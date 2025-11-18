La “terapia” que descubre lo que esconde nuestro inconsciente

En tiempos en que el bienestar se asocia cada vez más con el autoconocimiento, distintas corrientes terapéuticas invitan a mirar hacia adentro para comprender lo que el cuerpo y las emociones intentan decir.

Entre ellas, la transformación cuántica propone acceder a la información que habita en el inconsciente para liberar bloqueos y recuperar el equilibrio interno.

“Hace doce años empecé con la técnica de ThetaHealing, y con el tiempo la fui haciendo propia, encontrando una forma de aplicarla que me resultara cómoda y efectiva. Trabajo en un estado de meditación para percibir esa energía, esa información que habita en el inconsciente del consultante. Le pongo palabra; digamos que soy la herramienta que facilita a la persona recordar, aceptar y reordenar la experiencia, el trauma o la creencia del pasado. Es un viaje al inconsciente donde se recupera la verdad más íntima, la paz y la libertad emocional”, explica Malvina González Bordet, terapéuta cuántica argentina, que reside hace más de 10 años en México.

Leer el inconsciente

Malvina se define como facilitadora cuántica porque, según explica, puede “leer en el inconsciente la información generada a través de experiencias del pasado, las cuales están codificadas bajo actitudes o formas de vivir e interpretar la vida”.

Su trabajo combina meditación profunda —para acceder a la frecuencia theta del cerebro— con herramientas de reprogramación neurolingüística, que permiten generar una programación o creencia nueva una vez que la información inconsciente es reconocida.

Estar en el estado de meditación ayuda al terapeuta a percibir la información que habita en el inconsciente del consultante

“El proceso comienza cuando se pone en palabras lo que está en las sombras. Al hacerlo consciente, se reordena la información y se reemplazan las creencias que nos estaban incomodando o provocando algún tipo de dolor. Lo que emerge es una sensación de paz y libertad emocional sostenida en el autoconocimiento y la valoración personal”, explica.

Tecnología y energía: el apoyo del scanner neuronal y la energía escalar

Además del trabajo meditativo, Malvina González se apoya en herramientas tecnológicas como el Scanner Life Neuronal y la energía escalar, que operan en el campo energético de cada individuo.

“El Scanner Life Neuronal realiza una lectura del campo energético personal —físico, mental y emocional— a partir de códigos que hacen a la individualidad de cada ser: fecha de nacimiento, DNI, rostro, domicilio, lugar y hora de nacimiento, número de teléfono. Toda esa información conforma un mapa vibracional único”, detalla.

Por otro lado, el equipo de energía escalar trabaja en el llamado campo del punto cero, el espacio cuántico donde todas las posibilidades existen. Según González, esta energía “potencia y estimula cualquier proceso terapéutico, ayudando a que la persona retorne a su vibración natural y, eventualmente, alcance un estado de sanación”.

Por qué funciona a distancia

Las sesiones pueden realizarse tanto de manera presencial como remota. “Porque todo es energía, y en el campo cuántico no importa si estás presente o en el plano etérico. Nuestra individualidad está sostenida en la vibración: somos información, y esos datos son la referencia de nuestra vida”, afirma Malvina.

En el campo cuántico no importa si se está presente o en el plano etérico. La individualidad está sostenida en la vibración

Señales y resultados

¿Cómo saber si necesitamos una transformación cuántica? Para González, el indicador es el propio malestar: “Puede ser físico, emocional o mental. Cuando aparece el cuestionamiento o la incomodidad, es la conciencia que nos está pidiendo revisar el sentido de la vida”. Malvina hace referencia a esto último no como una forma de entender a qué vinimos a este mundo, sino como una invitación a pensar qué valor y qué intención depositamos en lo que hacemos a diario.

Los resultados, asegura, son concretos. “La persona experimenta bienestar cuando se da cuenta de qué temas emocionales están saboteando su armonía y equilibrio interno. El proceso invita a hacerse responsable de las elecciones, acciones y sentimientos que generan incomodidad. Cuando se ordena la información interna, el cuerpo y la mente responden”.

Para Malvina, cada encuentro es una oportunidad de reconexión con lo esencial. “La verdadera transformación ocurre cuando dejamos de buscar respuestas afuera y nos animamos a escuchar la voz interior. Allí, en ese espacio de silencio, la conciencia se expande y el bienestar se vuelve una forma de vivir”, afirma.

Una elección consciente

Más que una necesidad, la terapeuta entiende la transformación cuántica como un acto de elección. “No se trata de necesitar ese campo, sino de querer acceder a la información que nos libera de dolencias físicas, incomodidades emocionales o patrones vinculares de los que nos cuesta salir y nos generan dolencias. Cuanto más consciente sos de lo que querés cambiar, más disponible está el campo cuántico para acompañarte”, concluye.

La autora es especialista en terapias complementarias y de autoconocimiento y creadora de Shamanic & Healing.