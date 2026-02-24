LA NACION

Qué alimentos son buenos para las venas y las arterias

Esta es la lista de alimentos que evitan que las venas y las arterias del corazón se obstruyan

El Universal (México)
No siempre se le da a la alimentación la prioridad que merece, pues optamos por comer lo que nos sabe mejor y no lo que nos beneficia más a la salud.

En particular, olvidamos aspectos esenciales como cuidar que las venas y las arterias no se obstruyan. Pero una manera de prevenirlo es con el consumo de estos alimentos.

La mentira, en jaque: el alto costo neurológico de no decir la verdad

1) Alimentos con fibra

La fibra es beneficiosa para la digestión y para disminuir el colesterol, al mismo tiempo regula el peso corporal. Esto previene las venas varicosas, que se caracterizan por estar hinchadas y adoptan un color rojo o azul por la acumulación de la sangre.

Otro factor de riesgo son los coágulos, que pueden taparlas y provocar problemas de salud mayores.

En ese sentido, los expertos de Modern Heart and Vascular recomiendan consumir alimentos con fibra como palta, brócoli, legumbres, chía, uvas, manzanas, entre otros.

2) Especias

En la actualidad, las especias mejoran el sabor de la comida; pero se olvida que antes de ser utilizadas en la cocina, eran consumidas con fines medicinales.

Específicamente, la cúrcuma y la pimienta son condimentos antiinflamatorios, por lo que evitan el endurecimiento de coágulos en las venas y arterias.

Por otro lado, la pimienta y canela ayudan a que la sangre circule, lo que evita obstrucciones en vena y arterias.

3) Pescado azul

Este tipo de pescado es rico en omega-3. El Centro Internacional de Arterias menciona consumir salmón sardina, atún, salmón, boquerón/anchoa, caballa, verdel, bonito del norte, jurel, palometa, pez espada y trucha previene problemas en las venas y arterias.

4) Alimentos con vitaminas B3, C, y D

Los especialistas del Center for Advance Vein Care recomiendan la ingesta de vitaminas B3, C, y D para cuidar las venas y las arterias.

De manera particular, la vitamina B3 convierte los alimentos en energía y baja la inflamación; el pavo, pollo y chícharos son algunos comestibles que la contienen.

Mientras que la vitamina C es de las más fáciles de encontrar en frutas cítricas; su beneficio es que dan elasticidad a las venas y arterias, facilitando el flujo de la sangre.

Y la vitamina D permite mantener la elasticidad vascular, reduce la rigidez arterial y combate la inflamación endotelial, mejorando el flujo sanguíneo. Se encuentra en pescados, yema de huevo y productos lácteos.

