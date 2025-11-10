Una solución para la incontinencia de verano: consejos y recursos para no aislarse y seguir disfrutando

Suben las temperaturas y las jornadas se trasladan al aire libre, la playa o la pileta; disfrutar de los comienzos del verano puede volverse un desafío para quienes viven con incontinencia urinaria. El calor, enemigo absoluto en estos casos, no solo puede intensificar la sintomatología, sino también aumentar la incomodidad y la preocupación por posibles episodios en lugares públicos. Sin embargo, con algunos cuidados y estrategias simples, es posible atravesar esta temporada con más confianza.

A pesar de que se trate de una condición asociada a la vejez, son cada vez más los artículos académicos que revelan que la incontinencia afecta a mujeres de todas las edades: jóvenes, madres recientes o mayores de 60 años. De acuerdo con la Sociedad Internacional de Continencia, esta pérdida involuntaria de orina puede volverse en un problema social o higiénico para el paciente.

“Alrededor del 50% de las mujeres van a experimentar un episodio en algún momento de su vida y las probabilidades aumentan exponencialmente cuando se entra en la menopausia", informa la Dra. Claudia Scalise, médica a cargo de la sección de Uroginecología y Suelo Pélvico en el Sanatorio Güemes.

Según explica, sintomatología como el goteo constante, la urgencia por orinar, sensación de vaciado incompleto de la vejiga o de tener la ropa interior mojada, son algunas de las molestias que más asustan de cara al verano.

Frente a esto, Tena, la compañía líder en productos para la incontinencia, confirma lo experimentado por los pacientes: “El calor provoca sudoración excesiva, lo que puede hacer que las personas con incontinencia se sientan incómodas o inseguras; además, la deshidratación puede influir en la función de la vejiga, haciendo que los síntomas de incontinencia empeoren“.

Frente al malestar experimentado, la marca brinda tres consejos para evitar que la incontinencia arruine los días de sol:

Mantener el cuerpo fresco: usar ropa ligera, transpirable y cómoda para evitar la acumulación de sudor que podría empeorar la sensación de incomodidad.

usar ropa ligera, transpirable y cómoda para evitar la acumulación de sudor que podría empeorar la sensación de incomodidad. Evitar bebidas irritantes: bebidas como el café, las gaseosas con cafeína o el alcohol pueden irritar la vejiga. Es mejor priorizar el consumo de agua, infusiones naturales y jugos sin azúcar.

bebidas como el café, las gaseosas con cafeína o el alcohol pueden irritar la vejiga. Es mejor priorizar el consumo de agua, infusiones naturales y jugos sin azúcar. Usar productos adecuados: asegurarse de usar diariamente productos especiales para la incontinencia y, en caso de estar en la playa o pileta, que la ropa sea adaptable al agua.

Otros ‘tips’ que brindan para sentirse mejor en los meses de calor son, por ejemplo, caminar en las horas en las que la radiación solar sea baja. “Al hacerlo por la mañana temprano o al atardecer se evita sufrir el calor extremo. Además, la caminata es un ejercicio de bajo impacto que ayuda a fortalecer el suelo pélvico y mejorar el control de la vejiga”, señalan desde Tena.

En cuanto al estrés social que genera que otras personas vean signos de la incontinencia, los expertos de la marca declaran: “el miedo al qué dirán o a un posible accidente puede generar estrés, ¡pero solo será un juego de la mente! Hay que intentar que la cabeza no arruine el momento".