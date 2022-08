Edulcorantes: ¿cuán saludables son los sustitutos del azúcar?

Los edulcorantes prometen el dulzor del azúcar sin sus calorías. Si bien por mucho tiempo se creyó que no tienen ningún efecto en el cuerpo humano, una reciente investigación publicada en la revista científica Cell descubrió que los sustitutos del azúcar no son innocuos y que incluso, algunos pueden alterar la composición microbiana del intestino.

Se empezaron a usar a finales del siglo XIX y desde entonces se han convertido en furor por propagar sus propiedades naturales como sustituto del azúcar y es por eso que existe en el imaginario colectivo la creencia de que no poseen efectos adversos para el ser humano. Sin embargo, una investigación titulada Personalized microbiome-driven effects of non-nutritive sweeteners on human glucose tolerance demuestra lo contrario.

En 2014 Eran Elinav, autor principal del estudio , inmunólogo e investigador del microbioma en el Instituto Weizmann de Ciencias y el Centro Nacional del Cáncer de Alemania (DKFZ), descubrió que los edulcorantes no calóricos tenían efectos no deseados en el microbioma intestinal de los ratones y que podían afectar a su respuesta frente al azúcar. Asimismo, para poder comprobar si estos efectos también se repetían en las personas, su equipo científico analizó a más de 1.300 individuos en busca de aquellas que evitan la toma de cualquier edulcorante no calórico, pudiendo identificar un total de 120 personas.

Dichos participantes se dividieron en seis grupos: dos de control y cuatro que ingirieron edulcorantes no calóricos por debajo de las cantidades diarias recomendadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE.UU. (FDA), siendo estos edulcorantes aspartamo, sacarina, stevia o sucralosa.

Los edulcorantes nutritivos son naturales y su característica es que siempre aportan calorías, como el azúcar, la glucosa, la fructosa, la miel y los jarabes SCIENCE PHOTO LIBRARY

“En los sujetos que consumían los edulcorantes no nutritivos, pudimos identificar cambios muy marcados en la composición y la función de los microbios intestinales, y las moléculas que secretan en la sangre periférica. Esto parece sugerir que los microbios intestinales del cuerpo humano son bastante sensibles a cada uno de estos edulcorantes”, señaló Elinav. “Cuando observamos a los consumidores de edulcorantes no nutritivos como grupos, descubrimos que dos de los edulcorantes no nutritivos, la sacarina y la sucralosa, afectaban significativamente a la tolerancia a la glucosa en adultos sanos. Curiosamente, los cambios en los microbios estaban altamente correlacionados con las alteraciones observadas en las respuestas glucémicas de las personas”.

En una nota previamente dada a LA NACION, la bioquímica Laura López, profesora de la cátedra de Bromatología de la Facultad de Farmacia y Bioquímica (UBA), clarificó la diferencia entre edulcorantes nutritivos y no nutritivos. “Entre los edulcorantes podemos considerar dos grupos: los nutritivos y los no nutritivos. Los edulcorantes nutritivos son naturales y su característica es que siempre aportan calorías, como el azúcar, la glucosa, la fructosa, la miel y los jarabes. En cambio, los no nutritivos algunos aportan calorías y otro no como el ciclamato, la sacarina, el acesulfame. El que sí aporta calorías es el aspartame. Algunos edulcorantes no nutritivos son naturales como la taumatina y el esteviol, pero otros son moléculas sintéticas como la sacarina, el aspartame y el ciclamato”, dijo López en su momento.

Al analizar las respuestas de las personas encontraron ciertas diferencias. Algunos respondían de forma más significativa a los edulcorantes que otros; y dichas respuestas se reprodujeron también en los ratones que recibieron estos microbiomas expuestos a los edulcorantes. Esto implicaría, según Elinav, que los consumidores de edulcorantes pueden llegar a tener respuestas muy personalizadas, es decir, algunos no verían alterada su tolerancia al azúcar mientras que otros sí.

Esto demuestra que cada persona posee una composición única en su microbioma, aunque los investigadores sugieren que es necesario crear conciencia sobre el hecho de que los edulcorantes no calóricos no son innocuos para el cuerpo humano, y pueden llegar a ser dañinos para algunos al provocar tolerancia frente al azúcar. Las implicaciones clínicas de estos efectos son desconocidas, y precisan de más estudios en el campo científico.

Por otro lado, los expertos de la Asociación Argentina de Tecnólogos Alimentarios (AATA) y de la Sociedad Argentina de Nutrición destacaron hace ya varios años que los edulcorantes son solo aditivos alimentarios de sabor dulce y que han sido aprobados luego de exhaustivos análisis por todas las autoridades sanitarias internacionales. La conclusión fue comunicada a la sociedad como corolario del Simposio ‘Mitos y Verdades sobre Edulcorantes No calóricos’ organizado por la AATA.