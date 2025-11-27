¿Por qué algunas personas se quitan los zapatos sin desatar los cordones? Según la psicología

Muchas personas llegan a su casa y se quitan los zapatos sin pasar por el proceso de desatar los cordones. Este simple acto ha sido analizado por varios psicólogos alrededor del mundo.

Uno de ellos es la especialista Olga Albaladejo, quien asegura que la forma en que las personas se retiran las zapatillas es una representación de su personalidad. La experta habló con el portal Cuerpo Mente sobre este tipo de comportamientos.

“Puede parecer un gesto insignificante, pero nuestros hábitos cotidianos hablan de nosotros más de lo que imaginamos (...) Quitarse las zapatillas sin desatar los cordones no es solo cuestión de comodidad; es un pequeño reflejo de nuestra forma de relacionarnos con el esfuerzo, el autocuidado y los límites”, indicó Albaladejo.

Una de las razones por las que las personas prefieren hacer esto es la fatiga. El cerebro humano a veces opta por ahorrar energía y realiza estas actividades en automático.

“Aproximadamente el 40% de las acciones que realizamos cada día no son decisiones conscientes, sino hábitos automáticos. Nuestra mente busca constantemente formas de reducir el gasto energético en tareas repetitivas, para reservar recursos para aquellas que realmente lo requieren”, indicó.

Al llegar a casa después de un día de trabajo o estudio, el cerebro puede omitir tomar decisiones conscientes como esa.

Otra causa de este fenómeno es el denominado ‘piloto automático’. Cuando las personas se desconectan de las acciones del presente. Esto puede llegar a ser peligroso, si las personas tienden a hacerlo cuando van manejando o cruzando la calle.

“Cuando el cuerpo actúa sin atención plena, estamos ante un patrón de desconexión. El gesto se ejecuta, pero no hay una participación consciente en él”, indicó la psicóloga.

Otras razones

La psicóloga explicó que la cultura de la inmediatez también tiene que ver en este tipo de comportamientos. Muchas personas se quitan los zapatos sin desatar los cordones solo por realizarlo en el menor tiempo posible. Sin caer en cuenta de los posibles efectos que esta práctica tiene en el calzado.

Esta conducta puede deberse también a problemas de control. Si alguien siente que no tiene manejo de su vida, podrá utilizar pequeños gestos para sentirse liberado.

“Si alguien se quita las zapatillas de esta forma sistemáticamente, puede reflejar una relación particular con las normas. No hablamos de rebeldía consciente, sino de pequeñas liberaciones en los detalles”, señala la experta.

La última explicación es que algunas personas lo hacen simplemente por costumbre y como un hábito que han construido durante años. Sin embargo, para la psicología, lo necesario “es distinguir si estamos ante un gesto neutro o una manera de actuar que forma parte de un patrón más complejo”.