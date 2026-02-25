No confío en mi pareja: ¿cómo puedo sentirme más seguro?

A mis 66 años, finalmente estoy en una maravillosa relación con un hombre atento, cariñoso y amable, pero me frustra lo ansiosa e insegura que me siento en nuestra relación.

Por ejemplo, ha formado un vínculo con una mujer con la que jugamos habitualmente al pickleball; ambos tienen que lidiar con alcohólicos en sus vidas. Se buscan cuando llegamos para jugar y tienen conversaciones intensas y privadas entre los juegos, generalmente sobre el alcoholismo y la recuperación. Mientras tanto, yo estoy al margen, observando cada movimiento con una sensación de malestar en el estómago. Temo verla a ella y me preocupo cuando la veo.

También me cuesta trabajo cuando mi pareja habla de otras mujeres. “Los ojos de mi fisioterapeuta son tan hermosos que me distraigo”, dice. “Me di cuenta de que no lleva anillo de casada”. ¡Genial, gracias por decírmelo! Pienso en lo guapo que es y empiezo a preguntarme por qué me ama y, a partir de ahí, todo va cuesta abajo.

No le menciono ninguna de mis inseguridades. Sé que no es su problema y que eso solo haría que se sintiera raro y resentido conmigo. Mi nivel de apego inseguro es de 10 sobre 10.

¿Cómo puedo aprender a vivir más seguro y confiar verdaderamente en él?

De la terapeuta: Lo que me sorprende de tu carta es la forma en que planteás esta situación como un problema solo tuyo, sin tener en cuenta el papel de tu pareja en ella. Parecés ser consciente de tu patrón de lucha con el miedo al abandono y la sensación de incompetencia, pero cuando te etiquetás a ti misma como un “10 sobre 10” con estos rasgos, te patologizás y desconectás de lo que te dice tu ansiedad.

La ansiedad puede ser útil cuando alerta de un peligro y permite tomar medidas para protegernos. En otras ocasiones, la ansiedad puede ser perjudicial, como cuando las experiencias del pasado crean un estado de hipervigilancia, incluso cuando no hay peligro presente. Lo que te invito a hacer de ahora en adelante es tratar de distinguir entre ambas.

¿Cómo? Has preguntado cómo puedes confiar en tu pareja, pero lo que tienes que hacer es practicar la confianza en ti misma, y ​​eso empieza por confiar en que tu incomodidad importa.

Por un lado, dices que tu pareja es atenta y cariñosa contigo. Por otro, parece que actúa de una manera que no tiene en cuenta tus sentimientos.

Los comentarios sobre los ojos “hermosos” y “distrayentes” de la fisioterapeuta y la falta de un anillo de bodas no son precisamente elementos que generen una sensación de seguridad en una relación.

Tu pareja puede desestimar observaciones como estas como una charla inofensiva y, sí, la atracción por otras personas es normal: somos humanos. Pero la decisión de verbalizar esas atracciones, ya sea que tu pareja sea consciente de ello o no, revela más sobre sus necesidades (tal vez de atención, validación o control) que sobre una apreciación genuina de la belleza. Si se encontrara con un hombre atractivo, ¿te hablaría de sus rasgos o de si lleva un anillo de bodas?

De manera similar, él y la mujer que juega al pickleball pueden conectarse por el hecho de que ambos están entablando relaciones con personas que luchan contra las adicciones, pero él parece ignorar cómo la intensidad de sus interacciones podría afectarte, o qué necesidad está satisfaciendo para sí mismo que va más allá de esta similitud. (Si esta amiga de pickleball fuera un hombre, ¿se comportaría de la misma manera?)

Todo esto quiere decir que tus sentimientos importan y no te ayuda a ti, ni a tu pareja ni a tu relación si te los guardás para evitar causarle incomodidad. Si querés “vivir con más seguridad”, tendrás que mostrarte auténtica y pedirle lo mismo a él. El objetivo de la conversación no es decirle lo que puede y no puede hacer, sino hacerle saber cómo sus acciones te afectan y que tú entiendas de dónde provienen.

Podrías decir algo como:

“Estoy disfrutando mucho de nuestra relación y quiero contarte más sobre mí y aprender más sobre ti a medida que nos acercamos más. Cuando jugamos al pickleball juntos, me siento excluida por la forma en que te acercás a la mujer con la que jugamos. Entiendo que tienen algo importante en común, pero la forma en que te sientes atraído por ella me hace sentir ignorada y sin importancia, como una tercera en discordia. Algo similar sucede cuando hablás sobre tu atracción por otras mujeres y me pregunto por qué eliges compartir eso conmigo. En el pasado, he tenido tendencia a sentirme insegura; también sé que a veces, cuando me siento así, no se trata de mi pasado, sino de algo que necesita atención en el presente. Espero que, al hablar de esto, puedas volverte más sensible a mis sentimientos".

Sería fantástico si todos pudiéramos iniciar una relación entregando nuestras “instrucciones de funcionamiento” a la otra persona. En lugar de ello, aprendemos cómo funciona la otra persona (qué botones no pulsar, qué hace que las cosas funcionen sin problemas) a través de una comunicación directa y honesta. Cuanto más hagamos esto, más nos sintonizaremos con el paisaje emocional del otro, lo que permite que cada miembro de la pareja desarrolle una conciencia de los puntos sensibles del otro y los trate con cuidado.

Pero si esto no sucede con tu pareja (si sigue hablando de su atracción por otras mujeres o no intenta hacerte un espacio en el pickleball), todavía estás haciendo el trabajo de aprender a confiar en ti misma. Porque te darás cuenta de que lo que experimentaste no fueron los mismos celos de siempre, sino sabiduría. Confía en ellos y encuentra a alguien dispuesto a ser amable con tu corazón.

*Por Lori Gottlieb, psicoterapeuta y autora de un best-seller de memorias sobre su trabajo como terapeuta, ofrece a los lectores consejos sobre las preguntas difíciles de la vida.