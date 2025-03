Ni pechuga ni muslos: esta es la parte más saludable del pollo, según la ciencia

El pollo es una de las carnes más consumidas en el mundo, ya que cuenta con varias ventajas como lo es su precio bajo, su versatilidad y sus buenas cualidades nutricionales, a diferencia de otras carnes, según la Sociedad Real de Ciencia Abierta.

Esta misma entidad indica que el consumo del pollo está aumentando con más rapidez que cualquier otro tipo de carne, tanto así que cada año consumen unos 50 mil millones de pollos en todo el mundo y se ha convertido en el alimento favorito de muchas personas.

El pollo es una fuente importante de nutrientes como proteínas, lípidos, Vitamina 3 y minerales (imagen ilustrativa) Foto: Pexels

Un reciente informe realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Organización para la Alimentación y Agricultura (FAO) confirmó que el consumo global de pollo se acelerará aún más en la próxima década.

Esta carne es una fuente de proteínas, grasas y minerales que aportan aminoácidos esenciales para el buen funcionamiento del organismo y son muchas las personas que tienen su presa favorita.

A pesar de que el pollo tiene una gran cantidad de propiedades, lo cierto es que no todas las partes tienen la misma cantidad de beneficios para la salud. La dietista y nutricionista Katie Drakford explica cuál es la más saludable.

¿Cuál es la parte más saludable del pollo?

El pollo es una carne blanca cuyo sabor es suave y con un bajo contenido en grasa y, desde hace mucho tiempo, se ha creído que la mejor pieza es la parte de la pechuga, ya que tiene menos cantidad de grasa.

Tanto así que el sitio web de la Federación Española de Nutrición (FEN) explicó que la cantidad de calorías que se encuentra en el pollo no es tan elevada y que por cada 200 gramos de esta carne hay aproximadamente 234 calorías.

El pollo tiene mil formas de preparación, como salteado con salsa de soja y miel Shutterstock

Elena de la Fuente, nutricionista del Hospital Quirón San José, en Madrid, España, comentó: “La pechuga es la parte más magra del pollo y se nota porque a la hora de cocinarla es más seca. Tiene un aporte de entre 1 y 2 gramos de grasas por cada 100 gramos de alimento”.

Sin embargo, aunque la pechuga tiene fama de ser una de las más saludables por su bajo contenido en grasa lo cierto es que existe otra presa que ha ido ganando popularidad entre los amantes de esta carne y se trata del solomillo de pollo.

Esta pieza, aunque no es muy común, se extrae en forma de tiras anchas de la parte trasera de la pechuga y su principal ventaja es que no tiene grasa, es tierna y no tiende a secarse tanto como la pechuga.

Unos 100 gramos de solomillo de pollo aportan aproximadamente 110 calorías, 25 gramos de proteína y un gramo de grasa, según la dietista y nutricionista Katie Drakford.

“Para platos que requieren tiempos de preparación más rápidos, como ensalada de pollo o pasta, creo que los solomillos de pollo son una gran opción. Suelen ser fáciles de preparar y, debido a su tamaño más pequeño, se cocinan rápidamente”, señaló Drakford.

*Por Wendys Pitre Ariza.