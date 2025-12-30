Cómo preparar kimchi: paso a paso de la tradicional receta coreana que se hace tendencia

Una guía culinaria describe cómo preparar kimchi desde cero: qué llevar a la licuadora, cómo salar la col, cuánto dejarla reposar y el tiempo mínimo de fermentación antes de guardarlo en nevera y disfrutarlo como acompañamiento o snack.

El kimchi se compone de un fermentado tradicional de Corea que parte de vegetales (principalmente col napa) condimentados con ajo, jengibre, ají coreano (gochugaru) y salsa de pescado, cuyo sabor varía del picante al ácido según la maduración.

La preparación cuenta con los siguientes lineamientos: reposo de 30 minutos, cocción de 120 minutos y un rendimiento para dos porciones. Un dato adicional invita a usar jengibre fresco para un resultado más aromático.

La lista de ingredientes incluye:

1 col napa.

1 pera.

porridge (papilla o almidón de arroz).

½ cebolla.

5 dientes de ajo.

2 láminas de jengibre.

50 ml de salsa de pescado.

2 cucharadas de gochugaru.

1 taza de cebollín picado.

1 cebolla larga picada.

1 zanahoria en bastones.

El primer paso es elaborar la mezcla base en licuadora: pera, media cebolla, los cinco dientes de ajo, el jengibre y la salsa de pescado, hasta obtener una textura homogénea.

Luego se compone la pasta del kimchi: en un bowl se integran el cebollín, la cebolla larga, la zanahoria, la mezcla licuada, el gochugaru y el porridge, procurando una unión pareja antes de volver a reservar.

La col napa se corta a la mitad (o en cuartos si es grande) y se salpica con sal entre las hojas, separándolas ligeramente para favorecer la penetración. Debe reposar dos horas, tiempo en el que suelta líquido y se ablanda.

Tras el tiempo de maduración, se enjuaga muy bien para retirar el exceso de sal y se deja escurrir. Acto seguido, se unta generosamente la pasta entre cada hoja, cuidando que todo el vegetal quede cubierto.

El armado final pide un frasco de vidrio esterilizado: se compacta el contenido para expulsar burbujas de aire, se cierra y se deja fermentar a temperatura ambiente por un mínimo de dos días.

Una vez pasado ese tiempo, se guarda en la nevera. Puede comerse como bocado directo o para realzar sopas, arroces y noodles, aprovechando su carácter crujiente y su acidez equilibrada.