Pinamar y Mar del Plata. Actividades pensadas para promover una vida saludable, activa y facilitar el descanso

El verano suele alterar rutinas, pero también abre la posibilidad de incorporar hábitos más saludables. En este contexto, Medifé puso en marcha una serie de iniciativas en la Costa Atlántica que combinan movilidad, actividad física y bienestar, brindando una cobertura nacional con más de 60.000 profesionales, además de centros médicos y asistenciales en todo el país.

Traslados sin costo para viajar tranquilos y cuidar el tiempo

En Pinamar, Medifé ofrece durante todo enero un servicio gratuito de colectivos que conecta el centro con distintos puntos de la playa. La iniciativa busca facilitar los desplazamientos diarios y promover una experiencia más cómoda y segura en una ciudad que, en verano, multiplica su circulación.

Las unidades, que funcionan todos los días de 11 h a 19 h, parten cada 25 a 30 minutos desde la intersección de Avenida Bunge y Libertador, llegan hasta el Centro Comercial de Pinamar Norte y regresan por la Avenida del Mar, con paradas en cada balneario e incluyendo el retorno hasta Parador Boutique. El recorrido total abarca cinco kilómetros de costa.

Actividad física y propuestas al aire libre

En Mar del Plata, la presencia de Medifé se concentra en balnearios como Prius y Guillermo, donde despliega una agenda diaria de actividades recreativas y deportivas.

Clases de yoga, clínicas de tenis junto a la Asociación Argentina de Tenis, escuela de surf, barrileteadas para las familias, torneos de vóley y de penales, propuestas lúdicas para chicos, charlas de nutrición y de RCP forman parte de una programación pensada para distintos públicos y edades.

Estas acciones se integran al entorno de playa y buscan reforzar la idea de que el descanso también puede incluir movimiento, socialización y cuidado del cuerpo, sin exigencias ni formatos rígidos.

Salud accesible también en vacaciones

Para cuidar la salud desde cualquier lugar y momento, como también resolver consultas médicas de forma sencilla y rápida, Medifé dispone para todos sus asociados de su sistema exclusivo de telemedicina Cam Doctor, disponible las 24 horas, los 7 días de la semana en todo el país.

El servicio permite resolver gran parte de las demandas habituales de salud sin necesidad de traslados, un diferencial especialmente valorado durante las vacaciones. De hecho, está organizado para resolver el 80% de los problemas de salud más usuales mediante consultorios que atienden tanto la demanda espontánea como consultas programadas.

Con el objetivo de cuidar la salud de las personas de forma simple y cercana, acompañándolas para que disfruten de una vida con mayor tranquilidad, Medifé cuenta con una amplia red de profesionales en clínicas y centros de salud en todo el país, centros asistenciales a nivel nacional como por ejemplo en Buenos Aires el Sanatorio Finochietto, pionero y líder en tecnología médica y atención centrada en las personas.

Como expresó Sergio Susic, gerente general de Medifé, “con las iniciativas para el verano reforzamos nuestro posicionamiento como empresa de salud que acompaña los momentos cotidianos, incluso fuera de la rutina habitual. Tenemos nuestro foco puesto sobre el bienestar, entendido no solo como la mejor atención médica, sino también como la calidad de vida de las personas en todo momento. Medifé tiene más de 20 años de experiencia, somos una empresa ágil, tecnológica, cercana y moderna que pone toda su atención y esfuerzo en cuidar la salud de quienes nos eligen y dar la tranquilidad que requieren los asociados.”

