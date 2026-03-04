¿Por qué releer un libro mejora la memoria? Descubrí cómo la lectura transforma el cerebro

Leer libros no solo desarrolla la imaginación, sino que también activa múltiples redes neuronales responsables de la memoria, el lenguaje y las emociones, generando beneficios cognitivos y emocionales.

Cada palabra que leemos pone en funcionamiento circuitos neuronales asociados a la vista, la memoria, las emociones y el lenguaje. Esta actividad cerebral constante fortalece la concentración y la capacidad de empatía, creando un entrenamiento mental sostenido.

A diferencia de otras actividades de ocio, la lectura requiere análisis y reflexión. Durante el proceso, el cerebro libera dopamina, serotonina y oxitocina, neurotransmisores vinculados con el placer, el bienestar y la conexión social. Además, la práctica habitual de la lectura estimula la neuroplasticidad y puede retrasar el deterioro cognitivo.

La práctica habitual de la lectura estimula la neuroplasticidad cerebral. Getty Images

El neurólogo Gurutz Linazasoro, especialista en Policlínica Gipuzkoa, explica que disfrutar de un libro activa circuitos de recompensa en el cerebro: “Pero también se liberan serotonina y endorfinas, que se asocian con la calma y con el bienestar; y oxitocina, que nos lleva a empatizar con los actores y con las situaciones que estamos viendo o leyendo. Si el tema del libro genera malestar (injusticia, violencia, etc.), miedo, o asco, predomina la liberación de corticoides y adrenalina”.

Linazasoro agrega que el tipo de libro influye en la activación de redes neuronales: un drama histórico y un relato de intriga movilizan circuitos distintos. “En una palabra, dependiendo de la emoción que se desencadene se activan distintos núcleos, muchos de ellos situados en el circuito límbico (amígdala, ínsula, etc). Este es el componente más inmediato y llamativo, pero en realidad la visión de la lectura de un libro activa prácticamente la totalidad del cerebro”, afirma.

¿Es beneficioso releer libros?

La repetición de la lectura activa áreas cerebrales implicadas en la memoria y la recuperación de recuerdos, especialmente aquellos con contenido emocional. Además, el cerebro anticipa eventos futuros en la narrativa y puede percibir detalles que pasaron desapercibidos en la primera lectura.

“Muchas de ellas son de alto contenido emocional. Asimismo, como el cerebro es una máquina de hacer predicciones, va anticipando lo que va a ocurrir. También se detectan escenas o párrafos que pasaron desapercibidos, o que ahora adquieren tintes diferentes y que sorprenden y provocan una revisión del argumento, o simplemente ayudan a comprender algo que en la primera ocasión no quedó claro”, prosigue el doctor Linazasoro.

Releer libros activa áreas de memoria y ayuda a recuperar recuerdos emocionales. Foto ilustrativa: PEXELS

Impacto en concentración e imaginación

La lectura regular potencia la capacidad de concentración y estimula la imaginación. “La lectura estimula ambas capacidades. Además de su función de entretenimiento y de estímulo de la imaginación, la lectura es un vehículo para adquirir información y conocimiento, y un antídoto contra el deterioro cognitivo. Obviamente, el contenido y su calidad y riqueza literarias condicionan el éxito en lograr este objetivo”, asegura Linazasoro.

Entre los beneficios neurológicos señalados, el especialista indica que el analfabetismo se asocia a un mayor riesgo de demencia. Asimismo, subraya que la lectura debe formar parte de un estilo de vida equilibrado, que incluya ejercicio físico, interacción social, control de presión arterial, glucemia y colesterol, dieta balanceada y sueño adecuado, para maximizar sus efectos positivos en el cerebro.

El Tiempo (Colombia)