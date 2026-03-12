LA NACION

Esta es la fruta que ayuda a revertir la disfunción eréctil y que es fácil de conseguir

Repleta de antioxidantes y nutrientes, estimula la producción de óxido nítrico, lo que ayuda a relajar los vasos sanguíneos

La sandía es una deliciosa fruta, repleta de antioxidantes y nutrientes. Además de esto, una nueva investigación demostró que podría revertir la disfunción eréctil y mejorar la fertilidad.

De acuerdo con el estudio, publicado en el diario científico Current Research in Food Science, las vitaminas y los aminoácidos de esta fruta ayudan a eliminar las moléculas dañinas y mejoran el flujo sanguíneo a las gónadas.

“La sandía mejora la fertilidad masculina, ya que se informa que aumenta la calidad del semen, revierte la disfunción eréctil y mejora el entorno testicular”, indicó Haitham Al-Madhagi, autor del estudio.

Además de esto, indicó que la sandía también es una fuente rica del aminoácido citrulina, que aumenta el flujo sanguíneo a los testículos, y puede estimular la producción de óxido nítrico para relajar los vasos sanguíneos, de la misma forma que funciona el Viagra.

¿Qué es la disfunción eréctil?

De acuerdo con la Clínica Mayo, la disfunción eréctil es la incapacidad de tener y mantener una erección suficiente para la actividad sexual. Cuando este problema es persistente, puede causar estrés y hasta problemas de autoestima.

Según, la Clínica de Cleveland, algunas de las causas de este problema pueden ser condiciones que afectan el sistema circulatorio, nervioso y endocrino. También otras afecciones de salud, ciertos medicamentos y hasta condiciones psicológicas.

Estos son algunos de los síntomas:

  • Solo a veces se logra una erección antes de la relación sexual.
  • Se logra una erección antes de la relación sexual, pero no se puede mantener durante la misma.
  • Incapacidad total para lograr una erección.
  • Se requiere mucha estimulación para mantener una erección.

¿Se puede prevenir la disfunción eréctil?

Los expertos indican que tener un estilo de vida saludable podría reducir el riesgo de desarrollar disfunción eréctil.

Dentro estos, se incluye reducir el colesterol, ser físicamente activo, mantener un peso sano, dormir lo suficiente, dejar de fumar, moderar el consumo de alcohol y tener una dieta balanceada.

Si sospecha tener disfunción eréctil, se debe acudir a un profesional de la salud para identificar la causa y que le recomienden el mejor tratamiento.

