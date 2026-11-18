“En todo el mundo, las personas viven más tiempo que antes. Hoy la mayor parte de la población tiene una esperanza de vida igual o superior a los 60 años. Todos los países del mundo están experimentando un incremento tanto de la cantidad como de la proporción de personas mayores en la población”, asegura un documento de la Organización Mundial de la Salud.

Hoy en día, se considera que una persona ha entrado en la etapa del envejecimiento a partir de los 65 años, un rango de edad que ha sido cuestionado porque existen una serie de barreras para definir la etapa de la vejez.

Colombia envejece de manera acelerada. De acuerdo con las proyecciones de población 2020 del DANE, en Colombia hay 6.808.641 personas mayores de 60 años. 3.066.140 (45%) son hombres, y 3.742.501 (55%) mujeres.

Se estima que en 2034 las personas mayores en Colombia superarán el número de los jóvenes y niños menores de 15 años. Según la Organización Mundial de la Salud, ya hay más de mil millones de personas que tienen más de 60 años.

En 2030, una de cada seis personas en el mundo tendrá 60 años o más, según datos de la OMS. “En ese momento, el grupo de población de 60 años o más habrá subido de 1000 millones en 2020 a 1400 millones. En 2050, la población mundial de personas de 60 años o más se habrá duplicado (2100 millones). Se prevé que el número de personas de 80 años o más se triplique entre 2020 y 2050, hasta alcanzar los 426 millones”, dice el documento de la organización.

En 2030, una de cada seis personas en el mundo tendrá 60 años o más, según datos de la OMS Shutterstock

Este cambio en la distribución de la población de los países hacia edades más avanzadas —lo que se conoce como envejecimiento de la población— empezó en los sitios de ingresos altos (en el Japón, por ejemplo, el 30% de la población ya tiene más de 60 años), pero los cambios más importantes se están viendo actualmente en los países de ingresos bajos y medianos. En 2050, dos tercios de la población mundial de más de 60 años vivirá en países de ingresos bajos y medianos.

A pesar de que el rango de edad para la vejez está estipulado en los 65, se sabe que las personas hoy en día gozan de un mejor estado de salud incluso a esta edad, por lo que muchos expertos se han cuestionado qué tan preciso es decir que los sexagenarios están viejos. Tanto ha sido el debate que inclusive se ha propuesto correr el límite hasta los 75 años.

De cualquier forma, el envejecimiento poblacional es inevitable y tiene una amplia variedad de efectos en la economía (pensiones, trabajo, consumo), el urbanismo y la arquitectura (ciudades y viviendas amigables para la tercera edad) y también en el diseño (productos y dispositivos para este segmento generacional). Al respecto, el sector salud siempre tendrá un mayor efecto del envejecimiento de la población, pues las personas mayores demandan muchos más cuidados para enfermedades crónicas no transmisibles como el cáncer, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, entre otras.

Se ha calculado que en Colombia el 84 % de las personas mayores de 60 años presentan enfermedades crónicas no trasmisibles, según la Encuesta de Salud, Envejecimiento y Bienestar que realizó el Ministerio de Salud y Protección Social en 2015.