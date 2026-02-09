Lo que dice la psicología de las personas que aman a los gatos: tienen rasgos y características especiales

Al igual que los perros, los gatos se han convertido en una compañía para aquellas personas que aprecian demasiado su espacio personal. Ellos suelen sentir una conexión interna con los felinos y los describen como compañeros leales, confiables y reconfortantes en momentos de soledad.

La ciencia y la psicología durante años han explorado por qué estos animales generan un vínculo tan sólido con sus dueños; reflejan aspectos de la personalidad y las emociones de quienes los prefieren.

La psicóloga Patricia Pendry explicó que aquellas personas que son emocionalmente sensibles tienden a formar lazos más estrechos con los gatos a pesar de que ellos suelen ser más reservados y sutiles.

Además, el amor por estos animales podría revelar mucho sobre la personalidad de cada individuo, que va desde su independencia hasta la empatía, según la psicología.

Esto dice la psicología de las personas que aman los gatos

1. Independencia y autonomía

Las personas que tienen un cariño especial por los felinos tienden a ser más empáticas y sensibles a las emociones de los demás. Además, los gatos responden a las vibraciones emocionales de sus dueños.

Los amantes de estos animales son buenos para leer y conectar con los sentimientos ajenos, ya que tienen la capacidad de percibir y comprender las emociones de las personas que están a su alrededor, siendo más comprensivos en momentos de dificultad.

“Las personas a las que les gustan los gatos aprecian su espacio personal por encima de lo que lo hacen otras personas. Además, valoran más aquellas relaciones que no requieren de una atención constante”, explicó Verónica West al diario The Mirror.

2. Búsqueda de tranquilidad y calma

Los felinos son conocidos por su naturaleza tranquila y relajada, por lo que suelen atraer personas que buscan un entorno sereno. Los amantes de los gatos por lo regular prefieren ambientes menos ruidosos y estresantes, debido a que valoran mucho la paz y la calma en su vida cotidiana.

Al ser un animal que no requiere constante atención, cuando alguien los necesita, ellos ofrecen un refugio lleno de calma y tranquilidad, alejado del ruido del mundo exterior.

3. Aprecio por la curiosidad y el misterio

Aunque muchos no lo crean, los gatos son criaturas curiosas y misteriosas que disfrutan explorar lo desconocido o lo incierto. La naturaleza enigmática a menudo actúa de manera impredecible. Los amantes de los felinos suelen sentirse atraídos por lo misterioso y por experiencias que los desafíen a pensar y sentirse diferente.

“Las personas a las que les gustan los gatos tienden a estar más abiertas a la experiencia que el resto. Este tipo de perfiles está abierto a nuevas ideas y experiencias, compartiendo con sus amigos felinos esa gran curiosidad por el mundo que les rodea”, afirmó el psicólogo Samuel D. Gosling.

4. Bajos niveles de estrés y control emocional

Algunos estudios psicológicos sugieren que las personas que aman a los gatos suelen experimentar menores niveles de estrés, debido a que tienen una mejor gestión emocional en comparación con otros.

El simple acto de acariciar un gato ayuda a reducir la ansiedad, pues esta libera oxitocina, la hormona del bienestar. Lo que indica que los amantes de los gatos son capaces de mantener la calma en situaciones estresantes y de manejar sus emociones con una mayor eficacia.

5. Tendencia a la introversión

Aquellas personas que suelen ser más introvertidas prefieren a los gatos, ya que son ideales para aquellos que disfrutan pasar el tiempo a solas, pues disfrutan más de su espacio personal y de la soledad.

“Aquellos que prefieren a los gatos son personas que se manejan mejor con interacciones de baja intensidad, con un tipo de afecto más sutil. Tienen menos necesidad de conseguir la gratificación externa y la validación de los demás”, argumentó Verónica West.