El superalimento que ayuda a potenciar el sistema inmunológico

Blue Smoothie Bowl (30g Protein) Tasted as good as it looked! ~402 calories Ingredients: 1 frozen banana 1/2 cup frozen pineapple 1/4 cup almond milk 1 scoop protein powder (vanilla) 1 tsp chia seed 1 tsp blue spirulina (optional) 3/4 cup ice @Justin Anderson #smoothie #smoothiebowl #asmr #gymtok #fyp