Tener una dieta alimentaria desequilibrada o no consumir diariamente los elementos nutricionales básicos y esenciales puede tener un grave costo para la salud. Anemia, sobrepeso, problemas digestivos y falta de energía son solo algunas de las consecuencias que se pueden tener si no se come bien. Por eso, indudablemente, llevar un plan alimenticio que priorice los alimentos naturales, orgánicos, ricos en vitaminas y minerales son el mejor escudo para hacerle frente a la debilidad del organismo y por ende, a afecciones o problemas crónicos que pueden ser evitables.

Una investigación titulada “Definición de frutas y verduras potentes: un enfoque de densidad de nutrientes” publicada por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC), concluye que tras un diverso análisis de verduras y frutas, el berro demostró ser la verdura más sana para comer y considerada por los investigadores como “perfecta” gracias a su poderoso perfil nutricional: presenta una alta concentración de vitaminas y minerales esenciales para el organismo como calcio, potasio y vitamina a, c y e, entre otros.

El berro (Nasturtium officinale) es una verdura crucífera de la familia Brassicaceae, que también incluye otros alimentos como brócoli, coliflor, repollo, nabos y las coles de Bruselas, así como también la col rizada y las hojas de mostaza. Se caracteriza por ser una hortaliza que crece en pantanos y cursos de agua y es originaria de Europa y Asia Central. Se lo considera como uno de los primeros alimentos consumidos por el ser humano y dados los resultados del estudio estadounidense, no sería sorprendente pensar que los primeros homínidos sobrevivían a base de su consumo.

En lo que refiere a las variables que tuvieron en cuenta los estudiosos, elaboraron una lista de los alimentos naturales más completos nutricionalmente y para ello, determinaron cuáles son las sustancias que todo ser humano debería ingerir a diario y en qué proporción. Las resultantes fueron: potasio, fibra, proteínas, calcio, hierro, tiamina, riboflavina, niacina, ácido fólico, zinc y vitaminas A, B6, B12, C, D, E y K.

Luego, para armar el ranking definitivo se analizaron hasta 47 verduras y frutas y como resultado, el berro consiguió la máxima puntuación, un 100 sobre 100, seguido de la col china, con un 91.99 sobre 100 y de la acelga suiza con un 87.27 sobre 100. Lo que infiere que la cantidad necesaria de berro para obtener 100 kcal también proporciona el 100% de la cantidad diaria recomendada de todos los nutrientes evaluados por los investigadores.

Según señalan las tablas nutricionales, es una de las verduras que más vitamina C contiene –sobrepasando a la naranja y otros cítricos– y también se evidencia que unos 100 gramos de berro poseen 3 mg de hierro, cantidad que supera al contenido de 100 gramos de carne, por lo que se lo cataloga como un alimento ideal para combatir la anemia.

“Nutricionalmente se entiende al berro como una verdura que aporta principalmente, fibra, proteínas e hidratos. Además, se destaca por tener una buena cantidad de calcio, vitamina C y antioxidantes como los betacarotenos y el potasio”, explica la licenciada en Nutrición, Valentina Martínez (M.N. 9394).

De todos modos y a pesar de sus características nutricionales, es una verdura muy versátil dado que se la puede consumir en una variedad de presentaciones. Los amantes de la cocina sugieren que los brotes más tiernos y suaves de berro pueden incorporarse crudos en ensaladas, sándwiches o como condimento de otros platos como risottos o sopas. “Preferentemente los profesionales recomendamos comerlo crudo ya que de esta manera el organismo incorpora la mayor cantidad de nutrientes”, añade la Lic. Martínez.

Para la especialista, una buena manera de consumirlo es junto a quesos ya que de esa forma aumenta la cantidad de calcio del plato y se lo hace más funcional. “Igualmente, también se lo puede comer cocido y aún así aporta gran cantidad de fibra y antioxidantes”, revela la nutricionista.

Respecto de cómo conseguirlo, es bastante fácil ya que además comprarlo en tiendas naturales o supermercados, se puede cultivar en casa.

Los beneficios del berro

Cuenta con varias características y propiedades para mejorar la salud: hierro, calcio, vitamina K, luteína y zeaxantina son algunos de los integrantes pertenecientes al cóctel de minerales importantes que ayudan a incrementar la densidad ósea, fortalecer la vista y el sistema defensivo del organismo y a reducir la diabetes, entre otros beneficios.

Reforzador óseo. Una ingesta baja de vitamina K puede aumentar el riesgo de fracturas óseas en un individuo, señala el portal Medical News Today. Asimismo, consumir aproximadamente 200 gramos de berro al día ayudaría a una persona a satisfacer sus necesidades diarias de vitamina K, destaca el departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. Como consecuencia de su consumo, mejora: la salud ósea, la forma en que el cuerpo absorbe el calcio y reduce la cantidad de calcio que una persona pierde en la orina.

Poder antioxidante. Los antioxidantes protegen a las células del cuerpo del daño causado por los radicales libres –responsables del envejecimiento prematuro–. Un estudio titulado “Perfil de compuestos fenólicos y actividad antioxidante de 12 vegetales crucíferos” encontró más de 40 flavonoides únicos, un tipo de químico vegetal, en el berro. También se observó que este alimento superaba a los demás vegetales analizados en el estudio en términos de cantidad total de fenoles y capacidad para neutralizar los radicales libres. Otra investigación publicada en la revista Evidence-based Complementary and Alternative Medicine ha llegado a relacionar los compuestos antioxidantes del berro con un menor riesgo de diabetes y enfermedades cardíacas.

Mejora la visión. “La luteína y la zeaxantina son antioxidantes que se encuentran en el pigmento de los vegetales de hoja verde y otros alimentos de color intenso. Son esenciales para proteger la mácula –el área de los ojos que da la visión central, que es la más detallada–”, señala la Academia Americana de Oftalmología. Martínez detalla que los carotenoides que posee este alimento actúan como agentes antioxidantes que potencialmente pueden reducir el riesgo de cataratas y enfermedades oculares relacionadas con la edad.

Disminuye el colesterol. El berro puede ayudar a tratar el colesterol, lo que puede mejorar la salud del corazón. Esa es la conclusión de un estudio llamado “Efecto de los extractos hidroalcohólicos de hojas de Nasturtium officinale sobre el perfil lipídico en ratas con dieta alta en grasas”; según pudieron observar los estudiosos, los 10 días que los roedores pasaron bajo tratamiento con extracto de berros su colesterol total disminuyó en un 34% y el colesterol LDL “malo”, un 53%.

En cuanto a si existen contraindicaciones, Martínez señala que, a nivel general, todas las personas lo pueden consumir siempre que esté correctamente lavado. “Deben evitar su ingesta aquellas personas que toman pastillas anticoagulantes porque aporta vitamina K que puede interferir en los procesos de coagulación”, agrega.

Por último, hace hincapié en que diariamente no es necesario comer ningún alimento puntual sino que lo importante es tener una dieta equilibrada y “si a ésta, le aportamos de manera semanal alimentos como el berro, vamos a estar añadiendo a nuestro organismo nutrientes indispensables”, detalla.