Los beneficios de comer ciruelas pasas al desayuno: contra el estreñimiento, colesterol y prevención del cáncer

Las ciruelas pasas son mucho más que un “remedio tradicional”. Su consumo habitual puede ser una herramienta sencilla y eficaz para apoyar la salud intestinal. Su contenido en fibra soluble y un azúcar natural llamado sorbitol tiene un efecto suave que ayuda al tránsito, pero lo más interesante es lo que dicen los estudios: – Modulan positivamente la microbiota, favoreciendo el crecimiento de bacterias beneficiosas. – Contribuyen a una mejor integridad de la mucosa intestinal, reforzando la barrera protectora del intestino. – Y además, se han observado reducciones en marcadores inflamatorios tras un consumo regular. Todo esto convierte a las ciruelas pasas en una opción natural muy interesante dentro de una alimentación variada y rica en fibra. ¿Y hay que remojarlas? No es obligatorio, pero muchas personas prefieren dejarlas en remojo unas horas o toda la noche para que resulten más suaves al digerir. Esto no reduce sus beneficios, y puede ser una buena opción en casos de sensibilidad digestiva. – Estudio principal citado en el vídeo: Stacewicz-Sapuntzakis et al. (2022), Critical Reviews in Food Science and Nutrition https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34278936/ – Otras fuentes consultadas para ampliar la información: Tosh & Bordenave (2020), Journal of Nutritional Biochemistry https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32033759/ Lucas et al. (2018), Nutrients https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6213172/ ⚠️ IMPORTANTE Este contenido tiene fines divulgativos y está dirigido al público general. Si tienes alguna condición de salud o sigues un tratamiento médico, lo mejor es consultarlo con el médico que lleva tu caso antes de hacer cambios en tu alimentación. #microbiota #saludintestinal #ciruelaspasas