraña que le será difícil de conseguir, sino de una bebida con burbujas que se prepara a base de té.

Esta bebida tiene un toque ligeramente efervescente y ofrece múltiples beneficios a la salud debido a que contiene una colonia de bacterias y levaduras conocidas como SCOBY, acrónimo de Symbiotic Culture Of Bacteria and Yeast, que se encargan de transformar el azúcar en ácidos orgánicos. Eso básicamente quiere decir que la bebida está llena de probióticos naturales beneficiosos para el intestino y el sistema inmunológico.

La kombucha contiene una colonia de bacterias y levaduras conocidas como SCOBY Shutterstock

Pero no solo eso, la kombucha también es rica en vitaminas como B1, B2, B3, B6, B9, B12, C, D, E y K. Ofrece además minerales como hierro, potasio, zinc, manganeso, cobre, calcio y magnesio.

Debido a todas sus propiedades es que esta bebida puede ayudarlo a vivir más, dado que le aporta múltiples nutrientes para mantener saludable a su organismo. Pero además puede ayudarlo en la pérdida de peso ya que mantiene la salud intestinal y elimina el estreñimiento, tal como explica el portal Mayo Clinic.

Por otra parte, un estudio publicado en Frontiers in Nutrition, señala que la kombucha puede mejorar los niveles de azúcar en la sangre en pacientes con diabetes tipo 2 ya que ayuda a controlar la glucosa. Llegaron a esa conclusión tras cuatro semanas de análisis.

¿Cómo se prepara la kombucha?

La kombucha usualmente se prepara con una infusión de té, por lo general verde o negro, que se endulza con azúcar y se le añade una colonia simbiótica de levaduras y bacterias para llevar a cabo la fermentación.

Con base en lo anterior, si quiere identificar una kombucha de calidad, revise los ingredientes, debe contener agua, azúcar, té y cultivo. También es común que se le agreguen otro tipo de hierbas o frutas para mejorar su sabor.

Finalmente hay que advertir que en algunas personas la kombucha puede ocasionar malestar estomacal y reacciones alérgicas. Por otra parte, las mujeres embarazadas y aquellos con sistema inmunitario debilitado deben evitar tomarla.

Por Ariadna Cruz