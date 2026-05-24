Dónde entregan comida y alimentos gratis en Texas esta semana del 25 al 29 de mayo
Una de las entidades que coordina la distribución desplegará camiones y puestos itinerantes en ciudades del norte con cronogramas diarios de reparto
Más de 70 centros y operativos móviles distribuirán comida gratuita en distintas ciudades de Texas durante la última semana de mayo. La red se encuentra compuesta por despensas fijas, mercados móviles, comedores y operativos itinerantes coordinados por entidades sociales y organismos de ayuda comunitaria.
¿Cómo se organizó el relevamiento de los centros alimentarios para la semana del 25 al 29 de mayo?
El listado fue elaborado a partir de los calendarios publicados por el North Texas Food Bank y Catholic Charities Dallas. El North Texas Food Bank informó que su red cubre 12 condados del norte texano. La organización señaló además que durante el año fiscal 2025 distribuyó 116 millones de comidas y más de 32 millones de libras (14,5 millones de kilos) de frutas y verduras frescas.
La entidad cuenta con una herramienta de búsqueda por código postal (ZIP code) que permite localizar espacios comunitarios de abastecimiento en distintas zonas del estado.
A su vez, Catholic Charities Dallas coordina un sistema integrado por despensas permanentes, camiones refrigerados y puntos itinerantes que recorren nueve condados de la diócesis de Dallas con entregas programadas durante todo el mes.
¿Qué espacios de asistencia estarán disponibles en Dallas del 25 al 29 de mayo?
En Dallas participarán entidades como Dallas Life Foundation, The Stewpot y Brother Bill’s South Dallas, integradas a la red de asistencia alimentaria del North Texas Food Bank. Estas organizaciones ofrecerán comidas calientes, alojamiento temporal, mercados comunitarios y distribución de productos básicos.
|Días de atención
|Organización
|Tipo de servicio
|Dirección
|Horario
Lunes 25 a viernes 29
Dallas Life Foundation
Refugio y alimentación
1100 Cadiz, Dallas, TX 75215
8 hs a 16 hs
Lunes 25 a viernes 29
The Stewpot
Despensa de alimentos
1610 S Malcolm X Blvd, Dallas, TX 75224
9 hs a 15 hs
Lunes 25 a jueves 28
Resource Center
Despensa y comida caliente
2603 Inwood Rd, Dallas, TX 75235
Despensa: 9 hs a 14.30 hs / Comidas: 11 hs a 13 hs
Lunes 25, miércoles 27 y viernes 29
Salvation Army Dallas
Despensa de alimentos
5302 Harry Hines, Dallas, TX
Lunes: 9 hs a 11 hs / Miércoles y viernes: 8.30 hs a 10 hs
Martes 26, miércoles 27 y jueves 28
Dallas Bethlehem Center
Mercado y cenas familiares
4410 Leland Ave, Dallas, TX
Martes y miércoles: 17 hs a 19 hs / Jueves: 10 hs a 14 hs
Miércoles 27 a viernes 29
Brother Bill’s South Dallas
Mercado comunitario
5210 Bexar St, Dallas, TX
Miércoles y viernes: 9.30 hs a 12 hs / Jueves: 17 hs a 19 hs
Miércoles 27
House of Jabez
Despensa
615 Woodlawn Ave, Dallas, TX
12.30 hs a 14.30 hs
Jueves 28
J&J Outreach
Despensa
7979 E R L Thornton, Dallas, TX
14.30 hs a 16.30 hs
Las redes alimentarias en Arlington y Fort Worth que funcionan entre el 25 y 29 de mayo
Arlington contará con despensas comunitarias, unidades móviles y centros de reparto administrados por iglesias y asociaciones sociales locales. En Fort Worth funcionarán mercados barriales y programas de cenas.
Arlington
|Días de atención
|Organización
|Tipo de servicio
|Dirección
|Horario
Lunes 25 a viernes 29
No. Davis COC - Hearts & Hands
Despensa de alimentos
1601 N Davis Dr, Arlington, TX 76012
9 hs a 11 hs
Lunes 25
The Lord’s Pantry
Despensa de alimentos
3232 S Cooper St, Arlington, TX
17.30 hs a 18.30 hs
Martes 26 a jueves 28
Water from the Rock
Despensa de alimentos
402 N. L. Robinson, Arlington, TX
9.30 hs a 14 hs
Miércoles 27 y viernes 29
Just a Queen with Goals
Despensa y recursos
1901 E Arkansas Lane, Arlington, TX
Miércoles: 10 hs a 12 hs / Viernes: 12 hs a 14 hs
Miércoles 27 y viernes 29
Foundation Communities
Despensa de alimentos
3903 Ichabod Cir, Arlington, TX 76013
10.30 hs a 12.30 hs
Miércoles 27
Arlington SDA
Despensa
4409 Pleasantview, Arlington, TX
9 hs a 12 hs
Jueves 28
Salvation Army Arlington
Despensa de alimentos
712 West Abram St, Arlington, TX
11 hs a 14 hs
Jueves 28
Arlington Charities MP
Despensa móvil
1500 California Ln, Arlington, TX
9 hs a 10 hs
Viernes 29
Household of Faith
Despensa
5001 New York Ave, Arlington, TX 76018
9 hs a 12 hs
Fort Worth
|Días de atención
|Organización
|Tipo de servicio
|Dirección
|Horario
Lunes 25 a viernes 29
Broadway Baptist Church
Mercado, lonches y cena
305 W Broadway Ave, Fort Worth, TX 76104
Lonches: 9 hs a 12 hs / Mercado martes y jueves: 10.30 hs / Cena jueves: 18 hs
Lunes 25 a viernes 29
Carelon
Despensa de alimentos
512 Rosedale, Fort Worth, TX
9 hs a 17 hs
Martes 26
Greenway Church Mobile
Despensa móvil
1816 Delga St, Fort Worth, TX
11.30 hs a 12.30 hs
Martes 26 y jueves 28
Central Christian Church
Despensa de alimentos
3205 Hamilton Ave, Fort Worth, TX
10 hs a 14 hs
Martes 26
Central Storehouse
Asistencia SNAP
8148 John T White Rd, Fort Worth, TX
13.30 hs a 17 hs
Viernes 29
Wesley Center Mobile
Asistencia SNAP (Bus Rojo)
3600 N Crump St, Fort Worth, TX 76106
9 hs a 12 hs
Las redes de ayuda alimentaria en Austin y Houston del 25 al 29 de mayo
Austin tendrá desayunos, almuerzos y entrega de víveres durante toda la semana. Houston dispondrá de sitios de comidas calientes, atención drive-thru y operativos itinerantes en distintos sectores urbanos.
Austin
|Días de atención
|Organización
|Tipo de servicio
|Dirección
|Horario
Lunes 25 a viernes 29
Trinity Center
Desayuno
304 East 7th St., Austin, TX
9 hs a 9.30 hs
Lunes 25 a viernes 29
Caritas of Austin
Despensa y almuerzos
611 Neches, Austin, TX 78701
11 hs a 12.30 hs
Lunes 25 a viernes 29
Austin Baptist Chapel
Desayuno y almuerzo
908 E. Cesar Chavez, Austin, TX
Desayuno: 9.30 hs / Almuerzo: 11 hs a 12.30 hs
Lunes 25 a viernes 29
APH - East Austin Center
Despensa de alimentos
211 Comal Street, Austin, TX
Lunes a jueves: 7.30 hs a 17 hs / Viernes: 8 hs a 12 hs
Lunes 25 a viernes 29
Serafina Pantry (Ladybird)
Despensa de alimentos
1320 Art Dilly Rd, Austin, TX
Lunes a jueves: 8 hs a 16 hs / Viernes: 10 hs a 12 hs
Martes 26
Our Lady of Guadalupe
Despensa
1206 E. 9th St, Austin, TX
10.15 hs a 12.30 hs
Houston
|Días de atención
|Organización
|Tipo de servicio
|Dirección
|Horario
Lunes 25 a viernes 29
Allies in Hope (Fannin)
Despensa Stone Soup
2328 Fannin St, Houston, TX 77002
10 hs a 16 hs
Lunes 25 a viernes 29
Martha’s Kitchen
Sitio de comidas
322 S Jensen Dr, Houston, TX 77003
11.30 hs a 12.30 hs
Martes 26 y jueves 28
Casa Juan Diego
Despensa drive-thru y walk-in
4818 Rose St, Houston, TX 77007
Martes: 7.30 hs a 11 hs / Jueves: 9 hs a 11 hs
Miércoles 27
Trinity East UMC
Despensa
2418 McGowen St, Houston, TX
14 hs a 17 hs
Jueves 28
BakerRipley (Ripley House)
Despensa móvil
4410 Navigation Blvd, Houston, TX
11 hs a 13 hs
¿Dónde estarán las unidades móviles de Catholic Charities Dallas?
Catholic Charities Dallas desplegará operativos itinerantes en Dallas, Plano, Irving, Garland, Sherman, Grand Prairie y otras localidades del norte texano mediante su programa Mobile Community Pantry Sites.
Lunes 25 de mayo
|Horario
|Lugar
|Dirección
9 hs
Our Lady of San Juan de los Lagos - Santa Teresita
2601 Singleton Blvd., Dallas, TX 75212
Martes 26 de mayo
|Horario
|Lugar
|Dirección
7.45 hs
CBO/Christian Benevolent Outreach
1804 P Ave, Plano, TX 75074
9 hs
St. Mary’s
727 S Travis St, Sherman, TX 75090
9 hs
Trinity Basin Preparatory Tyler Campus
915 W. 9th Street, Dallas, TX 75208
9 hs
St. Luke
202 South MacArthur Blvd., Irving, TX 75060
11.30 hs
Northway Christian Church
7202 W. Northwest Hwy, Dallas, TX 75225
13 hs
JP Morgan Chase Bank
4435 S Lancaster Rd., Dallas, TX 75216
13 hs
Domunion Life
1301 East Plano Pkwy., Plano, TX 75074
13 hs
Casa View Church
2230 Barnes Bridge Road., Dallas, TX 75228
Miércoles 27 de mayo
|Horario
|Lugar
|Dirección
9 hs
Iglesia de Dios Betel
2427 N Hwy 175, Seagoville, TX 75159
9 hs
LDS Church
1553 S. Story Rd., Irving, TX 75060
9 hs
Mesquite Rehabilitation Institute/Son of Man Worship
4409 Pioneer Rd., Balch Springs, TX 75180
9 hs
Keyes Elementary
1501 N Britain Rd, Irving, TX 75061
12 hs
St. Patrick Catholic Church
9643 Ferndale Rd., Dallas, TX 75238
13 hs
Crescent Ridge Apartments
506 N Rogers, Irving, TX 75061
13 hs
H&R Block Distribution
2425 Cockrell Hill Rd., Dallas, TX 75211
13 hs
Harvest Family Life Ministries/Freedom Church
1800 S Hampton Rd., Glenn Heights, TX 75154
13 hs
Amazon Distribution Center
1475 Akron Way, Forney, TX 75126
Jueves 28 de mayo
|Horario
|Lugar
|Dirección
9 hs
St. Elizabeth of Hungary
4015 Hampton Rd., Dallas, TX 75224
9 hs
Our Lady of Perpetual Help
2517 Anson Rd., Dallas, TX 75235
9 hs
Hope Clinic Garland
800 South Sixth Street #100, Garland, TX 75040
13 hs
St. Michael’s
411 Paula Rd., McKinney, TX 75069
13 hs
Arrington Angels Village Tech Catalyst
701 US-287 Bypass, Waxahachie, TX 75165
13 hs
Feed the Streetz Outreach/Roosevelt Highschool
525 Bonnie View Rd., Dallas, TX 75203
13 hs
Harvest Family Life Ministries/Freedom Church
1800 S Hampton Rd., Glenn Heights, TX 75154
13 hs
Lunch Box of Love
504 SW 23rd St, Clayton’s Mark Community Center, Grand Prairie, TX 75051
13 hs
Peer2Peer
7460 Westmoreland, Dallas, TX 75237
¿Cómo acceder a la asistencia SNAP por medio del North Texas Food Bank?
- El North Texas Food Bank también ofrece ayuda gratuita para solicitar beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), conocido en Texas como tarjeta Lone Star.
- La organización indicó que sus navegadores de servicios sociales responden consultas, ayudan a completar formularios y acompañan el proceso de solicitud en condados como Collin, Dallas, Ellis, Fannin, Grayson, Hunt, Kaufman, Navarro y Rockwall.
- Según informó la entidad, durante el año fiscal 2025 el programa permitió el acceso a 20,6 millones de comidas mediante beneficios SNAP.
- Las gestiones pueden iniciarse por teléfono, mediante formularios en línea o en centros asociados incluidos en el mapa de asistencia social del organismo.
- El programa SNAP entrega beneficios a través de una tarjeta EBT que funciona de manera similar a una tarjeta de débito y permite comprar alimentos.
- Para iniciar la solicitud, el organismo señala que se requiere documentación de identidad, comprobantes de ingresos, estados bancarios, información migratoria y datos vinculados a alquileres, hipotecas, gastos médicos o manutención infantil.
