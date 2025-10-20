Bienestar Fest: Ikigai, vení a vivir una experiencia inmersiva guiada por Fer Niizawa

Será una experiencia inmersiva para encontrar tu norte y traducirlo en hábitos sencillos que mejoran foco, energía y decisiones en tu trabajo y en tu vida.

La actividad será liderada por Fer Niizawa: el conferencista internacional es autor del best seller Ikigai, la filosofía japonesa que sugiere que cada persona tiene un propósito vital que no solo la motiva y la hace feliz, sino que también contribuye positivamente a las personas que la rodean. Descubrir este propósito, para los japoneses, implica un viaje continuo de introspección y crecimiento personal que enriquece y mejora la calidad de vida. Fer participará del Bienestar Fest el domingo por la tarde.

Para conocer la agenda completa del Bienestar Fest y dónde comprar las entradas hacé clic acá

En un mundo acelerado, “propósito” suele quedar atrapado entre slogans y promesas vacías. Sin embargo, cuando el propósito se vuelve práctica cuando deja de ser un concepto y empieza a respirarse en lo cotidiano algo cambia: la atención se afina, el cansancio pesa menos y las decisiones recuperan sentido.

El ikigai no es una revelación mística ni una moda orientalizada. Es una brújula humilde: señala un norte íntimo y posible. No nos pide grandilocuencia; nos pide sinceridad.

¿Qué te enciende? ¿Qué hacés bien? ¿Qué necesita tu entorno? ¿Qué de eso puede sostener tu vida? Responder no garantiza finales perfectos, pero inaugura un modo distinto de caminar.

Fer Niizawa, best seller sobre esta filosofía guiará la actividad en el Bienestar Fest Gentileza: Fer Niizawa

Quienes llegan a esta experiencia suelen venir con una misma sensación: “hago mucho, pero me cuesta conectar con el para qué”. Lo interesante es que la respuesta nunca aparece como un rayo.

Llega como llegan las cosas importantes: en susurros. En una frase que te repite un colega. En un gesto que recordás al volver a casa. En ese instante en el que el trabajo se parece más a un puente que a una carga.

El ikigai se cultiva en lo pequeño. En cómo empezás el día. En el modo en que abrís una reunión, escuchás a tu equipo o cerrás la jornada.

-En la decisión de decir “no” sin culpa y “sí” con convicción. -En elegir una prioridad y sostenerla.

Cuando eso ocurre, el tiempo deja de partirse en mil piezas; se ordena. La productividad deja de ser una presión abstracta y se vuelve consecuencia de una vida más alineada.

“Iki” es vida y “kai” es la realización de lo que uno espera y desea Shutterstock

No se trata de descubrir una “misión” definitiva. Se trata de afinar el criterio con el que miramos nuestro trabajo y nuestras relaciones.

-De reemplazar la ansiedad por presencia. De recordar que bienestar y resultados no son opuestos: son la misma ecuación bien resuelta. El propósito no romantiza la realidad; la vuelve legible.

Esta experiencia busca, justamente, ese clic.

Un momento de claridad que habilite una frase ancla y un paso concreto. No prometo magia; prometo un reencuentro. Con lo que amás hacer, con lo que sabés hacer, con lo que otros necesitan de vos. Con la calma de quien sabe por qué está donde está y hacia dónde quiere ir.

Si sentís que trabajás mucho pero te falta un hilo que una las horas, te espero.

No para decirte qué camino tomar, sino para que escuches mejor el tuyo. Porque el ikigai no está lejos: está en la forma en que elegís hoy. Y cuando elegís desde ese lugar, algo se acomoda adentro y afuera también. Nos vemos para poner el propósito en movimiento.