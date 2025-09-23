¿Por qué la yuca mejora el rendimiento en el deporte y aporta energía al cuerpo? Estos son los beneficios que tiene este tubérculo

La alimentación juega un papel fundamental en el desempeño deportivo y en la recuperación tras la actividad física. Entre las opciones más recomendadas por especialistas se encuentra la yuca, un tubérculo que aporta energía y nutrientes esenciales para el organismo.

De acuerdo con el portal especializado Cuídate Plus, la yuca es rica en hidratos de carbono y contiene vitaminas B6 y C, lo que la convierte en un alimento ideal para quienes realizan rutinas que implican gran desgaste físico.

Cristina Morillo, asesora de nutrición en Sanitas, señaló que este alimento “es el nutriente ideal para todos los individuos que realizan actividad deportiva, quienes realizan rutinas de desgaste físico. Aunque es perfecto para cualquier edad, su consumo es ideal en niños en crecimiento y en adolescentes en desarrollo”.

Además de su aporte energético, la yuca es una opción segura para quienes no pueden consumir cereales con gluten. “Puede sustituir a los cereales y no contiene gluten, por lo que las personas celíacas pueden tomarla”, explicó Morillo.

Asimismo, este tubérculo contiene saponinas, compuestos que ejercen una función astringente, lo que lo hace adecuado en casos de colitis o diarrea.

Otro beneficio de la yuca es su aporte a la salud cardiovascular. Este alimento posee propiedades antioxidantes, no contiene colesterol y carece de resveratrol, lo que contribuye al bienestar del corazón.

Cinco beneficios clave del consumo de yuca

El portal Tua Saúde destaca las principales ventajas de incluir la yuca en la dieta:

Previene enfermedades vasculares y ayuda a disminuir los niveles de colesterol LDL.

Mejora la energía, favoreciendo el rendimiento en actividades diarias y deportivas.

Contribuye a la salud estomacal y previene afecciones digestivas.

Promueve la pérdida de peso, al generar sensación de saciedad.

Ayuda a regular el estado de ánimo, gracias a su papel en la producción de serotonina.

¿Cómo ablandar la yuca? Trucos sencillos para cocinarla y lograr una textura suave

Cocinar yuca puede ser un reto por su alto contenido de almidón, que a veces la deja dura o con fibras difíciles de masticar. Sin embargo, aplicar algunos trucos simples garantiza una textura suave y uniforme.

Uno de los consejos más efectivos es dejar la yuca en remojo con agua fría durante una o dos horas antes de hervirla. Este paso ayuda a eliminar parte del almidón y ablandar la fibra central, logrando una cocción pareja.

Añadir sal al agua desde el inicio potencia el sabor y contribuye a que el interior se ablande. Si la yuca es vieja o muy dura, se puede agregar una cucharada de bicarbonato de sodio al agua hirviendo para acelerar el proceso.

Otro truco es no cubrir totalmente la olla. Mantener la tapa entreabierta permite que escape el vapor y evita que el almidón se acumule, lo que mejora la textura final.