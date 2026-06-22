La verdura con mayor cantidad de fibra que ayuda a evitar el estreñimiento

El calabacín es un vegetal rico en agua y que posee buenas cantidades de fibras, vitamina C, caroteno y minerales. Además, es una fuente de calcio, fósforo y potasio, ya que contiene pocas cantidades de carbohidratos, explicó la nutricionista Tatiana Zanin al portal Tua Saúde.

Esta verdura pertenece a la familia de las Cucurbitáceas, al igual que otras frutas como la sandía y el melón. Gracias a su contenido de mucílagos, suaviza el aparato digestivo y favorece el tránsito intestinal.

El calabacín suele ocupar un lugar privilegiado entre los alimentos debido a su bajo aporte calórico y a su composición rica en agua. A menudo pasa desapercibido para muchas personas debido a que desconocen los beneficios que posee.

Este vegetal no puede faltar en la dieta mediterránea, ya que se destaca por su versatilidad en distintas preparaciones, desde salteados y cremas hasta tortillas.

Esta verdura se destaca por su versatilidad en distintas preparaciones, desde salteados y cremas hasta tortillas Pixabay. - Jardín

Estos son algunos de los beneficios del calabacín

De acuerdo con el sitio web de Healthline, esta verdura favorece la digestión de varias maneras.

Debido a la cantidad de fibra insoluble que contiene, aumenta el volumen de las heces, facilitando así el tránsito intestinal y reduciendo el riesgo de tener estreñimiento.

Para obtener aún más beneficios, los expertos recomiendan consumir suficiente líquido en la dieta diaria.

“La fibra soluble alimenta las bacterias beneficiosas que viven en el intestino. A su vez, estas bacterias beneficiosas producen ácidos grasos de cadena corta (AGCC) que nutren las células intestinales“, explica el portal mencionado anteriormente.

De igual manera, los AGCC ayudan a reducir la inflamación y los síntomas asociados con trastornos intestinales, como el síndrome del intestino irritable (SII), la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa.

Por otro lado, la Fundación Española de la Nutrición explica que esta verdura es una de las hortalizas menos energéticas, lo que la convierte en una excelente opción para quienes buscan perder peso o mantenerlo bajo control.

Algo que desconocen muchas personas que suelen consumir calabacín es que este también ayuda a estabilizar el azúcar en la sangre, evitando picos después de las comidas.

Asimismo, contiene antioxidantes como la luteína y la zeaxantina. De acuerdo con algunas investigaciones, estos pueden acumularse en la retina, mejorando la visión y reduciendo el riesgo de enfermedades oculares relacionadas con la edad, según el sitio web Healthline.

“Esto puede incluir un menor riesgo de degeneración macular, que es la principal causa de pérdida irreversible de la visión en los adultos mayores”, agregan.

Incorporar el calabacín a la dieta diaria puede aportar grandes beneficios al organismo. Sin embargo, antes de consumirlo, es recomendable consultar con un especialista, ya que algunas personas pueden ser alérgicas a este alimento.