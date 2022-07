China Suárez: la actriz estrenó “Lo que dicen de mí” y reflexionó sobre todos los que la criticaron

“Lo mío es cosa mía, lo tuyo es fantasía, a veces no sé qué hacer cuando se quieren meter hasta en mi cama vacía. Me llama mi familia, leyeron las noticias, no saben más que decir, atrás de un falso perfil, se esconden todos los días, me llenan de espinas... A veces quiero escapar para olvidarme de todo”, dice la China Suárez en su nuevo single titulado “Lo que dicen de mí”.

Relacionado por muchos con las vivencias que tuvo la actriz con escándalos pasados que rondaron su vida privada, el videoclip se estrenó la noche del jueves 14 de julio a través de Especiales Star+. Previamente a que comience la canción, la plataforma muestra un video introductorio en el cual la China Suárez cuenta cuál fue la inspiración de su obra.

“La escribí en medio de un ataque, estaba en un muy mal día porque no sé qué estaban diciendo, no me acuerdo, estaba triste y ahí nace esta canción”, explicó la ex Casi Ángeles.“En otro momento ni siquiera hubiera hablado de esto, lo tenía muy tapado, muy oculto, no quería iluminar el problema”, añadió.

En el videoclip se puede ver a China Suárez en un estrado, participando de una conferencia de prensa, rodeada de periodistas que toman nota y fotos desde sus asientos, una situación claramente inspirada en una experiencia vivida en carne propia con la prensa en los últimos meses.

Hoy se muestra feliz en sus redes sociales juntos a su actual pareja, el músico Rusher King quien ella asegura que “la ayuda mucho en esta nueva etapa musical”. “Lo que dicen de mi” es la segunda canción que saca como solista, la primera fue “El juego del amor” junto al músico Celli.

Fue tanta la intensidad de las críticas y los juicios hacia su persona tras el “Wandagate” que en su momento la actriz hizo pública una carta contando que se sentía objeto de una fuerte violencia mediática y que su reputación estaba siendo dañada. Ahora bien, ¿cómo se puede hacer para evitar verse afectado por la mirada ajena?

¿Cómo evitar ponerse mal por críticas o miradas ajenas?

En plena época dominada por la digitalización y las redes sociales, expresar comentarios negativos y juicios de valor son automáticamente fáciles tras la máscara de un usuario online.

Comentarios, likes, usuarios falsos y prejuicios. En gran parte este fenómeno tiene que ver con la adicción a estar pendiente de lo que pasa en el celular 24/7. Importa lo que le llega a uno y lo que le pasa a los otros, incluso con personas no cercanas como pueden ser las personalidades famosas.

Para Mariana Kerestezachi, licenciada en psicología, esto podría estar fuertemente relacionado con la “nomofobia”, miedo irracional a permanecer un intervalo de tiempo sin el teléfono celular. El término, que es un acrónimo de la expresión inglesa “no-mobile-phone phobia”, fue creado durante un estudio realizado por la oficina de correos británica Royal Mail para estimar la ansiedad que sufren los usuarios de los teléfonos móviles. En esa investigación descubrieron que una de las causas predominantes es el volverse dependiente de los demás, ya que hoy el celular es la herramienta de conexión con las personas.

Noelia Trivisonno, psicóloga especialista en área clínica, y Pilar Pose, Wellness Coach recomiendan estos consejos para que no te afecten las críticas ajenas:

Convertir las críticas en pensamientos positivos. Es imposible basar la felicidad propia en la infelicidad de los demás, cuando uno se compara, se deja contaminar por la energía negativa de otro. "El ejercicio consta de que por cada crítica que recibís o hacés, tenés que buscar 10 cosas buenas de eso ", dice Pose. "Te das cuenta que una persona termina teniendo más cosas buenas que malas y a la vez conocés tus debilidades", agrega.

Desarrollar la capacidad de hacer una pausa y revisar la narrativa que hacemos de la situación en lugar de asumir hechos inciertos. No es posible saber con certeza qué pasa por la mente de los otros, e intentar adivinarlo es desgastante e innecesario.

Desapegarse. No solo implica desapego de lo material sino también de los sentimientos. "El desapego nos da libertad y esta es la única condición para conseguir la felicidad. Si en el fondo de nuestro corazón todavía nos asimos a algo -la ira, la ansiedad o las posesiones, no podemos ser libres", dice el monje budista Thich Nhat Hanh, considerado el padre del mindfulness.

Buscar un equilibrio respecto del uso de la tecnología, así como propiciar momentos para conectar con uno mismo y regularse emocionalmente. Por ejemplo, salir a caminar, pasar tiempo con seres queridos, realizar actividades placenteras y de relajación que permitan aquietar la mente.

Verse tan afectado puede indicar problemas de autoestima e inseguridad. En estos casos, es recomendable consultar con un profesional psicólogo para trabajar lo que nos pasa y reforzar la idea de que no necesitamos de otros para sentirnos valorados.

Enfrentar los sentimientos que producen, reflexionarlos o distraer la mente con otras actividades. Empezar de a poco es clave para que con el tiempo afecte menos la crítica ajena e injusta.

“Y por eso estoy acá, es mi única manera, la verdadera. Y ya que quieren hablar, ¿por qué no hablamos de todos? Todo lo que dicen de mí, lo mío es cosa mía, lo tuyo es fantasía”, concluye la China en su canción.