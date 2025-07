Las razones por las que cada vez nos gusta menos vestirnos a la moda

La moda siempre dice más de lo que parece. Es un espejo que refleja tanto lo que estamos viviendo a nivel personal como lo que está pasando en el mundo. Por eso, en medio de tanta sobreexposición digital, incertidumbre global y cansancio colectivo, no sorprende que estemos volviendo a lo clásico. Hablo de una estética más contenida, serena y duradera. Como si, frente al ruido, el estilo eligiera el orden, las formas conocidas y ese item que nunca pasa de moda.

¿De qué se trata esta corriente conservadora? No hablamos acá de ideologías partidarias, sino de una inclinación global hacia lo sobrio, lo funcional, lo atemporal. En un escenario volátil —guerras, polarización política, inflación, inteligencia artificial y una saturación visual constante— muchas personas están eligiendo volver a códigos estéticos sólidos y reconocibles. Vestirse bien hoy es vestirse con intención, con estructura, con respeto por uno mismo y por el contexto.

Según un informe de WGSN (Worth Global Style Network), una de las agencias de tendencias más influyentes del mundo, el 68 % de los consumidores globales están priorizando estilos atemporales y versátiles por encima de las modas pasajeras, citando la necesidad de sentirse “seguros, ordenados y en control”. En el mismo estudio se destaca que “lo clásico vuelve a ser un símbolo de futuro, no de pasado”.

Este giro no es aislado. En su artículo “Cómo la era conservadora cambiará los estándares de belleza”, Vogue Business advierte que estamos entrando en una nueva etapa cultural en la que predomina una estética más tradicional, controlada y formal. Y desde NSS Magazine, especializados en coolhunting y análisis cultural, agregan: “En tiempos de crisis, la moda tiende a abandonar la estridencia y volver a lo esencial: lo práctico, lo estable, lo simbólicamente seguro”.

La silueta se ordena, y el mensaje es claro: menos exhibicionismo, más autoridad; menos gritos, más presencia.

Lejos de ser aburrida, esta nueva estética se nutre de la precisión: buenos materiales, cortes impecables, formas funcionales. Se trata de recuperar el valor de lo bien hecho, de lo que no caduca con el algoritmo. El llamado lujo silencioso no es otra cosa que una sofisticación que no necesita validación externa.

¿Por qué ahora? Porque estamos agotados. La hipervisibilidad de las redes, la estética del exceso, el consumo veloz y descartable nos han llevado a una especie de saturación visual y emocional. En ese clima, la sobriedad vuelve a ser deseable.

Detrás de esta imagen más conservadora hay también una reivindicación del poder personal. Quien se viste con sobriedad no busca aprobación instantánea, sino respeto sostenido. En la ropa estructurada hay un mensaje: Yo marco mis tiempos, yo me represento a mí mismo con claridad. En un mundo que exige estar siempre disponible, siempre opinando, la ropa puede ser un escudo, una declaración de autonomía.

Esta tendencia no significa volver al pasado, sino rescatar del pasado aquello que sigue teniendo valor. Y en ese gesto hay algo profundamente moderno. Porque hoy, lo verdaderamente vanguardista no es llamar la atención, sino cultivar la coherencia.

Una imagen sobria, bien construida —lo digo con certeza— es vestir como si las formas aún importaran, como si el respeto por uno mismo empezara por el espejo. Esencialmente, buscamos resistir al ruido. Y en ese acto silencioso reside, paradójicamente, su mayor fuerza transformadora.

La autora es asesora de imagen @danisa_bevcic