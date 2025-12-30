LA NACION

Cómo preparar kimchi: paso a paso de la tradicional receta coreana que se hace tendencia

La preparación se compone de un fermentado asiático que parte de vegetales

Una guía culinaria describe cómo preparar kimchi desde cero: qué llevar a la licuadora, cómo salar la col, cuánto dejarla reposar y el tiempo mínimo de fermentación antes de guardarlo en nevera y disfrutarlo como acompañamiento o snack.

El kimchi se compone de un fermentado tradicional de Corea que parte de vegetales (principalmente col napa) condimentados con ajo, jengibre, ají coreano (gochugaru) y salsa de pescado, cuyo sabor varía del picante al ácido según la maduración.

La preparación cuenta con los siguientes lineamientos: reposo de 30 minutos, cocción de 120 minutos y un rendimiento para dos porciones. Un dato adicional invita a usar jengibre fresco para un resultado más aromático.

La lista de ingredientes incluye:

  • 1 col napa. 
  • 1 pera.
  • porridge (papilla o almidón de arroz). 
  • ½ cebolla. 
  • 5 dientes de ajo. 
  • 2 láminas de jengibre. 
  • 50 ml de salsa de pescado.
  • 2 cucharadas de gochugaru.
  • 1 taza de cebollín picado. 
  • 1 cebolla larga picada. 
  • 1 zanahoria en bastones.

El primer paso es elaborar la mezcla base en licuadora: pera, media cebolla, los cinco dientes de ajo, el jengibre y la salsa de pescado, hasta obtener una textura homogénea.

Luego se compone la pasta del kimchi: en un bowl se integran el cebollín, la cebolla larga, la zanahoria, la mezcla licuada, el gochugaru y el porridge, procurando una unión pareja antes de volver a reservar.

La col napa se corta a la mitad (o en cuartos si es grande) y se salpica con sal entre las hojas, separándolas ligeramente para favorecer la penetración. Debe reposar dos horas, tiempo en el que suelta líquido y se ablanda.

Tras el tiempo de maduración, se enjuaga muy bien para retirar el exceso de sal y se deja escurrir. Acto seguido, se unta generosamente la pasta entre cada hoja, cuidando que todo el vegetal quede cubierto.

El armado final pide un frasco de vidrio esterilizado: se compacta el contenido para expulsar burbujas de aire, se cierra y se deja fermentar a temperatura ambiente por un mínimo de dos días.

Una vez pasado ese tiempo, se guarda en la nevera. Puede comerse como bocado directo o para realzar sopas, arroces y noodles, aprovechando su carácter crujiente y su acidez equilibrada.

